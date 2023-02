Încurajarea jocului și a interacțiunii sociale

Copiii învață foarte multe lucruri atunci când se joacă, chiar și limbajul se dezvoltă în acest timp. Jocul reprezintă o bună oportunitate pentru ca părintele și copilul să interacționeze.

De aceea, terapeutii va sfătuiesc sa incercati o cat mai mare varietate de jocuri pentru a descoperi ce prefera copilul dumneavoastra. De asemenea, este important ca activitatile desfasurate sa includă și interacțiune socială. Un alt truc important este ca atunci cand realizati diverse activități împreuna cu cel mic sa stați la nivelul lui, deoarece astfel îi dati posibilitatea sa va vadă și sa va auda mai bine. Acest lucru îi creștere copilului încrederea în părinte. Insa, de exemplu, dacă părintele sta în picioare, îi va crea celui mic o senzatie de superioritate, sau mai mult copilul poate fi intimidat prin postura părintelui.

Când și cum imită copilul?

Imitarea sunetelor și a comportamentelor de joc, pe care le manifesta copilul, îl vor încuraja pe acesta sa vorbească și sa interacționeze, mai mult sa ii faca plăcere sa realizeze aceste lucruri.

”De asemenea, este important sa va încurajați copilul sa va copieze. Asigurati-va ca imitati modul in care copilul dumneavoastra se joaca – atata timp cat este un comportament pozitiv. De exemplu, atunci cand copilul invarte o masina, invartiti și dumneavoastră o masina. Aveti, in schimb, grija sa nu imitati comportamentele neadecvate: aruncatul masinii”, ne-a spus Bianca Tigau, specialist la Asociatia pentru Interventie Terapeutica in Autism ( AITA).

Axați-vă mai mult pe comportamentul nonverbal

Specialistul ne-a mai explicat și faptul că gesturile și contactul vizual pot construi o bază importantă pentru limbaj. De aceea, conform acestuia este important ca părintele să-și încurajeze copilul sa manifeste astfel de comportamente. De asemenea, părintele trebuie să-și utilizeze corpul cat si vocea atunci cand comunica ceva. De exemplu „Dați din cap atunci când îl rostiti pe da” sau “uite! cand aratati ceva”. Utilizați gesturi usor de imitat de copilul dumneavoastra. Exemplele pot sa include aplauze, palmele intinse, brate deschise. Reactionati la gesturile copilului: cand indica sau se uita la o jucărie, dati-i-o sau luati-o pentru a va juca cu ea. In mod similar, indicați o jucărie pe care o doriți înainte de a o ridica.

