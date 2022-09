Cărțile de tarot au fost folosite din vremuri îndepărtate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de cărți de tarot. 22 de cărți vin din Arcana Majora, iar 56 reprezintă Arcana Minora. In total, 78 de cărți menite sa-ti dezvăluie adevărul divin. cărțile din Arcana Majora nu aparțin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste cărți se ascund marile lecții, marile schimbări si adevărata dezvoltare a spiritualității umane.

Arcana Minora dezvăluie întâmplări de zi cu zi. Cărțile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 cărți: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Șase – Șapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iată mesajul zilei de MIERCURI, 28 septembrie 2022 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

Cavalerul de bate (inversata)

Cartea simbolizează energia, pasiunea, acțiunea, aventura, impulsivitatea. Dacă îți apare inversată, ea aduce la lumina o caracteristica ce nu-ți place la tine. Vezi ce poți corecta. De asemenea, poate sa-ti transmită mesajul ca o anumită credință te ține pe loc. Dacă vrei să înaintezi, descoperă despre ce e vorba!

Horoscop tarot zilnic TAUR

Moartea

Deși nu ți se cer multe azi, s-ar putea să te simți că lumea trage de tine. Nu e nevoie să dai foc lumii, așa cum îți place ție. Ai o energie scăzută pentru că, poate, te-ai epuizat în ultima vreme. Ai nevoie de o scurtă pauză. Nu trebuie să fii neapărat leneș, ci doar mai bun cu tine însuți. Mâine, poate, vei fi mai liniștit!

Horoscop tarot zilnic GEMENI

Magicianul

S-ar putea sa apară o situație pe care va trebui sa o rezolvi cu multa inteligenta si înțelepciune. Încearcă să păstrezi lucrurile simple, mai ales daca aceasta problema este legata de munca. Te va costa mult mai puțin efort si poți câștiga întreaga admirație a colegilor si superiorilor. Citește continuarea pe Sfatulparintilor.ro

ARTICOL PRELUAT DE PE SITE-UL SFATULPARINTILOR.RO

