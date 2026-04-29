Oficial, Chefii au ajuns la jumătatea sezonului 17 Chefi la cuțite, iar ritmul din bucătăria show-ului se întețește. Deja aseară dinamica echipelor s-a schimbat, odată cu amuleta folosită de Chef Orlando, care a adus patru noi concurenți din bootcamp în echipe: Anastasiia Mischenko a îmbrăcat tunica verde, Ionela Românianu s-a alăturat taberei bordo, Adela Gache a devenit concurenta echipei bej, iar Darius Jecan a intrat în tabăra lui Chef Orlando.

Strategia menită să destabilizeze adversarii și să-i aducă victoria nu a dat, însă, roade – astfel, cel de-al optulea battle a fost câștigat de echipa bordo a lui Chef Richard.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

La capătul serii, proba eliminatorie l-a trimis acasă pe Salvatore de Micco, din echipa verde. A fost o plecare dureroasă pentru Chef Sautner, care nu și-a ascuns emoțiile puternice la momentul eliminării unui om de bază din echipa sa.

Competiția continuă în forță în această seară, când Chef Richard va arunca în joc o amuletă puternică, chiar înainte de a începe sesiunea de gătit. Seara este plină de surprize, întrucât echipele vor avea parte și de un invitat care va da peste cap organizarea la bancurile de lucru: este vorba despre Raluca Bădulescu.

Cât privește jurizarea – și la acest capitol este o seară specială: protagoniștii serialelor Ana, mi-ai fost scrisă în ADN și Iubire cu parfum de lavandă vin în această seară să deguste preparatele echipelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE