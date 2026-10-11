Val de ploi torențiale, lapoviță și ninsori și scăderi bruște de temperatură: ANM a emis un cod galben de vreme rea pentru 11 județe

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică de precipitații, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii valabilă la nivelul întregii țări, alături de o atenționare Cod Galben de ploi însemnate cantitativ ce vizează sudul și sud-estul României, pentru perioada 11 - 13 octombrie 2026. Potrivit meteorologilor, episodul de vreme instabilă se va extinde treptat, aducând averse, ninsori pe crestele montane și rafale puternice de vânt.
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Informarea meteorologică este valabilă în intervalul 11 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00. În această perioadă, temporar va ploua în toate regiunile. Duminică, 11 octombrie, ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar luni, 12 octombrie, precipitațiile se vor concentra mai ales în jumătatea de sud-est.
Precipitațiile vor avea și caracter de aversă, fiind însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice. Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15...20 l/mp, iar pe alocuri vor depăși 30 l/mp.
La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va prezenta intensificări temporare, cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h local în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a țării. La altitudini mari în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70...90 km/h.
Vremea se va răci duminică în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice, iar începând de luni scăderile de temperatură se vor resimți în toate regiunile țării.
Pe lângă informarea generală, meteorologii au emis o atenționare Cod Galben valabilă în intervalul 12 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00.
Avertizarea vizează cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură, unde sunt prognozate ploi însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20...30 l/mp și pe arii restrânse la 40...50 l/mp.
Reprezentanții Centrului Național de Prognoze Meteorologice precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, ANM va actualiza mesajul avertizării inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate de tip nowcasting.