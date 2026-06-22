Structura subiectelor la examenul de la Română la Evaluarea Națională 2025

Pentru Evaluarea Națională, elevii susțin două probe: la Limba și literatura română și la Matematică. La fiecare examen elevii vor primi câte o broșură care va conține subiectele, iar în dreptul fiecăruia vor avea și loc pentru a scrie rezolvările.

Subiectele la Română pentru Evaluarea Națională 2025 sunt structurate în două părți. Subiectul I are 70 de puncte, iar aici elevii vor avea două texte la prima vedere. Pe baza acestora, elevii vor avea de rezolvat nouă cerințe de gramatică, vocabular și analiză morfo – sintactică.

Subiectul al II-lea are 20 de puncte, iar aici vor avea de redactat un text argumentativ sau o compunere de minim 150 de cuvinte care va avea legătură cu unul dintre cele două texte de la Subiectul I. Poate fi o caracterizare a unui personaj sau o argumentare pe o anumită temă, prezentată la rândul său într-unul dintre textele de la Subiectul I.

Ce subiecte au avut elevii la simularea pentru Evaluarea Națională din 2026

La simularea examenului de Evaluare Națională 2026, proba la Limba și literatura română, elevii au primit două texte la prima vedere. Primul este un fragment din opera „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu, iar al doilea este un articolul „Eu și vulpea”, scris de Vintilă Mihăilescu și publicat în Dilema veche.

Pe baza celor două texte, „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu, și „Eu și vulpea”, de Vintilă Mihăilescu, elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe. Primele au testat atenția copiilor care au trebuit să identifice în texte anumite aspecte solicitate. De asemenea, primii itemi au fost de tip grilă, iar elevii au încercuit litera corespunzătoare răspunsului corect.

Subiectul I, A, punctul 5 – elevii au avut de bifat dacă enunțurile date sunt false sau adevărate, câte trei enunțuri din fiecare text, potrivit broșurii de examen.

Punctul 6 de la subiectul I (A) a cerut elevilor să precizeze, în minimum două enunțuri, o trăsătură a tiparului textual dialogat, identificată în textul 1, ilustrând-o cu o secvență relevantă.

La punctul 7 au avut de prezentat, în minimum 30 de cuvinte, un element de conținut comun celor două texte, valorificând câte o secvență relevantă din fiecare text.

Plecând de la textul lui Ion D. Sîrbu, elevii au trebuit să spună ce simt copiii când sunt singuri în pădure. Subiectul presupune un răspuns motivat în 50-100 de cuvinte.

Punctul 9 le cere candidaților să asocieze fragmentul din opera „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50-100 de cuvinte, o valoare comună, prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text.

Subiectul I B, punctele 1-8 au fost cerințe de vocabular și gramatică, primele 4 notate cu câte 2 punte, iar următoarele 4 cu câte 6 puncte.

Subiectul al II-lea, notat cu 20 de puncte, le-a cerut elevilor să scrie un text argumentativ, de minimum 150 de cuvinte, în care să susțină, prin două argumente, răspunsul la întrebarea „crezi că știm cum să reacționăm atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat?”, valorificând textul 2 și experiența personală sau de lectură.

Ce subiecte au picat anul trecut la Limba română la Evaluarea Națională

În 2025, elevii au primit două texte suport: primul din Radu Tudoran, „Toate pânzele sus!” și al doilea din Emil Racoviță, „Spre Polul Sud”, la subiectul I.

La subiectul al II-lea, elevii au avut de alcătuit o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinte o întâmplare dintr-o excursie.

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Calendar Evaluare Națională 2026

  • 22 iunie 2026 Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2026 Matematica – probă scrisă
  • 26 iunie 2026 Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 2 iulie 2026 Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14,00-18,00)
  • 3–4 iulie 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 5 iulie–8 iulie 2026 Soluționarea contestațiilor
  • 9 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Evaluare Națională în anul școlar 2025 – 2026 a fost aprobată prin Ordinul de ministru nr. 6.058/29.08.2025.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a 8-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele din cadrul Evaluării Naţionale.

Ministerul Educaţiei a pus la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi privind desfăşurarea Evaluării Naţionale. Numărul va fi disponibil în zilele în care au loc probele scrise, între orele 8:00 – 16:30 (luni şi miercuri). Subiectele şi baremul de corectare vor fi publicate în fiecare zi cu probă scrisă, la ora 15:00, pe site-ul dedicat.

Calendar Admitere Liceu 2026

Între 12 mai și 12 iunie 2026 au loc ședinţe/acțiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de școlarizare. Acestea pot fi organizate atât la școală, cât și prin mijloace electronice – telefon, e-mail sau videoconferință.

  • Pe 9 iulie 2026 va fi anunţată ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a, în funcție de media de la Evaluarea Națională.
  • Între 13 și 20 iulie 2026 se completează fișele de opțiuni pentru liceu, în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților.
  • Pe 22 iulie 2026 are loc prima repartizare computerizată a candidaților.
  • Între 23 și 28 iulie 2026 se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați.

A doua etapă de repartizare computerizată este programată să înceapă pe 31 iulie 2026, pentru candidații care nu au prins locuri în prima etapă sau nu și-au depus dosarele ori care sunt din serii anterioare, în vârstă de până la 18 ani.

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