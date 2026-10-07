Jucătorii de la Petrolul au fost miercuri, 7 octombrie, în vizită la Școala Gimnazială din comuna Berceni, unde au fost primiți cu entuziasm de elevi și de cadre didactice. „Lupii” au dat sute de autografe și au împărțit bilete la meciul cu Sepsi (17 octombrie). Iar argentinianul Lucho Vega (27 de ani) a vorbit despre retragerea lui Leo Messi, care l-a făcut să plângă, dar și despre fericirea de a fi tată.

De la River la „lupi”

Născut la Cordoba, mijlocașul sud-american Luciano Gaston Vega Albornoz, pe numele său complet, a semnat cu Petrolul un angajament valabil până la finalul stagiunii 2027-2028.

El s-a format la academia lui River Plate, înainte să ajungă în Europa, la clubul portughez Estoril.

A câștigat campionatul U23 al Portugaliei și, la scurt timp, a făcut pasul în Spania, fiind împrumutat la Alcorcon.

După o jumătate de sezon petrecută în La Liga 2 (17 prezențe), s-a întors la Estoril, pentru care a adunat 12 partide în primul eșalon portughez. Ulterior, a jucat pentru Maritimo, Covilha și, din 2023, pentru Leiria, 77 de prezențe și 8 goluri marcate în divizia secundă lusitană, conform prezentării de pe site-ul clubului Petrolul Ploiești.

„Ora de Petrolul”

Lucho a fost smuls dintre copii la acțiunea „Ora de Petrolul”, desfășurată azi la Școala Gimnazială din comuna prahoveană Berceni.

„Adevărul este că e ceva foarte frumos să vii aici, în școli, să împarți din timpul tău cu copiii, care ne iubesc mult. Să ne bucurăm puțin aici alături de ei, să le oferim timp, dragoste, pentru că ei sunt viitorul”, a transmis Lucho.

Petrolul este un club important, mulți copii ne au ca exemplu, iar noi trebuie să fim un exemplu atât în teren, cât și în viață.

A plâns la retragerea „Puricelui”

Pentru că meciul de retragere al lui Leo Messi a fost „foarte târziu”, Lucho nu l-a putut vedea la televizor, dar „Messi este idolul meu, este o referință în fotbal. Ar trebui să învățăm multe de la el”.

Argentinianul a recunoscut că a plâns când a înțeles că Messi se retrage de la națională: „L-am văzut jucând de când eram foarte mic, a fost mereu idolul meu și adevărul e că am lăcrimat când am înțeles că nu va mai juca pentru prima reprezentativă”.

„Leo, peste Diego”

Pe Maradona nu l-am văzut prea mult jucând, așa că, pentru mine, Messi este cel mai bun din istorie.

Argentina fără „Purice”? „Va fi destul de dificil, dar am avut mereu jucători buni și mergem înainte”, a insistat Lucho.

Proaspăt tătic

Mijlocașul, 6 meciuri pentru Petrolul în Superligă, are motive să fie fericit în această perioadă: „Am devenit tată de puțin timp, ce-mi pot dori mai mult? Cel mic și soția mea sunt foarte bine, e foarte frumos”.