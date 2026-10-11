Lista localităților sub avertizare de vreme severă imediată: zonele din România lovite de ploi și descărcări electrice

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări nowcasting de vreme severă imediată de ploi de până la 25 de l/mp, descărcări electrice și intensificări ale vântului.
Cod portocaliu de ploi, descărcări electrice și grindină
ANM a emis avertizări de tip cod portocaliu de vreme severă imediată. Potrivit specialiștilor ANM, se vor semnala averse torențiale care vor acumula 20-30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului de 55-70 km/h ce pot lua aspect de vijelie, grindină.
Lista localităților afectate de codul portocaliu:
- Între orele 18:45 - 19:30: Județul Alba (Jidvei, Șona, Valea Lungă, Cetatea de Baltă, Fărău), județul Mureş (Târnăveni, Iernut, Adămuș, Mica, Gănești, Bahnea, Ogra, Băgaciu, Cuci, Cucerdea, Ațintiș, Bichiș) și județul Sibiu (Bazna, Blăjel);
Cod galben de ploi și furtuni
Lista localităților afectate de codul galben de vreme severă imediată:
- Între orele 18:45 - 20:00: Județul Suceava (Gura Humorului, Cajvana, Marginea, Arbore, Frasin, Păltinoasa, Milișăuți, Cacica, Mănăstirea Humorului, Iaslovăț, Pârteștii de Jos, Solca, Botoșana, Comănești, Poieni-Solca, Burla);
- Între orele 18:25 - 19:30: Județul Alba (Jidvei, Valea Lungă, Cetatea de Baltă, Fărău, Cenade), județul Mureş (Târnăveni, Luduș, Iernut, Sarmașu, Ungheni, Band, Adămuș, Pănet, Cristești, Mica, Crăciunești, Gănești, Bahnea, Sânpaul, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Chețani, Gheorghe Doja, Suplac, Miheșu de Câmpie, Sânger, Ogra, Băgaciu, Cuci, Iclănzel, Șăulia, Cucerdea, Bogata, Pogăceaua, Viișoara, Ațintiș, Coroisânmărtin, Grebenișu de Câmpie, Zagăr, Bichiș, Tăureni, Papiu Ilarian), județul Sibiu (Mediaș, Copșa Mică, Șeica Mare, Axente Sever, Bazna, Dârlos, Târnava, Micăsasa, Blăjel, Șeica Mică);
- Între orele 17:52 - 18:45: Județul Alba (Aiud, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Galda de Jos, Șona, Lopadea Nouă, Stremț, Lunca Mureșului, Mirăslău, Fărău, Noșlac, Livezile, Sălciua, Poșaga, Hopârta, Mogoș, Rădești, Rimetea, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor).
- Între orele 17:30 - 18:30: Județul Alba (Alba Iulia, Cugir, Sebeș, Blaj, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Vințu de Jos, Galda de Jos, Mihalț, Pianu, Meteș, Daia Română, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Ciugud, Șibot, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Cut, Blandiana, Ohaba, Doștat, Ceru-Băcăinți); județul Sibiu (Jina, Miercurea Sibiului, Poiana Sibiului, Păuca, Tilișca, Apoldu de Jos); județul Gorj (Baia de Fier, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Logrești, Polovragi, Alimpești; județul Vâlcea (Brezoi, Horezu, Berbești, Vaideeni, Alunu, Tomșani, Stoenești, Cernișoara, Costești, Bărbătești, Slătioara, Pietrari, Roșiile, Mateești, Popești, Păușești, Oteșani, Stroești, Grădiștea, Copăceni, Sinești, Lăpușata, Voineasa, Măldărești, Malaia);
- Între orele 16:35 - 17:30: Județul Alba (Zlatna, Câmpeni, Abrud, Bistra, Baia de Arieș, Roșia Montană, Lupșa, Sohodol, Almașu Mare, Bucium, Sălciua, Poșaga, Ciuruleasa, Mogoș, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor, respectiv zona de munte a localităților: Cugir, Săsciori, Șugag, Pianu, Gârbova).
Informații în curs de actualizare.