Utilizarea sistemului de operare încorporat Smart TV-ul tău îți poate oferi acces la majoritatea conținutului dorit. Pentru asta trebuie ca pe televizorul tău să fie instalate aplicații compatibile pe care le poți instala pentru a-l transforma într-un centru de divertisment.



În cele ce urmează îți vom spune care sunt cele mai bune aplicații 12 pentru Smart TV.

Ce este un Smart TV?



Cea mai simplă definiție pentru un Smart TV este „televizor cu Internet”. Altfel spus, televizoarele inteligente sunt acele televizoare care pot livra conținut de pe Internet, denumit IPTV (n.n. – Internet Protocol Television; în limba română: Televiziune prin rețele IP sau Televiziune pe suport IP).



Capacitatea de a se conecta la internet, wireless sau prin cablu, este principalul motiv pentru care alegi să-ți cumperi un televizor Smart.



Dincolo de placa de rețea cu care este dotat pentru conexiunea la Internet, televizorul Smart este prevăzut cu un procesor și cu un hard disk propriu pe care sunt stocate toate aplicațiile. Nu în ultimul rând, dispozitivul dispune de un sistem de operare.



Smart HUB și Tizen sunt sistemele de operare pentru televizoarele Smart marca Samsung, webOS pentru Smart TV-urile marca LG, Android TV pentru Smart TV-urile SONY și Philips și Firefox OS pentru televizoarele marca Panasonic.



Ce este Android TV?



Televizoarele Smart au un mare avantaj, și anume multifuncționalitatea. Utilizatorul poate urmări obișnuitele programe TV, dar în același timp poate viziona și filme sau emisiuni online, poate juca diverse jocuri pe care altădată le juca doar pe calculator sau poate asculta muzică la diverse posturi de radio online.



Utilizatorii caută televizoare inteligente pentru a putea reda conținut pe Internet, iar platforma de televiziune Android TV dezvoltată de Google le satisface această nevoie de șapte ani.



Deoarece Android TV se bazează pe sistemul de operare Android, acesta are suport Play Store. Asta înseamnă că poți accesa mii de aplicații Android optimizate pentru platforma TV de la Google.

Android TV

Nu mai este nevoie să folosești un browser de Internet deoarece aproape toate serviciile de streaming și TV live au o aplicație pentru Android TV.



Caracteristica principală a Android TV este integrarea Chromecast-ului. Pe toate televizoarele cu Android TV poți reda conținut direct de pe smartphone-ul tău prin browserul Chrome. Poți proiecta conținutul telefonului mobil direct pe un Smart TV fără a avea probleme cu sunetul, transmiterea conținutului la aceeași calitate și la aceeași rezoluție. Unele televizoare Android acceptă și castingul din Windows 10.



Spre deosebire de Android-ul pe care îl rulăm pe smartphone-urile noastre, Android TV este destul de diferit. Are o interfață derulabilă de sus în jos cu meniuri pe rând și pune accent mai mult pe descoperirea conținutului prin agregarea conținutului din mai multe aplicații.



Smart TV-urile vin cu multe aplicații instalate deja, dar ai posibilitatea să descarci și să instalezi pe televizorul tău și alte aplicații sau jocuri.



Care sunt cele mai bune aplicații pentru Smart TV



Cea mai variată paletă de aplicații pentru Smart TV o au în prezent cei de la Samsung, dar vin tare din urmă Smart TV-urile Sony și Philips. Acestea au ales sistemul de operare Android TV pentru toate modelele pe care le comercializează.



Deci, dacă deții un Smart TV cu Android TV îți prezentăm cele mai bune 12 aplicații pe care ar trebui să le instalezi pe televizorul tău Smart.



Netflix

Este cea mai populară platformă de streaming video pe care poți viziona filme, seriale și show-uri de televiziune. Are o interfață excepțională și o ofertă extrem de variată care satisface toate gusturile. Dacă dorești să te bucuri de conținut video de înaltă calitate, trebuie să te abonezi la Netflix. Tariful abonamentelor variază de la 7,99 la 11,99 euro pe lună. Prima lună este gratuită.



HBO Go

Este o altă platformă care garantează o experiență remarcabilă pentru vizionarea conținutului video. Pentru oferta HBO, care include toate filmele și serialele originale HBO, te poți abona la HBO Go prin operatorii autorizați (RCS&RDS, Telekom, Orange, Vodafone TV, etc.).



Amazon Prime Video

Reprezintă o alternativă la Netflix și HBO Go pentru majoritatea amatorilor de filme, emisiuni TV, documentare, produse originale Amazon și fluxuri TV live. În abonamentul care costă 13,99 lei pe lună, te poți bucura de catalogul video Amazon. Prima lună serviciul este gratuit.

Cele mai bune aplicatii pentru Amrt TV

YouTube TV

Experiența YouTube TV este extrem de plăcută. Serviciul funcționează pe mai multe dispozitive, inclusiv pe Smart TV-ul tău și are la dispoziție o arhivă uriașă de videoclipuri pe care le poți descărca și ulterior viziona „offline”. Prețul abonamentului este de 12 dolari pe lună. Transmiterea pe YouTube TV este gratuită după ce plătiți abonamentul.

Spotify

Când vine vorba de muzică, Spotify este, fără îndoială, una dintre cele mai bune aplicații cu ajutorul căreia poți asculta piesele și trupele favorite direct pe televizorul tău Smart. Aplicația are oferă un serviciu gratuit, însă cu abonament plătit ai acces la o bibliotecă vastă de melodii pe care le poți asculta neîntrerupt fără reclame.

Google Drive

Este foarte utilă dacă dorești să ai acces la fișierele tale salvate pe Google Drive și de pe televizorul Smart. Deși Google Drive nu este încă disponibilă în magazinul Android TV Play, poți descărca cu ușurință APK-ul de pe site-uri web precum APKMirror. Dacă nu vrei să utilizezi Google Drive poți verifica alternative la Google Drive pentru a-ți stoca datele în cloud și a le accesa de pe Android TV.



Google Chrome

Televizoarele cu Android nu vin cu un browser web preinstalat, dar dacă dorești unul poți instala cu ușurință Google Chrome. Astfel, vei putea naviga pe Internet. Deoarece este vorba despre o aplicație Android cu drepturi depline, aceasta va avea fiecare caracteristică pe care o are aplicația Google Chrome pe un telefon Android.



ES File Explorer

Este o aplicație aproape obligatoriu pentru orice Android TV. Este extrem de utilă pentru transferul de fișiere între Smart TV-ul tău și laptop sau telefonul mobil. Cu ajutorul acesteei aplicații vei putea gestiona fișierele stocate pe Smart TV. În plus, ES File Explorer oferă o opțiune denumită Charging Boost, ceea ce presupune că transferul de date este cu 20% mai rapidă.



AccuWeather

Odată instalată pe televizorul tău Smart, această aplicație îți va oferi o prognoză meteo completă. Îți va oferi toate informațiile despre vreme pentru ziua în curs, a doua zi și pentru următoarea săptămână. Versiunea de bază este gratuită pentru televizoarele cu Android TV, dar poți să te abonezi la AccuWeather Premium contra sumei de 8 dolari pe lună pentru a beneficia de mai multe informații, prognoze pe termen mai lung și informații radar mai detaliate.



VLC

Este un Media Player foarte popular. Aplicația are o interfață intuitivă și acceptă aproape orice format de fișier și poate reda videoclipuri și mp3-uri într-o gamă largă de codecuri. VLC poate să decodeze cu ușurință chiar și videoclipuri ce utilizează codecul HEVC H.265. În plus, cu setările din interiorul aplicației, poți seta detalii precum accelerarea hardware și multe altele.



News360

Dacă nu vrei să urmărești buletinele de știri de la posturile locale de televiziune poți să citești cele mai proaspete știri prin intermediul acestui serviciu. News360 oferă știri de ultimă oră de pe mari agenții de presă ca Reuters sau AFP sau de pe cele mai importante ziare din lume precum The Sun, The Washington Post sau New York Times. Pe ecranul televizorului inteligent vei putea selecta pentru a fi afișate știri în funcție de categorie, text sau video.



Asfalt 9: Legends

Dacă ești un pasionat al jocurilor video îți recomandăm „Asphalt 9: Legends”. Este un joc care îmbină perfect mașini super-rapide și circuite cu layout-uri dintre cele mai atractive într-o paletă variată de peisaje. Pe măsură ce parcurgi jocul, îți poți îmbunătăți cariera, poți debloca mașini și circuite noi, te poți lua la întrecere online cu alți jucători și ai parte de diferite tipuri de provocări, inclusiv un mod „Gate Drift”. Jocurl poate fi descărcat gratuit pe Android TV, dar eventuale upgrade-uri pentru mașini și avansare rapidă în carieră se pot efectua contra cost.



