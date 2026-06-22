PNL a cerut suspendarea ședinței din Parlament din cauza prezenței abuzive a partidului pe lista Guvernului Veștea

PNL a cerut suspendarea ședinței Birourilor Permanente Reunite din Parlament

PNL a cerut suspendarea ședinței Birourilor Permanente Reunite de luni dimineață, acuzând nereguli în lista guvernului propus de Adrian Veștea.

„PNL a cerut suspendarea ședinței Birourilor Permanente Reunite ale Camerelor Parlamentului din cauza prezenței abuzive a denumirii „PNL” pe lista membrilor guvernului propus de Adrian Veștea

Informăm publicul că ședința Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului de luni dimineață a fost suspendată la cererea membrilor PNL, deoarece am constatat existența unui viciu care poate atrage neconstituționalitatea procedurii de învestire a Guvernului”, a transmis Partidul Național Liberal.

De ce a fost suspendată ședința la cererea PNL

Liberalii au transmis că denumirea „PNL” apare în dreptul prim-ministrului desemnat pe lista guvernului, deși partidul nu participă la această guvernare.

„Înscrierea în dreptul prim-ministrului desemnat a denumirii «PNL» ca apartenență politică este falsă, abuzivă și afectează grav componența politică a Guvernului”, a mai precizat PNL într-un comunicat.

Ce decizii CCR ar fi fost încălcate prin folosirea numelui partidului pe lista de miniștrii

Potrivit PNL, includerea denumirii partidului pe lista guvernului contravine Deciziilor CCR nr. 85/2018 și nr. 67/2021.

„Pentru ca lista membrilor guvernului propus să fie constituțională, din această listă trebuie exclusă denumirea «PNL»”, au subliniat liberalii.

Lista miniștrilor din Guvernul Veștea a fost depusă duminică seara în Parlament

Programul de guvernare și lista miniștrilor lui Adrian Veștea au fost depuse oficial la Parlament duminică seară, iar PSD solicită un vot rapid de învestitură pentru luni, 22 iunie. Executivul propus marchează o colaborare controversată, fiind dominat de membrii social-democrați.

Consiliul Politic al PSD a decis să sprijine învestirea lui Adrian Veștea sub pretextul stabilității politice, însă social-democrații au preluat controlul asupra celor mai importante ministere. Printre acestea se numără portofoliile de la Interne, Sănătate, Justiție, Muncă și Energie.

Sorin Grindeanu a confirmat că social-democrații nu au obiecții față de premierul desemnat și că votul de învestitură va fi organizat prompt. Lista completă a miniștrilor Guvernului Veștea include:

  • Prim-ministru: Adrian-Ioan Veștea (PNL)
  • Viceprim-ministru și Ministrul Afacerilor Interne: Marian Neacșu (PSD)
  • Viceprim-ministru (fără portofoliu): Alina-Ștefania Gorghiu (PNL)
  • Ministrul Justiției: Radu Marinescu (PSD)
  • Ministrul Sănătății: Alexandru Florin Rogobete (PSD)
  • Ministrul Energiei: Bogdan-Gruia Ivan (PSD)
  • Alți miniștri din cadrul PNL, PSD și independenți completează lista.

Direcțiile strategice din programul de guvernare

Programul de guvernare pentru perioada 2026-2028 include mai multe măsuri prioritare:

  • Finalizarea și implementarea PNRR: Respectarea jaloanelor pentru a evita pierderi de fonduri europene.
  • Reducerea deficitului bugetar: Ținta este diminuarea deficitului la 110 miliarde de lei până în etapa următoare.
  • Aderarea la OCDE: Accelerarea reformelor pentru aderarea României în 2026.
  • Investiții în infrastructură: Finalizarea autostrăzilor A1, A7, A8 și achiziția a 100 de trenuri electrice noi până în 2028.
  • Reforma în sănătate: Reducerea cu 20% a paturilor de spitalizare continuă până în 2030.
  • Diversificarea mixului energetic: Creșterea producției de gaze naturale și extinderea capacităților de energie regenerabilă.

Puciștii din jurul lui Veștea au fost somați să demisioneze

Robert Sighiartău a transmis, la Congresul Extraordinar al PNL desfășurat la Romexpo, că Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea și Alina Gorghiu riscă să fie excluși din partid dacă nu își vor prezenta demisia până luni, 22 iunie, ora 12.00.

Congresul PNL consideră că cei patru membri, alături de Hubert Tuma, „au încălcat în mod repetat obligația de a apăra deciziile PNL, participând la acțiuni și demersuri contrare interesului partidului”. În cazul în care aceștia nu își vor prezenta demisia, Biroul Politic Național și Consiliul Național vor declanșa procedurile de excludere.

Congres PNL 2026 – Ilie Bolojan vorbește liberalilor FOTO Dumitru AngelescuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Ilie Bolojan le-a cerut demisia de onoare susținătorilor lui Adrian Veștea

În contextul tensiunilor interne din PNL, noul lider liberal, Ilie Bolojan, a solicitat demisia puciștilor din partid, inclusiv a lui Adrian Veștea, Alina Gorghiu și Rareș Bogdan.

„Dacă totuşi deciziile acelui partid sunt incompatibile cu ceea ce vrei tu să faci, ce face un om decent? Pleacă demn, îşi anunţă colegii, îşi dă demisia, îşi pune mandatul”, a declarat Bolojan. Acesta a subliniat că lipsa de asumare creează tensiuni interne.

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