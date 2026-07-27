Va fi cel mai mare stadion din lume

Grand Stade Hassan II din Casablanca va deveni cel mai mare stadion de fotbal din lume, având o capacitate impresionantă de 115.000 de locuri. Proiectat de de gigantul american Populous, una dintre cele mai mari și renumite firme globale de arhitectură și design din lume, în colaborare cu arhitecții parizieni Oualalou + Choi, designul său se inspiră din tradiționalul „moussem” marocan, o adunare comunitară specifică acestei regiuni.

Structura stadionului este amplasată sub un acoperiș grandios, asemănător unui cort, care se integrează armonios în peisajul împădurit.

Proiectul trebuie să fie complet funcțional înainte de Campionatul Mondial de Fotbal din 2030, competiție organizată în comun de Maroc, Spania și Portugalia. Pentru a marca 100 de ani de la prima ediție a Cupei Mondiale (desfășurată în 1930 în Uruguay n.r.), primele trei meciuri ale turneului se vor juca în America de Sud: în Uruguay, Argentina și Paraguay. Toate cele șase țări gazdă sunt calificate automat la turneul final.

După meciurile festive din America de Sud, echipele participante vor călători apoi în Europa și Africa de Nord pentru restul competiției.

Un simbol al ambițiilor Marocului pentru 2030

Proiectul Grand Stade Hassan II nu este doar un stadion, ci un simbol al progresului și ambițiilor Marocului într-o perioadă de dezvoltare sportivă și infrastructurală accelerată. Amplasat pe un teren de 100 de hectare în El Mansouria, la 38 km nord de Casablanca, stadionul este văzut ca fiind o piatră de temelie în demersul țării de a deveni un hub global pentru sport și arhitectură contemporană.

Construcția a fost posibilă după aprobarea finanțării publice în octombrie 2023.

„Un cort vast, ușor, desfășurat spre cer, acoperă întregul stadion și împrejurimile sale, creând un reper spectaculos în peisaj. Structura este susținută de un inel de 32 de turnuri de scări, care formează porticuri monumentale ce susțin promenada grandioasă”, explică arhitecții Oualalou + Choi. Sub cort, grădinile de aclimatizare și spațiile de activități întregesc atmosfera naturală a complexului.

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Din punct de vedere funcțional, stadionul reprezintă una dintre cele mai ambițioase experimente din lume în materie de arene sportive. Dimensiunile sale impresionante sunt completate de un design ce urmărește să amplifice intensitatea emoțională specifică arenelor de fotbal.

„Scopul nostru este să combinăm monumentalitatea marilor stadioane ale lumii cu intensitatea emoțională a arenelor pasionale de fotbal. Nu este un container dispersiv, ci o structură care aduce spectatorii cât mai aproape de teren, folosind verticalitatea și densitatea ca instrumente arhitecturale”, au declarat proiectanții.

O oază de verdeață sub acoperișul translucid

Spectatorii care vor păși în acest complex sportiv vor fi întâmpinați de o atmosferă vibrantă.

„La ambele capete ale tribunei uriașe, trei niveluri abrupte și compacte asigură o experiență spectaculoasă. Fiecare capăt al stadionului poate găzdui 29.500 de spectatori cu bilete generale”, explică și firma de arhitectură Populous.

De asemenea, cinci etaje VIP și de protocol, amplasate de-a lungul ambelor tribune laterale, vor fi dedicate celor 12.000 de invitați speciali, demnitari, clienți de loje și de servicii premium, pe lângă Loja Regală.

Acoperișul stadionului este realizat dintr-o rețea de aluminiu, cu o structură geometrică impresionantă susținută de un inel format din 32 de scări monumentale. Acestea nu doar că oferă acces, ci și găzduiesc grădini luxuriante, amplasate pe platforme ridicate la 28 de metri deasupra solului.

„Grădinile creează o experiență spațială extraordinară – o oază de verdeață sub acoperișul translucid. Efectul este accentuat de o serie de grădini botanice la nivelul solului, sub marginea exterioară a acoperișului», a adăugat Populous.

Cât două Arene Naționale la un loc

Arena Națională din București, inaugurat în 2011, este cel mai mare stadion din România, având o capacitate de 55.634 de locuri pe scaune și un acoperiș complet retractabil.

Făcând o comparație, Hassan II, stadionul din Casablanca cu o capacitate de 115.000 de locuri, va fi de peste două ori mai mare decât cel mai mare stadion al României.

Grand Stade Hassan II își propune să devină un nou simbol global al fotbalului.