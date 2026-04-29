„Eu încep piesa «Cetera» prin a spune cu voce tare ceva ce nu am acceptat să văd niciodată eu cu mine, în primul rând. Și anume că nu am iubit niciodată până acum. «Cetera» e un fel de melodie de manifestare, prin care eu atrag bărbatul pe care îl voi iubi din toată inima mea”, a mărturisit artista despre una dintre piesele de pe cel mai nou material discografic al său.

Pentru Feli, manifestarea nu e doar un trend. Cântăreața consideră că există o forță care reacționează în consecință la energie și gânduri. „Tot ce gândești ți se întâmplă. Și de bine, și de rău. Se spune că Universul nu știe da sau nu”, a afirmat interpreta.

Întrebată de prezentatorul Cosmin Cernat cum trebuie să fie bărbatul potrivit pentru ea, Feli Donose nu a dezvăluit portretul imaginar al unui eventual partener, însă a ilustrat iubirea așa cum o vede ea. Dincolo de chimie, această trăire presupune, în viziunea artistei, siguranță emoțională și acceptare.

„Eu văd iubirea altfel. E frumoasă îndrăgostirea. Am trăit-o. E frumos să fii îndrăgostit, dar n-am ajuns în faza aia de iubire care pentru mine cred că s-ar simți atunci când aș avea o siguranță și o simplitate și o relație în care să nu simt să fiu altfel decât sunt, să nu mă simt greșită sau să nu trebuiască tot timpul să caut confirmări”, a dezvăluit cântăreața.

La finalul vieții, după ce se cerne iubirea, Feli e de părere că în cuplu ar trebui să rămână o legătură frumoasă, bazată pe atașament profund. „Cu asta rămâi la bătrânețe. Rămâi cu prietenia și cu dragul față de celălalt”, a spus artista.

Feli Donose susține că ea este într-adevăr ca o carte deschisă, așa cum cântă în melodia „Zână la lumina lunii”, însă nu neagă concluzia prezentatorului, și anume că are și o lume interioară tainică.

„În de-ale vieții vorbesc foarte deschis, dar am și eu lumea mea interioară pe care nu o împart cu toată lumea. Și e frumos, că asta te duce în analiză tu cu tine și în creștere, până la urmă”, a mai mărturisit Feli.

Drumul interpretei este ca un parcurs de roller coaster. Pe lângă creșterea profesională subliniată de prezentatorul Cosmin Cernat, cântăreața a trecut și prin momente pe care publicul nu le-a văzut.

„Anul trecut a fost unul greu pentru mine. Greu, greu de tot… Emoțional, psihic… Am avut un episod depresiv. Eu am trecut prin episodul acesta într-o epuizare și psihică și fizică”, și-a amintit Feli Donose.

