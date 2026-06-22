După ce a văzut că pe geamul localului scria „Eggs” (n.r. – ouă), fostul prezentator de la PRO TV a deschis ușa și a intrat în locație, pentru că avea poftă de omletă. Acolo a avut însă parte de o surpriză: a nimerit în casa unor oameni care au pus bazele unei afaceri de familie!

Deși în meniu aveau doar plăcinte și prăjituri, după cum a afirmat Cătălin Măruță, doamna Maria, cea care face rețelele, i-a spus vedetei că îi poate găti și o omletă.

„Deci noi am ajuns în Sibiu, pentru că avem puțină treabă aici, trebuie să filmăm ceva cu părintele Necula și am văzut că scria mare pe geam «Eggs». Și am zis: «Mâncăm o omletă». Doar că e un loc unde nu se fac omlete. Se fac cele mai naturale produse săsești. Și când v-am întrebat de omletă, ați zis: «Dar stați la masă, că vă fac omletă»! Mă simt ca în Asia Express! Adică am intrat în casa oamenilor, ne-au pus și la masă cu tot ce trebuie. Doamna Maria, sunteți extraordinară!

Ne-au pus oamenii la masă, adică ei nici nu fac omletă aici și au zis: «Vă dăm»! Nu știu dacă avem fețele astea care și cer de mâncare, dar important e că nu murim de foame. Mâncarea e săsească, super tare! Rețete vechi. Foarte frumos! Noi am întrebat dacă aici se mănâncă, ne-au zis că doar prăjituri, dar oamenii ne-au pus la masă… Și așa masă îmbelșugată! Oricum, e senzaținal. Doamna Maria a făcut omleta asta cu suflet, s-a simțit! Ce oameni mișto”, a spus Cătălin Măruță într-un clip video pe care l-a postat pe TikTok și care a adunat aproximativ 15.000 de vizualizări.

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În descrierea videoclipului, fostul prezentator de la PRO TV a dezvăluit că a învățat și o lecție foarte importantă de la doamna Maria.

„Uneori, lecțiile cele mai importante nu le primești pe o scenă, într-un studio sau la o conferință. Le primești la o masă simplă, de la oameni pe care îi întâlnești întâmplător. În drum spre Sibiu ne-am oprit pentru câteva minute să mâncam și am plecat de acolo cu mult mai mult decât o masă caldă. Am întâlnit o familie aflată la început de drum. O mamă de 72 de ani, fiul ei și nora ei. Au pornit o afacere fără garanții, fără certitudini și fără promisiunea că va fi ușor. Au pus însă în ea tot ce aveau mai valoros: munca lor, rețetele lor și credința că oamenii vor simți diferența.

La un moment dat, doamna ne-a spus ceva ce m-a făcut să mă gândesc mult după ce am plecat: «Noi am fost crescuți să nu ținem niciodată poarta închisă. Nu știi cine poate avea nevoie de tine»! Mi s-a părut una dintre cele mai frumoase definiții ale bunătății pe care le-am auzit în ultimii ani. Într-o lume în care mulți caută rețeta succesului, eu cred că succesul adevărat începe de aici: din dorința de a dărui înainte să primești, din curajul de a începe de la zero și din puterea de a rămâne om indiferent cât de greu este.

Nu au vrut să accepte nimic pentru ospitalitatea lor. Dar am simțit că trebuie să îmi plătesc consumația și să contribui și eu, în felul meu, la visul lor. Pentru că atunci când întâlnești oameni care muncesc cinstit și își construiesc viitorul cu atâta demnitate, nu poți să pleci indiferent. Poate că nu putem ajuta pe toată lumea. Dar putem, din când în când, să susținem oamenii buni pe care viața ni-i scoate în cale. Iar asta face lumea puțin mai frumoasă decât am găsit-o”, a scris Cătălin Măruță în mediul online.

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