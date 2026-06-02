„Nu am săvârșit nicio faptă de corupție”

În prima sa reacție publică după comunicarea acuzațiilor, șeful Statului Major al Apărării susține că respinge categoric acuzațiile aduse de procurori.

„Resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție și nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte”, a transmis generalul, care spune că are încredere că adevărul va fi stabilit în urma analizării faptelor și a probelor din dosar.

Generalul vorbește despre „momentul curios” al punerii sub acuzare

Șeful Statului Major al Apărării pune însă sub semnul întrebării momentul în care i-a fost comunicată acuzația. El afirmă că dosarul este instrumentat de aproape un an și că punerea sub acuzare vine într-o perioadă pe care o descrie drept „deosebit de sensibilă și complexă” pentru România.

„Voi avea încredere că adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor și a probelor, însă nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestei acuzații, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național”, a afirmat Vlad Gheorghiță.

„Afectarea imaginii conducerii instituției produce efecte care depășesc persoana mea”

Generalul atrage atenția și la efectele pe care le poate avea ancheta asupra imaginii Statului Major al Apărării. El susține că, sub conducerea sa, Armata Română și-a consolidat rolul, capacitatea operațională și credibilitatea și afirmă că afectarea imaginii conducerii Statului Major al Apărării, într-un astfel de moment, poate avea efecte care trec dincolo de situația sa personală.

„Din această perspectivă, nu pot ignora faptul că afectarea imaginii conducerii instituției Statului Major al Apărării într-un asemenea moment produce efecte care depășesc persoana mea și riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru apărarea țării și siguranța cetățenilor”, a mai transmis generalul.

Șeful Statului Major al Apărării spune că va coopera cu procurorii

Șeful Armatei susține că întreaga sa activitate profesională și publică a fost ghidată de respectarea legii, integritate, responsabilitate și serviciul față de interesul public.

„Aceste valori mi-au călăuzit cariera până astăzi și vor continua să îmi ghideze conduita și în viitor”, a afirmat Generalul, care mai transmite că va acorda sprijin organelor judiciare și că se va pune la dispoziția acestora ori de câte ori va fi necesar pentru clarificarea situației.

Șeful Statului Major al Apărării nu demisionează

În același mesaj, Vlad Gheorghiță spune că își va apăra reputația, dar și imaginea instituției pe care o conduce.

„În același timp, nu voi menaja niciun efort pentru apărarea adevărului, a reputației mele și, mai ales, a imaginii și credibilității instituției pe care o conduc”, a afirmat generalul.

Șeful Statului Major al Apărării mai spune că, în perioada actuală, protejarea încrederii publice în instituțiile fundamentale ale statului trebuie tratată cu seriozitate și echilibru.

„În contextul complex și tensionat pe care îl traversăm, consider că protejarea încrederii publice în instituțiile fundamentale ale statului reprezintă o responsabilitate care trebuie exercitată cu maximă seriozitate și echilibru. Sunt convins că faptele și adevărul vor prevala”, a încheiat Gheorghiță Vlad.

Ce acuzații îi aduc procurorii militari ai DNA lui Vlad Gheorghiță

Procurorii militari ai DNA i-au adus la cunoștință generalului Vlad Gheorghiță calitatea de suspect pentru complicitate la uzurparea funcției, în forma în care funcționarul public ar fi obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Potrivit DNA, în iulie 2025, generalul ar fi înlesnit emiterea și semnarea, de general-locotenent Iulian Berdilă, locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări către Ministerul Educației și Cercetării.

Documentul privea suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, Facultatea de Educație Fizică și Sport. Anchetatorii susțin că această solicitare ar fi fost făcută cu depășirea atribuțiilor legale, deoarece ar fi ținut exclusiv de Direcția Generală Management Resurse Umane, structură centrală din Ministerul Apărării Naționale. În urma documentului, ar fi fost suplimentate 20 de locuri la buget. Candidați admiși inițial pe locuri cu taxă ar fi trecut astfel pe locuri finanțate de stat.

Procurorii susțin că prin această modalitate ar fi fost creat un folos necuvenit pentru cei 20 de candidați. DNA mai arată că, după finalizarea studiilor universitare, trei dintre candidați urmau să fie încadrați pe posturi de ofițer în Ministerul Apărării Naționale. DNA susține că, prin această situație, ar fi fost afectate interesele legitime ale MApN, prin afectarea relațiilor instituționale.

Vlad Gheorghiță ocupă funcția de șef al Statului Major al Apărării din 30 noiembrie 2023. Este una dintre cele mai înalte funcții militare din România.



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