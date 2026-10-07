Lionel Messi și-a încheiat marți cariera internațională, după 21 de ani. În fața a 85.000 de fani adunați pe stadionul Monumental din Buenos Aires, legendarul fotbalist a marcat al 126-lea său gol internațional în ultimul său meci.

Lionel Messi: „Să nu mai vin aici va fi foarte dureros”

În cadrul meciului, Messi a oferit o pasă de gol pentru primul punct înscris de Nicolas Otamendi, iar Nico Paz a completat tabela.

Totuși, atenția publicului a fost îndreptată spre despărțirea celui considerat de mulți drept cel mai bun fotbalist din toate timpurile.

„A fost o mare mândrie pentru mine să port acest tricou mai bine de 20 de ani”, le-a spus Messi fanilor, vizibil emoționat.

„Să nu mai vin aici va fi foarte dureros. Jur că aș vrea să joc toată viața pentru echipa națională a Argentinei, pentru că este cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla”, a mai spus acesta.

Messi a declarat că nu regretă decizia de a se retrage

Deși emoționat, Messi a declarat că nu regretă decizia de a se retrage, mai ales după un Mondial epuizant, în care tatăl său era grav bolnav.

„Chiar dacă aș vrea să fiu aici toată viața, simt că acesta este momentul. Ultimul Mondial a fost prea mult, tot ce a trebuit să trăiesc”, a spus el, citat de AFP.

Drumul spre stadion a fost marcat de scene emoționante, Messi fiind aclamat de mii de fani care s-au adunat pentru a-și lua rămas-bun. Pe teren, alături de el au pășit cei trei copii ai săi, în timp ce soția sa, Antonela Roccuzzo, și mama, Celia Cuccittini, l-au susținut dintr-o lojă VIP.

Un tricou uriaș a fost întins pe gazon, înainte de meci

Cu puțin timp înainte de lovitura de start, un tricou gigant al Argentinei cu inscripția „Gracias” și numărul 10 a fost întins pe gazon, în aplauzele furtunoase ale fanilor. La minutul 10, jocul a fost oprit pentru un minut de aplauze în cinstea lui Messi. Totodată, în minutul 71, starul a marcat un gol din penalty, încheindu-și cariera internațională cu o ultimă reușită.

La final, cerul nopții a fost luminat de un spectacol impresionant de drone care au afișat imaginea lui Messi și mesaje de mulțumire pentru cariera sa de excepție.

Retragerea sa vine la două luni și jumătate după finala Cupei Mondiale, în care Argentina a pierdut cu 1-0 în fața Spaniei, într-un meci disputat la New Jersey.

În ciuda eforturilor, Messi a părăsit terenul în lacrimi, mărturisind ulterior: „Am dat totul, nu mai am nimic de oferit. În plus, sunt mulți tineri talentați care merită șansa lor”.

Universitatea din Buenos Aires i-a acordat lui Messi titlul de doctor honoris causa

Înaintea meciului de marți, Universitatea din Buenos Aires i-a acordat lui Messi titlul de doctor honoris causa, în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul Federației Argentiniene de Fotbal (AFA).

Dragostea fanilor pentru Messi a fost evidentă nu doar pe stadion. În fața sediului AFA, aceștia au desfășurat un steag uriaș cu portretul său și mesajul „Bucuria vieții mele”.

Mesajul transmis de Neymar

Fostul său coleg de la Barcelona, Neymar, a transmis un mesaj emoționant pe X: „Nu doar Argentina îți mulțumește, ci întreaga lume îți mulțumește pentru tot ce ai făcut pentru fotbal. Mulțumesc că m-ai făcut să iubesc și mai mult acest sport”.

Despărțirea lui Messi de echipa națională vine la patru ani după ce și-a îndeplinit cel mai mare vis: câștigarea Cupei Mondiale din 2022, care a pus capăt unei așteptări de 36 de ani pentru Argentina.

„Cred că Messi a dat totul, absolut totul, așa că nu mă deranjează deloc că se retrage. A meritat din plin, să se bucure de viață, să se odihnească”, a declarat pentru AFP Cecilia Adriano, în vârstă de 52 de ani.