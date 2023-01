Iată top 10 surse de vitamina C pentru copilul tău, dar și pentru tine

Guava este un fruct ce prezintă un conținut bogat de vitamina C ce stimulează la rândul său sinteza colagenului. O jumătate de cană de fruct conține 188 mg de vitamina C și 56 de calorii. Conform specialiștilor nutriționiști din Marea Britanie, sucul unui singur fruct oferă de cinci ori mai multă vitamina C decât doza minimă recomandată. Acest fruct are o influență pozitivă asupra funcționării normale a inimii, iar unele studii arată că, în cazul persoanelor ce consumă în mod constant acest fruct, riscul îmbolnăvirii de cancer este mult mai scăzut.

Ardei gras roșu

Probabil că atunci când te gândești la vitamina C, instantaneu faci legătura cu citricele! Însă ardeiul roșu dulce oferă o doză solidă de vitamina C. O cană și jumătate de ardei roșu dulce conține 142 mg de vitamina C și 20 de calorii. Folosește ardei roșu dulce întotdeauna în salate de crudități și vei obține un gust minunat!

Kiwi

Kiwi – fructul este bogat, de asemenea, în vitamina C. Știai că un kiwi are mai multă vitamina C decât o portocală? Aceasta este concluzia la care au ajuns cercetătorii americani, care ne sfătuiesc să apelăm la kiwi, alături de portocale și lămâi, atunci când ne pândește o răceală rebelă. Un kiwi mediu conține 70 mg de vitamina C și 46 de calorii. Cei care au imunitatea scăzută, cei care suferă de anemii pot mânca unul-două kiwi pe zi. În cazul anemiilor, cantitatea mare de vitamina C din aceste fructe favorizează asimilarea fierului din celelalte produse alimentare. În afară de vitamina C, kiwi ne furnizează o cantitate apreciabilă de vitamina E – 3 mg/100 g fruct. Fructul se consumă crud, la micul dejun, sau în salate de fructe.

Portocala

Cine nu își dorește să savureze o portocală dulce și zemoasă dimineața, când are nevoie de un impuls de vitamina C? O portocală medie conține 70 mg de vitamina C și 62 de calorii. Dacă însă preferi sucul de portocale proaspăt stors, e bine să știi că 3/4 dintr-o ceașcă cu suc de portocale conțin 61- 93 mg de vitamina C și 79 – 84 de calorii.

