Dezvăluirea făcută de Alexandra Stan, înainte de a deveni mamă. „Nevoită fiind de circumstanţe, am stat mai izolată”

„Am început să fiu din ce în ce mai conştientă de ce urmează să se întâmple. Mă trezesc uneori noaptea şi stau pe marginea patului, făcându-mi în cap un scenariu de cum va arăta traseul bebe-biberon-alăptat-pat atunci când mă voi trezi noaptea. În acelaşi timp mă simt melancolică, pentru că deşi a fost o perioada cu provocări, a fost cea mai frumoasă şi specială din viaţă mea. Şi parcă uneori nu vreau să se termine!

În prima parte a sarcinii, nevoită fiind de circumstanţe, am stat mai izolată, aşa că am avut timp să contemplu asupra vieţii mele şi mă bucur că pot spune că am descoperit o Alexandra mult mai răbdătoare şi mai paşnică, mult mai echilibrată şi încrezătoare în Dumnezeu şi în propriul corp”, a declarat Alexandra Stan pentru Click.

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Alexandra Stan a mărturisit că iubitul ei, Ștefan, o susține necondiționat și i-a fost alături în cele mai emoționante momente.

„Ştefan a fost lângă mine şi este mereu lângă mine. Cel mai tare m-a impresionat faptul că, deşi el este mai mic decât mine, m-a echilibrat foarte mult. M-a făcut să fiu mai sigură pe mine. Chiar şi când credeam că lucrurile scapă de sub control, el era acolo şi mă ajuta să am încredere în tot procesul. Şi mi-a demonstrat că are calităţile unui tată. Cred că asta m-a şi atras la el”, a mai spus Alexandra Stan.

De asemenea, artista dezvăluie cine o va ajuta cu bebelușul imediat după ce va naște. „Mama ne-a ajutat şi ea chiar şi cu selecţia de lucruri pt bebelina. Sora mea are o fetiţă de 2 ani şi jumătate şi m-am sfătuit foarte mult şi cu ea pe tot parcursul sarcinii.

La început o să vină mama să îmi fie alături în primele săptămâni, apoi vedem cum decurg lucrurile. Cred că după 2-3 luni vom avea nevoie de o bonă, deşi nu mă văd genul de mama cu bonă internă. Nu ştiu de ce. Cred că un 9 to 5 nanny pentru început va fi de ajuns. Dar vedem. Nu vreau să îmi creez aşteptări prea mari”,

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