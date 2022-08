Dar atenție, sub Gemeni-Marte nu există nicio ezitare. Ai tendința să iei decizii rapide pe care s-ar putea să le regreți după aceea. În loc să tragem focuri rapide, ar trebui mai întâi să ne gândim la ceea ce are de fapt sens și să nu decidem nimic dintr-un capriciu. Atunci lucrurile vor merge și mai bine.

Iată horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influențe astrale:

Horoscop weekend. BERBEC

Tu știi bine ca unele secrete nu vor fi păstrate daca nu ții ferm de ele si nu le înțelegi valoarea. Tine cont de ce iți spun si alți oameni, evita bârfele si răspânditul de informații pe care alții nu doresc sa le împărtășească cu restul lumii. Ai nevoie acum de un aer de idealism in viața ta. fa tot ce poți ca sa iti aduci relațiile la un nivel mai plin de viată. Realizează ca uneori un simplu contact fizic, cum ar fi o îmbrățișare, poate aduce multa pace in ape tulburi.

Horoscop weekend. TAUR

Tu știi si simți ca sunt vremuri si mai bune in fata ta si ai nevoie de mai mult timp in singurătate ca sa te poți ocupa de toate acele idei care iți fac viața mai ușoară si care te scot din starea de a te ascunde. Este important sa menții o atitudine deschisa, cum la fel de bine este sa nu încalci anumite limite. Sunt zile in care poate partenerul sau cei dragi nu fac cele mai bune alegeri emoționale, dar respecta-le așa cum sunt, valorizează-le, indiferent daca au o incapacitate temporara de a se conecta la tine așa cum ai dori.

Horoscop weekend. GEMENI

Tu știi si simți ca nu ești capabil acum sa iți depășești o sensibilitate si este perfect in regula pentru moment. Unii oameni au darul sa te scoată din echilibru si sa te facă sa te simți inconfortabil in propria ta piele. Este timpul sa te protejezi si sa iți faci viața sa conteze exact asap cum este ea, chiar si imperfecta conform unora. Sinceritatea este virtutea ta cea mai mare. Nu renunța la ea, indiferent ce ti se spune. Daca știi ce este cel mai bine si daca ai încredere in instinctele inimii tale, vei crede in tine suficient încât sa iți împlinești idealurile.

