Din informațiile jurnalistei, este vorba de peste 60 de sudori, electricieni și montatori. Situația este agravată de răcirea vremii, iar greviștii nu au acces la condiții elementare de trai.

Jurnalista scrie că muncitorii care sunt în grevă subliniază că acționează în conformitate cu legea.

„Potrivit lor, și-au anunțat oficial angajatorul despre suspendarea activității, în baza articolului 142 din Codul muncii al Federației Ruse, care permite acest lucru dacă salariul este întârziat cu mai mult de 15 zile”, a precizat Șaripova.

Conform portalului Promrazvedka, muncitorii în cauză sunt angajați ai unei companii subcontractoare, contractată de compania „SibER”.

Conducerea firmei subcontractoare justifică întârzierile salariale prin faptul că nu a primit plățile corespunzătoare de la angajator.

Totuși, după cum notează Șaripova, aceste explicații nu îi mulțumesc pe greviști. Ei consideră că problemele financiare ale companiei nu ar trebui să le afecteze salariile și că directorii ar trebui, la nevoie, să-și vândă bunurile personale pentru a le plăti banii datorați.

Potrivit Promrazvedka, compania SibER întârzie deliberat plățile către subcontractor pentru a atrage angajații valoroși direct în propriul personal.

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

„Ei iau doar specialiștii, cam 10% din colectiv. Acești ‘trădători primesc repede banii de la SibER, iar restul sunt pur și simplu dați în stradă. Subcontractorul nu-și mai poate îndeplini obligațiile, pentru că pierde angajați-cheie din vina clientului, iar în final SibER îl ‘abandonează, refuzând plata”, a declarat o sursă pentru portal.

Centrala electrică din Primorskaia este una dintre cele mai mari termocentrale din Orientul Îndepărtat al Rusiei. În octombrie, guvernul regiunii Primorie a promis să mărească numărul angajaților de la centrală până la 1.600 de oameni.

Compania-mamă a SibER este Siberian Generating Company, deținută de Andrei Melnicenko, unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, aflat în top 7 al clasamentului Forbes Rusia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE