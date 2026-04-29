CNAIR avertizează șoferii să nu cumpere roviniete de pe erovinieta.net

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează că portalul https://erovinieta.net/, administrat de SC NETHUT DIGITAL SRL, nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale, drumurilor expres și autostrăzilor din România.

Totodată, CNAIR subliniază că nu își asumă răspunderea pentru achizițiile efectuate prin portaluri neautorizate.

„Recomandăm utilizatorilor să achite rovinieta doar prin portalul oficial al CNAIR, www.erovinieta.ro, sau prin distribuitorii autorizați”, transmite compania.

Site-ul poate percepe costuri suplimentare pentru roviniete

Potrivit CNAIR, achiziția unei roviniete prin acest portal presupune un cost adițional de 12% din prețul reglementat prin legislația în vigoare (OG nr. 15/2002). Acest tarif suplimentar este justificat de „servicii de procesare și emitere manuală rovinietă”.

Ce diferențe de prețuri există între portalurile autorizate pentru roviniete și cele neautorizate

Pentru o rovinietă cu valabilitate de 12 luni adresată autoturismelor, tariful oficial în aprilie 2026 este de 254,95 lei (inclusiv TVA).

Prin comparație, același produs achiziționat de pe https://erovinieta.net costă 285,54 lei (inclusiv TVA), din care 30,59 lei reprezintă tariful suplimentar.

De unde poate fi achiziționată rovinieta în 2026

Rovinieta pentru autoturisme poate fi cumpărată online, de pe site-uri autorizate, unde plata se face cu cardul și este valabilă imediat, dar și de la benzinării, oficii ale Poștei Române, puncte de trecere a frontierei sau alți distribuitori autorizați, inclusiv terminale de plată și aplicații mobile.

Taxa este obligatorie pe drumurile naționale, europene și autostrăzi și este verificată automat pe baza numărului de înmatriculare, fără a mai fi nevoie de un abțibild pe parbriz.

Din 2026, șoferii au posibilitatea să achite rovinieta până la ora 24 a zilei următoare, dacă au circulat fără aceasta.

Cum se cumpără rovinieta pentru autoturisme în 2026, în România

Rovinieta se achiziționează prin furnizarea numărului de înmatriculare, a tipului de vehicul și a perioadei de valabilitate, plata putând fi făcută online, cu cardul, sau direct la punctele de vânzare, în numerar ori cu cardul.

După efectuarea plății, taxa este înregistrată electronic și devine valabilă imediat, fără emiterea unui document fizic obligatoriu, verificarea fiind realizată automat în baza de date.

Cât costă rovinieta în 2026

Tariful rovinietei în 2026 diferă în funcție de categoria vehiculului și de perioada aleasă, fiind stabilit în euro și plătit în lei la cursul BNR.

Pentru autoturisme, prețurile pentru roviniete pornesc de la aproximativ 3,5 euro pentru o zi și ajung la 50 de euro pentru 12 luni, în timp ce pentru vehiculele de transport marfă sau persoane costurile cresc în funcție de masa totală și capacitate, putând ajunge la câteva sute sau chiar peste 1.400 de euro pe an pentru camioanele de mare tonaj.

Sistemul de taxare împarte vehiculele în mai multe categorii, de la autoturisme până la camioane și autobuze, iar valoarea rovinietei crește odată cu impactul asupra infrastructurii rutiere.

Șoferii care circulă fără rovinietă riscă amenzi de până la 4.500 de lei

Șoferii care circulă fără rovinietă pe drumurile naționale, europene sau autostrăzi riscă amenzi stabilite în funcție de categoria vehiculului, cu valori cuprinse între 250 și 500 de lei pentru autoturisme, între 750 și 1.250 de lei pentru vehicule de transport marfă de până la 3,5 tone și care pot ajunge până la 4.500 de lei în cazul camioanelor de mare tonaj.

Sancțiunea este aplicată automat, pe baza camerelor de supraveghere care verifică numărul de înmatriculare în baza de date, iar amenda poate fi însoțită și de obligația de a achita tariful de despăgubire.

Constatarea contravenției se face fără oprirea în trafic, iar procesul-verbal este trimis ulterior prin poștă către proprietarul vehiculului.

Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
