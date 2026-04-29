Instituția consideră că evaluările actuale sunt atractive și mizează pe faptul că actualele tensiuni politice de la București nu vor degenera în alegeri anticipate.

Previziunile analiștilor

În prezent, Guvernul Bolojan se confruntă cu o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR, care are șanse mari de adoptare săptămâna viitoare, având deja semnături peste pragul necesar de voturi.

În ciuda acestui climat instabil, analiștii Jefferies (Durukal Gun și Leyli Cowell) susțin că țara va reveni la o guvernare pro-europeană.

Argumentul principal este „realpolitik-ul”: importanța strategică a României în cadrul NATO va atrage, cel mai probabil, presiuni diplomatice din partea aliaților occidentali pentru a preveni instabilitatea și a bloca declanșarea alegerilor anticipate.

Randamente record și recomandări de investiții

Banca notează că obligațiunile românești oferă o valoare mult mai convingătoare comparativ cu alte state din regiune.

În prezent, titlurile României în euro au cele mai mari randamente din Uniunea Europeană, depășind chiar și țări din afara blocului comunitar.

Comparație a spread-urilor (pentru titlurile scadente în 2033):

România: aproximativ 3,2 puncte procentuale

Serbia: 1,9 puncte procentuale

Ungaria: 1,4 puncte procentuale

Recomandările specifice de achiziție făcute de Jefferies includ obligațiuni în euro cu scadența în anii 2037 și 2039 și obligațiuni în dolari cu scadența în anul 2036.

Grupul financiar Jefferies este un jucător major la nivel global, gestionând active totale de 75 de miliarde de dolari și având active în administrare de 31 de miliarde de dolari.

Instituția ocupă locul 6 în clasamentul global al firmelor de consultanță financiară și piețe de capital, deținând o cotă de piață similară cu cea a gigantului Citigroup.

