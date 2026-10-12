Aplicația TollRo continuă să facă probleme: segmente de drum lipsă și timpi uriași de așteptare. Ce vor transportatorii

Noul sistem de taxare TollRo, destinat vehiculelor de marfă cu o masă de peste 3,5 tone, continuă să provoace blocaje majore în activitatea transportatorilor rutieri din România.

De la erori de conectare și imposibilitatea de a alimenta portofelul electronic până la ghidarea camioanelor prin zone interzise din centrul orașelor sau pe segmente de drum care nu figurează pe hartă, aplicația gestionată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) generează întârzieri critice în lanțurile de aprovizionare.

Un episod recent s-a petrecut pe Valea Oltului, unde zeci de șoferi de TIR au rămas blocați într-o dimineață de vineri, din cauza nefuncționării aplicației TollRo. Conducătorii auto trebuiau să părăsească parcările înainte de ora 08:00 pentru a evita restricțiile de circulație programate pe acel tronson.

Imposibilitatea de a emite tichetele de rută la timp a dat peste cap graficele de livrare, iar reprezentanții CNAIR au anunțat abia câteva ore mai târziu remedierea defecțiunilor tehnice, precizând că nu vor fi aplicate sancțiuni pentru perioada în care platforma a fost complet inactivă.

UNTRR: „Aplicația poate fi declarată funcțională, dar să meargă doar 5%”

Iertarea de amenzi pe durata avariilor majore nu rezolvă însă problemele de fond ale firmelor de transport, atrage atenția Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR). Radu Dinescu, secretarul general al UNTRR, explică faptul că sistemul poate fi considerat oficial „activ” de către dezvoltator chiar și atunci când funcționează la o capacitate minimă, lăsând numeroși utilizatori în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea.

„Cel care anunţă este, în mod paradoxal, chiar dezvoltatorul sistemului. Şi acum e firesc ca, dacă sistemul nu cade complet şi chiar dacă funcţionează 5%, să spună: «Uite că încă mai merge!». Ăsta este paradoxul situaţiei”, explică Radu Dinescu, secretar general la Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR).

În timp ce un transportator care are deja fonduri preîncărcate în portofelul electronic poate emite tichete, un altul nu își poate crea cont sau nu își poate alimenta soldul. Întârzierile generate de aceste blocaje se traduc prin penalități financiare uriașe impuse de marile lanțuri de magazine și de multinaționale, existând riscul ca anumite mărfuri să nu mai ajungă la timp pe rafturi.

Printre cele mai afectate sunt vehiculele cisternă, care au nevoie de spălări specializate la intervale de timp foarte stricte după fiecare golire, orice abatere de la traseu sau întârziere dând peste cap întreaga linie operațională.

Rute prin centrul orașelor și drumuri de acces șterse de pe hartă

O altă problemă gravă semnalată de șoferi este necorelarea dintre realitatea din teren și harta din aplicație. Există tronsoane rutiere circulate intens care nu sunt recunoscute de sistemul TollRo. Spre exemplu, un sector de drum de doi kilometri situat între Dacia Piese Auto și Fabrica Dacia din Colibași nu figurează în aplicație, punându-i pe transportatorii cu statut de riverani în imposibilitatea de a emite tichete de rută legale.

În loc să permită ieșirea directă spre drumul principal, aplicația direcționează camioanele de mare tonaj prin localități precum Făget, Valea Mare sau Ștefănești, pe sectoare unde accesul vehiculelor grele este strict interzis. În alte cazuri, aplicația propune ocoliri nejustificate de peste 100 de kilometri, costuri suplimentare pe care clienții refuză să le deconteze.

Munte de facturi în contabilitate și cozi de o oră la frontieră

Pe lângă erorile de navigare și de plată, noul sistem creează dificultăți majore și pe plan administrativ. Înainte de introducerea TollRo, o companie de transport primea o singură factură centralizată la fiecare 15 zile pentru toate taxele de drum achitate. În prezent, o firmă cu o flotă de 150 de camioane se poate trezi cu peste 700 de facturi individuale emise în același interval, încărcând excesiv activitatea departamentelor contabile.

Totodată, șoferii străini care tranzitează România sunt afectați de timpii mari de așteptare la intrarea în țară. Aceștia pierd deseori între o oră și o oră și jumătate la punctele de frontieră pentru a achiziționa tichetele de rută direct de la agenții CNAIR.