Val de ploi torențiale, lapoviță și ninsori și scăderi bruște de temperatură: ANM a emis un cod galben de vreme rea pentru 11 județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică de precipitații, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii valabilă la nivelul întregii țări, alături de o atenționare Cod Galben de ploi însemnate cantitativ ce vizează sudul și sud-estul României, pentru perioada 11 - 13 octombrie 2026. Potrivit meteorologilor, episodul de vreme instabilă se va extinde treptat, aducând averse, ninsori pe crestele montane și rafale puternice de vânt.

Ploi în toată țara și lapoviță la munte

Informarea meteorologică este valabilă în intervalul 11 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00. În această perioadă, temporar va ploua în toate regiunile. Duminică, 11 octombrie, ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar luni, 12 octombrie, precipitațiile se vor concentra mai ales în jumătatea de sud-est.

Precipitațiile vor avea și caracter de aversă, fiind însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice. Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15...20 l/mp, iar pe alocuri vor depăși 30 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va prezenta intensificări temporare, cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h local în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a țării. La altitudini mari în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70...90 km/h.

Vremea se va răci duminică în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice, iar începând de luni scăderile de temperatură se vor resimți în toate regiunile țării.

Cod Galben de ploi însemnate cantitativ în Muntenia și Oltenia

Pe lângă informarea generală, meteorologii au emis o atenționare Cod Galben valabilă în intervalul 12 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00.

Meteorologii au emis o atenționare Cod Galben valabilă în intervalul 12 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00. Sursă foto: Administrația Națională de Meteorologie

Avertizarea vizează cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură, unde sunt prognozate ploi însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20...30 l/mp și pe arii restrânse la 40...50 l/mp.