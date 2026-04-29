Curtea Constituțională a anulat numirile Consiliilor de Administrație la TVR și SRR, după o sesizare a partidului AUR

Decizia CCR și implicațiile sale

Judecătorii constituționali au stabilit că procedurile legislative pentru desemnarea conducerilor celor două instituții media publice au fost viciate, după ce AUR a depus o sesizare în acest sens. Astfel, Parlamentul este obligat să inițieze din nou procesul de desemnare a Consiliilor de Administrație pentru TVR și SRR.

Conform deciziei CCR, anularea hotărârilor nu retroactivează, ceea ce înseamnă că măsurile deja adoptate de actualele conduceri rămân valabile. Instanța a invocat precedentul stabilit prin Decizia CCR nr. 417/2014.

De asemenea, potrivit surselor libertatea, CCR a admis contestația președintelui Nicușor Dan legată de legea sportului, care impunea utilizarea obligatorie a 40% sportivi români în orice meci oficial, la toate sporturile de echipă, de juniori și seniori.

Contextul numirii Consiliului de Administrație al TVR

La 18 noiembrie 2025, Parlamentul a validat membrii Consiliului de Administrație al TVR. Adriana Săftoiu, în vârstă de 58 de ani, a fost numită președinte-director general, succedându-l pe jurnalistul Dan Turturică.

Propunerea pentru Adriana Săftoiu a venit din partea Partidului Național Liberal (PNL). Votul, desfășurat în plen, a fost secret cu bile, consemnând 270 de voturi „pentru” și patru „împotrivă”.

Deși parlamentarii AUR nu au participat la vot, aceștia au avut propuneri validate în Consiliul de Administrație al TVR. Structura Consiliului aprobat în 2025 a inclus membri propuși de principalele partide politice, președinție, guvern și alte organizații relevante.

În urma deciziei Curții Constituționale, Parlamentul trebuie să reia procesul de selecție și validare a noilor Consilii de Administrație pentru TVR și SRR.

Decizia este considerată un moment cheie pentru asigurarea respectării cadrului legal în desemnarea conducerilor instituțiilor media publice, esențiale pentru garantarea pluralismului și informării corecte a cetățenilor.

