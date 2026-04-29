14 hectare de teren reabilitat

Proiectul contractat de Primăria Brașov, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, urmărește creșterea calității vieții și îmbunătățirea calității aerului pentru brașovenii ce locuiesc în proximitatea zonei. Depozitul este situat după liniile depoului CFR, pe o suprafață de peste 14 hectare. 

Până în decembrie 2027, zona ar urma să devină al doilea cel mai mare parc din Brașov, după Parcul Sportiv (Tractorul). Proiectul are o valoare totală de 135,4 milioane de lei, din care 66,8 milioane de lei reprezintă valoarea fondurilor europene nerambursabile. Alte 10 milioane de lei vor fi plătite din bugetul național, în timp ce administrația locală va contribui cu suma de 19,6 milioane de lei.

Depozitul de deșeuri, înființat înainte de 1950, a fost utilizat de-a lungul anilor, pentru depozitarea deșeurilor industriale: nisip de turnătorie, zgură de oțelărie, deșeuri metalice și nemetalice. 

Inițiatorii proiectului susțin că ecologizarea și reconversia acestui teren industrial degradat, prin crearea unui spațiu verde naturalizat și de protecție a biodiversității urbane, va elimina antrenarea de către vânt sau curenții de aer a deșeurilor sub formă de praf și va proteja calitatea solului prin eliminarea riscului de contaminare cu diferite substanțe poluante. 

De asemenea, se va asigura protecția calității apei freatice prin diminuarea cantității de deșeuri care pot ajunge în albia pârâului Timișul Sec, transportate de vânt sau antrenate de apa din precipitații. 

Groapă gigantică de deșeuri industriale, convertită în oază verde. Proiect de 13 milioane de euro pentru 14 hectare de teren
Depozitul este situat după liniile depoului CFR, pe o suprafață de peste 14 hectare

O viață mai bună pentru 21.000 de locuitori

Beneficiarii direcți ai investiției vor fi cei aproape 9.000 de locuitori ai cartierului Timiș Triaj, precum și cei aproximativ 21.000 de locuitori care domiciliază într-o rază de 2 kilometri față de viitoarea infrastructură verde. Indirect, vor beneficia toți cei aproape 240.000 de locuitori ai municipiului Brașov. 

„Am reușit să obținem această finanțare prin ADR Centru, o reușită vitală pentru sănătatea locuitorilor. În curând dăm ordinul de începere a lucrărilor, care vor dura maximum 12 luni. În acest fel, Brașovul nu doar că scapă de amenzi europene, dar câștigă o nouă zonă de relaxare pentru cetățenii săi”, a declarat primarul George Scripcaru.

Groapă gigantică de deșeuri industriale, convertită în oază verde. Proiect de 13 milioane de euro pentru 14 hectare de teren
George Scripcaru. Foto: Facebook

Lucrări din proiect prevăd sistematizarea verticală prin relocarea deșeurilor în corpul depozitului, modelarea corpului depozitului într-o formă cât mai regulată, sprijinirea și întărirea pantelor, realizarea de drumuri perimetrale și de intervenție, lucrări de colectare și evacuare ape pluviale. 

Vor mai fi executate lucrări de amenajare peisageră (înierbare și plantare arbuști), o împrejmuire pe o lungime de 1.475 de metri, construirea a două porți, auto și pietonală, precum și lucrări de amplasare a unui sistem de monitorizare a apei freatice. 

Pentru cetățenii Brașovului sunt prevăzute campanii de conștientizare privind protejarea naturii și conservarea biodiversității, dar și organizarea de evenimente educaționale în unitățile școlare din municipiul Brașov (primar, gimnazial, liceal), cu distribuirea de materiale promoționale și organizarea de ateliere pe teme de protecția mediului și gestionare a deșeurilor. 

„Implementarea proiectului vine ca o soluție la deficitul de spații verzi din municipiul Brașov, în special în zona adiacentă fostului depozit de deșeuri, asigurând direct extinderea suprafeței spațiilor verzi din municipiu și contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții celor peste 200.000 locuitori ai comunității brașovene. Acest proiect este complementar celuilalt contract de amenajare a unui parc în cartierul Bartolomeu Nord, pe str. Lânii, cu o valoare totală de peste 7 milioane de euro, finanțat tot prin Programul Regiunea Centru”, afirmă Simion Crețu, directorul ADR Centru. 

În prezent, Primăria municipiului Brașov implementează, sub coordonarea ADR Centru, opt contracte care beneficiază de finanțare peuropeană prin care se vor atrage peste 42 de milioane de euro fonduri nerambursabile, care vizează atât reducerea emisiilor de carbon și revitalizarea unor spații degradate, cât și proiecte de valorificare a patrimoniului cultural. 

Procesul de ecologizare va presupune relocarea a aproximativ 700.000 de metri cubi de deșeuri industriale (nisip de turnătorie, zgură) pentru a crea o formă stabilă a corpului depozitului. Întreaga suprafață va fi acoperită cu un strat de pământ și un strat de sol fertil pentru a preveni infiltrațiile. 

De asemenea, vor fi plantați 16.531 de arbuști pe o suprafață de peste 82.000 de metri pătrați și vor fi realizate sisteme de drenaj pentru ape pluviale pe o distanță de patru kilometri. Depozitul Timiș-Triaj a funcționat până în 1992, ca loc de depunere a deșeurilor industriale nepericuloase rezultate în urma activității fabricilor din perioada comunistă.

Lucrări contractate, licitație contestată

O parte din lucrări au fost deja contractate de administrația locală. Astfel, un contract în valoare de aproape 29 de milioane de lei, care cuprinde faza de proiect tehnic și execuție, a fost obținut de asocierea dintre firmele Inoveco SRL Voluntari și SC Socot SA Târgu Mureș. 

Groapă gigantică de deșeuri industriale, convertită în oază verde. Proiect de 13 milioane de euro pentru 14 hectare de teren
O parte din lucrări au fost deja contractate de administrația locală

De asemenea, a fost încheiat un contract pentru supervizarea execuției lucrărilor, în valoare de aproape 500.000 de lei, câștigătorul procedurii de licitație fiind societatea Romart Consulting 2008 Râșnov. În 2023, au fost contractate serviciile de proiectare și întocmire a documentației aferente proiectului. Contractul de 923.538 de lei a fost obținut de firma Romart Asist SRL București.

Aproape de finalizare este licitația pentru contractul principal – „Execuția lucrărilor de construire pentru închiderea definitivă a depozitului de deșeuri nepericuloase Timiș-Triaj și înființare spațiu verde pentru zonă de agrement” – cu o valoare estimată de 77,5 milioane de lei, fără TVA. Au depus oferte șase asocieri de firme, printre care Asocierea Inoveco SRL – SC Socot SA, care a fost desemnată câștigătoare a contractului. 

Decizia autorității contractante a fost contestată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) de către Asocierea Conteh Barengott SRL – Group Concif SRL. Contestația a fost respinsă de CNSC, hotărâre menținută și la Curtea de Apel Brașov, în 8 aprilie 2026. Prin urmare, firmele Inoveco SRL – SC Socot SA vor derula cele două contracte cu o valoare totală de peste 105 milioane de lei. 

Inoveco SRL este deținută de omul de afaceri Valentin Feodorov și este prezentă activ pe piața construcțiilor, având în 2024 o cifră de afaceri de 205 milioane de lei.

Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Unica.ro
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
Parteneri
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!
Tvmania.ro
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!

Alte știri

Nu cumpărați roviniete de pe erovinieta.net. Site-ul funcționează ilegal și poate percepe costuri suplimentare, anunță CNAIR
Știri România 15:56
Nu cumpărați roviniete de pe erovinieta.net. Site-ul funcționează ilegal și poate percepe costuri suplimentare, anunță CNAIR
Atenționare de călătorie pentru românii care vor să plece în Grecia de 1 mai
Știri România 15:33
Atenționare de călătorie pentru românii care vor să plece în Grecia de 1 mai
Parteneri
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Adevarul.ro
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Cu ce se ocupă, de fapt, Diana Bulimar după retragerea din gimnastică. E înconjurată de tinere speranțe
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă, de fapt, Diana Bulimar după retragerea din gimnastică. E înconjurată de tinere speranțe
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Antonia a fost părăsită de tatăl ei înainte să se nască. Artista nu l-a cunoscut niciodată
Stiri Mondene 17:20
Antonia a fost părăsită de tatăl ei înainte să se nască. Artista nu l-a cunoscut niciodată
„Chefi la cuțite” 29 aprilie 2026. Apariție neașteptată în platoul de la Antena 1, în această seară. Cine va degusta preparatele concurenților
Stiri Mondene 16:40
„Chefi la cuțite” 29 aprilie 2026. Apariție neașteptată în platoul de la Antena 1, în această seară. Cine va degusta preparatele concurenților
Parteneri
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O studentă la Medicină din Sibiu făcea operații estetice acasă. Își atrăgea clientele cu stilul extravagant
ObservatorNews.ro
O studentă la Medicină din Sibiu făcea operații estetice acasă. Își atrăgea clientele cu stilul extravagant
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.ro
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
GSP.ro
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
Parteneri
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Mediafax.ro
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Promo
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Advertorial
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Mediafax.ro
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Un bărbat de 89 de ani a deschis focul asupra mai multor oameni, în Grecia. Cinci persoane au fost rănite și transportate la spital
KanalD.ro
Un bărbat de 89 de ani a deschis focul asupra mai multor oameni, în Grecia. Cinci persoane au fost rănite și transportate la spital

Politic

În România nu vor fi anticipate, potrivit unui gigant Wall Street care le recomandă clienților să investească în țara noastră
Politică 15:48
În România nu vor fi anticipate, potrivit unui gigant Wall Street care le recomandă clienților să investească în țara noastră
Curtea Constituțională a anulat numirile Consiliilor de Administrație la TVR și SRR, după o sesizare a partidului AUR
Politică 14:52
Curtea Constituțională a anulat numirile Consiliilor de Administrație la TVR și SRR, după o sesizare a partidului AUR
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Acuzații teribile pentru ministrul Radu Miruță: „A tăiat 80% din buget! Vrea să pună lacătul pe clubul Steaua!”
Fanatik.ro
Acuzații teribile pentru ministrul Radu Miruță: „A tăiat 80% din buget! Vrea să pună lacătul pe clubul Steaua!”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea