Marius Ancuța, celebrul comentator sportiv de snooker și fost soț al Ralucăi Moianu, a murit astăzi la vârsta de 50 ani.

Ancuța a suferit de o formă de cancer, iar în ultimele două luni slăbise enorm. Teribila boală i-a măcinat trupul. Cei care l-au văzut în ultimele luni de viață povestesc că nu cântărea mai mult de 50 de kilograme.

Marius Ancuța a fost un pionier al sportului cu tacul în România. Comentatorul celor mai importante evenimente din snooker pentru Eurosport a fost un pion important în popularizarea acestui sport în România.

Eurosport a dat vestea în această seară, prin intermediul lui Noli Cobilanschi, Director Editorial Eurosport România.

Pe pagina de Facebook a Eurosport, fanii snookerului îl plâng pe Marius Ancuța. Mulți recunosc că au învățat ce înseamnă cu adevărat snooker-ului din comentariile acestuia.

Jurnalistul Narcis Drejan, de la Radio Sport Total FM și de la revista Ilfov Sport, a fost printre ultimii care a scris despre Ancuța, la puține momente după trecerea lui în neființă. Drejan a scris pe contul său de Facebook:

'Din noiembrie…decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie…tot îl încurajam, vorbeam cu el zi de zi…

– Marius, hai că trebuie să-mi fac detartrajul ăla, mai vino la o emisiune!

– Sunt la Cluj, my friend, dar ne vedem noi, mă operez, nu vreau să-ți spun ce mi-au descoperit doctorii!

De atunci, am tot sperat, Marius al meu a luptat incredibil, mi-a plâns la telefon ca un copil, dar nu pentru viața asta de căcat, pentru fetița lui, pentru my princess', așa-i spunea.

Of, râdeam de nemți, la Cupa Mondială, apoi el îmi spunea:

– Lupt, my friend, am slăbit așa de mult, că te iau când vrei la greutate…

Și tot vorbeam cu el, avea așa o putere și nu credea că poate fi doborât de nenorocita asta de boală!

Pe Marius Ancuta l-am iubit, stăteam ore în șir să vorbim despre fotbal, politică, stomatologie…

Azi a plouat puternic, acum 9 zile am vorbit ultima dată cu el, și abia mai vorbea…mi-a mai plâns o dată, și o amintea pe fetița lui…

Așa lovitură mi-a dat azi viața, așa lecție de maturitate…știu că fata lui ar fi vrut să joace handbal, vorbisem să o ducem la școala Ramonei Farcău…aveam atâtea planuri, my friend, în p…a mă-sii, nici acum nu mi-am făcut detartrajul…

Mai ții minte când mi-ai zis că era un client în cabinet și avea în gură Roșia Montana, apoi se contrazicea cu tine că tartrul îi ține dinții-n gură!

Marius al meu iubea viața, iubea snooker-ul, era respectat de marii jucători ai lumii, venea aici și îmi povestea despre toate nedreptățile din viața lui!

Dar mai nedrept decât ziua de azi, dragul meu, nu există!

Dumnezeu să aibă grijă de tine, până când ne vedem, să-ți spun ce mai face Barcelona…'.