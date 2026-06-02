87 de sporuri din 151 dispar cu noua Lege a Salarizării bugetarilor

Ministrul Muncii a dezvăluit în interviul acordat Libertatea că s-a consultat deja în ultimele zile cu reprezentanții angajaților din Sănătate, Educație, Apărare și Cultură.

De la apariția proiectului pe site-ul Ministerului Muncii, mai mulți bugetari au protestat în stradă față de prevederile din proiect, care stipulează reducerea a peste jumătate dintre sporurile acordate în prezent, adică 87 vor dispărea din cele 151 plătite acum. Între acestea se află norma de hrană pentru toți bugetarii, inclusiv pentru angajații din Armată și alte instituții din sistemul de Apărare și Ordine publică.

Reforma salarizării bugetarilor are scopul de a elimina diferențele și inechitățile din sistemul bugetar, susține ministrul Pîslaru.

Legea salarizării bugetarilor este obiectiv în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) asumat de România în 2021. Reforma salarizării bugetarilor are scopul de elimina diferențele și inechitățile din sistemul bugetar, după modelul reformei pensiilor publice.

Dacă această reformă va fi votată, iar finanțatorul PNRR, respectiv Comisia Europeană, va considera că ea face ordine în sistemul public de salarizare, atunci Guvernul va primi peste 770 de milioane de euro în această vară.

Prin PNRR, România are acces până în septembrie 2026 la peste 20 de miliarde de euro. Până acum, a reușit să primească aproximativ jumătate din sumă.

Tranșa a patra de bani din PNRR, în valoare de 2,6 miliarde de euro, urmează să intre în conturile Guvernului până la finalul lunii în curs, anunță ministrul Pîslaru. Potrivit lui, actualul proiect de Lege a salarizării bugetare a fost realizat de specialiștii instituției înainte ca el să preia conducerea instituției, acum trei săptămâni, interimar: „în laborator și fără consultări”. Ministerul Muncii a fost condus până la căderea Guvernului Bolojan, în Parlament, pe 5 mai, de Florin Manole, membru PSD. Banca Mondială a fost consultant acest proiect.

Cum vor fi calculate salariile bugetarilor

Pîslaru mai spune că salariile bugetarilor vor fi calculate în funcție de o valoare de referință, în valoare de 4.100 de lei (valoare de bază), și de coeficienți de ierarhizare, în funcție de domeniu și studii. Salariul președintelui țării va avea coeficientul 8, maximum.

Proiectul salarizării bugetare prevede că pentru 56% dintre posturi, salariile lunare vor crește astfel:

🟦 21% vor avea creșteri de peste 10%;

🟦 14% vor avea creșteri între 5% și 10%;

🟦 21% vor avea creșteri între 0% și 5%.

Pentru restul de 44% dintre posturi, se vor acorda diferențe compensatorii, tranzitorii, astfel încât niciun salariu aflat în plată să nu scadă, promite ministrul Muncii.

„Noi lucrăm ca să ne asigurăm că în baza piramidei de salarizare nu va exista această chestiune cu partea tranzitorie, adică nimeni care are salarii sub coeficientul de 2, adică sub 8.200 de lei (n.red brut), ar trebui să nu avem această problemă (n.red. – a scăderii salariilor)”, a explicat Pîslaru.

De ce pot rămâne militarii fară norma de hrană

În ultimii ani, militarii s-au plâns, în privat, pentru că public nu au voie să protesteze, de neaplicarea legii anterioare de salarizare a bugetarilor în cazul lor, adică a legii din 2017. Proiectul de acum propune o nouă structură de salarizare în care norma de hrană este eliminată, fiind integrată direct în salariul funcției de bază.

Coeficienții de calcul a salariului se vor aplica și la militari la o valoare de referință de 4.100 de lei. De pildă, un sublocotenent va porni de la un coeficient de 2 (8.200 de lei brut), la care se adaugă gradul și sporurile specifice (precum un spor de 0,4), spune la Interviurile Libertatea, ministrul interimar al Muncii.

În cazul șefului Statului Major, deși calculul salariului pornește de la un coeficient de 5, veniturile finale brute cresc considerabil datorită gradației de vechime (până la 18%) și a gradului militar, completează Dragoș Pîslaru.

„În acest moment, ceea ce punem noi pe masă ca proiect este un proiect care să ofere o salarizare adecvată, ca să nu mai trebuiască să dai normă de hrană adițional. Dar, atenție, pentru că cei care ne urmăresc au dreptate să critice proiectul care a fost publicat în consultare, care are lacune foarte serioase”, mai spune ministrul.

Cum se vor modifica salariile în Sănătate

Sute de angajați din sistemul sanitar, în special personal mediu și auxiliar (infirmieri, asistente), au protestat în stradă față de riscul pierderii unor venituri și de deficitul cronic de personal.

Ministrul Muncii promite că personalul din prima linie cu venituri mici nu va avea de suferit. În privința sporurilor, noua abordare renunță la listarea strictă a specialităților medicale în textul legii primare (ceea ce crease panică prin omiterea unor laboratoare sau a microbiologiei).

În schimb, legea va defini clar criteriile pentru „condiții deosebit de periculoase” (factori chimici, fizici, anatomie patologică), urmând ca lista exactă să fie stabilită flexibil prin hotărâre de guvern, explică ministrul Pîslaru.

„În acest moment vă pot confirma că există grupuri de lucru care lucrează la faptul ca toți cei despre care vorbim, categorii de oameni care sunt critici, asistente, infirmieri, educatori, nu va exista situația ca oamenii ăștia care au venituri mici să aibă nevoie de sume tranzitorii sau compensatorii”, promite ministrul Muncii.

Ce se întâmplă cu sporul de dirigenție

Legea salarizării bugetarilor prevede că, pentru alinierea veniturilor în sistemul de stat, Guvernul va trebui să aloce 8 miliarde de lei începând cu aplicarea actului normativ, adică de la 1 ianuarie 2027.

Din cele 8 miliarde de lei, Educației îi revin 1,7 miliarde de lei, ținta principală fiind debutanții și baza profesorală.

Pentru debutanți, deși promisiunea unui salariu net egal cu mediul pe economie nu se va putea respecta tehnic (salariul brut este de 7.544 de lei, echivalentul a 23% din indemnizația președintelui), venitul net va fi totuși mai mare decât în prezent, spune ministrul Muncii.

Gradația de merit se transformă în „primă de performanță” (20% dintr-un salariu de bază mărit) și se va acorda automat celor care o dețin deja, eliminând decizia arbitrară a directorilor, completează demnitarul.

Ministrul Muncii susține că unele sporuri vor fi acordate în continuare în Educație: „Rămân în continuare sporuri de până la 20% care sunt aferente structurii de sporuri, dar ce-i foarte important să spunem lumii, gradația de merit se înlocuiește ca atare cu prima de performanță, deci nu se pierde, că am văzut discuțiile în spațiul public și am lămurit-o și cu sindicatele cum se înlocuiește.”

De asemenea, indemnizația de dirigenție trece de la calculul procentual la o sumă fixă, iar personalul care lucrează cu copii cu cerințe educaționale speciale (CES) ar urma să primească de la 1 ianuarie 2027, un spor de 15%.

„Trebuie să ne uităm la această indemnizație de dirigenție care a creat foarte multe discuții și, în acest moment, ne uităm să schimbăm baza de calcul de la o sumă procentuală la o sumă fixă, pentru ca să încurajăm profesorii să poată, într-adevăr, să țină orele de dirigenție”, mai precizează ministrul Muncii.

Partea a doua a interviului cu ministrul interimar al Investițiilor Europene și al Muncii va fi publicată pe site-ul Libertatea miercuri dimineață, 3 iunie.

Ea se referă la renegocierea în aceste zile a Planului de Redresare și Reziliență care are loc în această săptămână la Bruxelles.

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