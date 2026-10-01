Susține Susține

Aplicația TollRo a picat la câteva ore după ce a fost lansată. Ce pățesc șoferii care nu o pot folosi ca să plătească taxele de drum

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
Comentează
toll-ro
BREAKING NEWS
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Aplicația TollRo, prin care șoferii trebuie să plătească taxele de drum începând de astăzi, 1 octombrie, a picat la câteva ore după ce a fost lansată. Purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Șerbănescu, a declarat pentru Libertatea că, atât timp căt aplicația nu funcționează, transportatorii nu vor fi amendați.

Cuprins:

„Au apărut niște probleme tehnice. Conform legii, începând de la ora 00.00 și până când se remediază problema, transportatorii nu vor fi amendați. Echipele tehnice lucrează la remediere și odată ce se va rezolva situația, revenim cu un nou anunț. S-a întâmplat exact ce am estimat. Asta se întâmplă cu aplicațiile pe care nu le rulezi suficient și nu le testezi suficient. Dacă aveam o perioadă de testare mai lungă nu se ajungea la o situație de acest gen. Până la ora 9.00 am avut 4 milioane de accesări”, a declarat pentru Libertatea, în urmă cu puțin timp Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Probleme tehnice la platforma TollRo: Nu se vor aplica amenzi

De altfel, într-un mesaj postat pe Facebook, reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au anunțat că platforma TollRo se confruntă cu probleme tehnice, precizând că nu vor fi aplicate sancțiuni utilizatorilor care nu au putut achiziționa tariful începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, până la remedierea deficiențelor.

Potrivit CNAIR, au fost semnalate disfuncționalități în special în fluxul de plăți, pe fondul numărului mare de utilizatori care au accesat sistemul după lansare.

„Echipele tehnice lucrează pentru remedierea cât mai rapidă a situației, iar după remedierea problemelor tehnice vom reveni cu un nou anunț”, a transmis CNAIR.

HtmlCode

CNAIR nu va aplica sancțiuni până la remedierea problemelor

Compania precizează că, potrivit legislației, utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll din cauza disfuncționalităților platformei nu vor fi sancționați pentru perioada în care sistemul nu funcționează corespunzător. CNAIR invocă prevederile articolului 9, alineatul (4), din Normele aferente Legii nr. 226/2023. „Potrivit legii, CNAIR nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll începând din data de 1 octombrie 2026, ora 00:00, până la remedierea problemelor tehnice ale platformei”, arată compania.

Conform prevederilor citate de CNAIR, în cazul unei disfuncționalități a Sistemului de Tarifare Rutieră Electronică (STRR) sau a mijloacelor automate de control, vehiculele pentru care există, la momentul apariției problemei, un OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu sunt înregistrate ca aflându-se în situație de neplată a TollRo pentru intervalul respectiv. Tariful aferent este stabilit ulterior, pe baza datelor disponibile, fără cheltuieli suplimentare pentru utilizator.

Probleme și cu transmiterea e-mailurilor

Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră a fost pus în funcțiune la 1 octombrie 2026, ora 00:00. CNAIR explică faptul că, imediat după lansare, numărul mare de utilizatori înregistrați și de tranzacții efectuate a determinat platforma să trimită într-un interval scurt un volum foarte mare de e-mailuri tranzacționale.

Este vorba despre confirmări, documente justificative și notificări privind conturile utilizatorilor. „Furnizorii internaționali de e-mail Google (Gmail) și Yahoo folosesc mecanisme automate anti-spam bazate pe reputația expeditorului. Un domeniu sau o adresă IP care trimite instant un volum mare de mesaje, fără un istoric de trimitere, este tratat automat ca sursă de risc”, explică CNAIR.

Din acest motiv, mesajele transmise de domeniul etoll.ro au fost limitate temporar, iar unele notificări au fost întârziate sau nu au ajuns la destinatari.

CNAIR precizează însă că această problemă nu afectează achiziția sau valabilitatea rovinietei și TollRo, ci doar transmiterea prin e-mail a confirmărilor către utilizatorii care folosesc adrese Gmail și Yahoo și întâmpină probleme la crearea conturilor.

Pentru creșterea capacității de livrare a mesajelor, CNAIR anunță că pune în funcțiune, împreună cu STS, servicii de e-mail suplimentare.

Disfuncționalități în fluxul de plăți

CNAIR anunță și probleme la interconectarea platformei cu procesatorul de plăți. Deficiențele vizează fluxul de autorizare și confirmare a tranzacțiilor dintre platformă și procesator.

„Funcționalitatea credite TollRo permite utilizatorilor să-și alimenteze contul cu credite mobile. Problema apărută este una exclusiv tehnică și ține de interfața de comunicare cu analiza tehnică comună cu procesatorul de plăți pentru identificarea și remedierea cauzei”, arată compania. În această perioadă sunt analizate împreună cu procesatorul de plăți cauzele problemei. De asemenea, CNAIR verifică și reconciliază tranzacțiile inițiate în intervalul afectat, astfel încât sumele achitate să fie atribuite corect conturilor utilizatorilor.

Compania anunță și monitorizarea permanentă a fluxului de plăți până la stabilizarea completă a sistemului. „Echipele tehnice lucrează pentru remedierea cât mai rapidă a situației, iar după remedierea problemelor tehnice vom reveni cu un nou anunț”, precizează CNAIR.

Rovinieta și TollRo se achită prin noul sistem

Începând cu 1 octombrie, rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo se achită prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică. Anterior, CNAIR solicitase Ministerului Transporturilor prorogarea termenului, în condițiile în care nu exista o aplicație tehnică despre care compania să considere că poate fi operațională începând din această perioadă.

Mai multe organizații ale transportatorilor rutieri, printre care Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) și Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), au solicitat autorităților amânarea sancțiunilor pentru neplata TollRo și eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei, până la funcționarea sistemului electronic.

Organizațiile au cerut Parlamentului adoptarea unui proiect de lege pentru prorogarea până la 31 martie 2027 a aplicării sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România. Potrivit acestora, în lipsa unei astfel de măsuri exista riscul ca mii de vehicule cu masa de peste 3,5 tone să fie scoase din flux, întrucât detaliile tehnice ale curselor nu puteau fi înregistrate în sistemul TollRo.

Cum poate fi achitat tariful TollRo

În prezent, tariful TollRo poate fi achitat în două moduri. Primul este tichetul de rută, care presupune plata în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei. A doua variantă este tarifarea în funcție de distanța parcursă. În acest caz, traseul este înregistrat prin aplicația mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic. În niciuna dintre cele două situații plata nu se efectuează prin virament bancar în conturile CNAIR.

Începând cu 1 octombrie 2026, utilizatorii pot folosi următoarele canale oficiale:

• Portalul web oficial: https://etoll.ro – creare cont, înrolarea vehiculelor, achiziția rovinietei și a tichetului de rută, gestionarea portofelului electronic și a facturilor;

Aplicația mobilă TollRo, gratuită pentru iOS și Android – achiziția rovinietei și a tichetului de rută, înregistrarea traseului pentru TollRo:

https://apps.apple.com/ro/app/tollro/id6774169985

https://play.google.com/store/apps/details...

• Punctele de vânzare CNAIR și punctele de trecere a frontierei (SDN și ACI) – rovinietă și tichet de rută;

• Distribuitorii autorizați – rovinietă, inclusiv prin SMS.

Ce trebuie să facă persoanele care au virat deja bani în conturile CNAIR

Persoanele care au transferat deja bani în conturile CNAIR pot solicita restituirea sumelor.

Cererea trebuie transmisă la adresa de e-mail registraturacnair@andnet.ro și trebuie să fie însoțită de dovada plății, respectiv ordinul de plată, precum și de datele contului în care se solicită restituirea banilor: IBAN și titular.

„Aceste sume nu țin loc de tarif: pentru a circula legal începând cu 1 octombrie 2026, utilizatorii trebuie să achite rovinieta, tichetul de rută sau tariful TollRo prin unul dintre canalele de mai sus”, a transmis CNAIR.

Compania recomandă utilizatorilor să achite tarifele numai prin canalele oficiale.

Rovinietele cumpărate înainte de 1 octombrie rămân valabile

CNAIR precizează că rovinietele pentru vehiculele de transport persoane, respectiv autoturisme, microbuze și autocare, care au fost deja cumpărate, rămân valabile. De asemenea, își păstrează valabilitatea rovinietele pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone.

„Aceste roviniete, emise până pe 30 septembrie 2026 prin sistemul actual (SIEGMCR), își păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe ele. Nu este necesară achiziția unei roviniete noi, iar verificarea lor, în trafic, se face automat”, se mai arată în comunicatul CNAIR.

Cât vor plăti transportatorii: Grila oficială de tarife

Pentru vehiculele grele, tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa EURO și tipul de drum, potrivit ordinului Ministrului Transporturilor publicat în Monitorul Oficial nr. 940 din 10 octombrie 2025. Pe drumurile naționale, tariful este redus la jumătate (50%) față de cel aplicat pe autostrăzi și drumuri expres.

Pentru categoria vehiculelor de peste 12 tone (Categoria III), parcurgerea unui kilometru pe autostradă sau drum expres costă 0,48 de lei pentru un motor Euro VI, 0,55 de lei pentru Euro V-IV și 0,62 de lei pentru clasele Euro III-0. Dacă același vehicul circulă pe un drum național, valorile scad la 0,24 de lei/km (Euro VI), 0,28 de lei/km (Euro V-IV), respectiv 0,31 de lei/km (Euro III-0).

În cazul vehiculelor medii, cu masa între 7,5 tone și 12 tone (Categoria II), tariful pe autostradă este de 0,29 de lei/km pentru Euro VI, 0,33 de lei/km pentru Euro V-IV și 0,37 de lei/km pentru Euro III-0. Pe drumurile naționale, tarifele devin 0,14 lei/km (Euro VI), 0,16 lei/km (Euro V-IV) și 0,19 lei/km (Euro III-0).

Pentru vehiculele comerciale mici din categoria TollRo, între 3,5 tone și 7,5 tone (Categoria I), un kilometru de autostradă costă 0,17 lei (Euro VI), 0,19 lei (Euro V-IV) sau 0,22 de lei (Euro III-0). Pe drumurile naționale, costul scade la 0,08 lei/km (Euro VI), 0,10 lei/km (Euro V-IV) și 0,11 lei/km (Euro III-0).

Diferențele de cost devin semnificative la un rulaj mare. Un camion Euro VI de peste 12 tone care parcurge 1.000 km pe autostradă va achita 480 de lei. Aceeași distanță parcursă de un camion vechi, din clasa Euro III-0, va scoate din buzunarul firmei 620 de lei. Pe un parcurs anual de 100.000 km, diferența se traduce în mii de lei, măsura fiind gândită special pentru a încuraja reînnoirea flotelor auto cu vehicule mai puțin poluante.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: tollro
Parteneri
WOW! E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 39 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Viva.ro
WOW! E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 39 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Cristian Tudor Popescu a făcut declarația momentului în legătură cu dedesubturile scenei politice din România! „Îl disprețuiește profund, crede că e nebun”. Ce nu s-ar vedea, de fapt, la TV. Dezvăluirea la care nimeni nu se aștepta
Unica.ro
Cristian Tudor Popescu a făcut declarația momentului în legătură cu dedesubturile scenei politice din România! „Îl disprețuiește profund, crede că e nebun”. Ce nu s-ar vedea, de fapt, la TV. Dezvăluirea la care nimeni nu se aștepta
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Scandal la naționala Portugaliei! Ronaldo și-a chemat avionul și a plecat: „Le voi spune tuturor adevărul”
Gsp.ro
Scandal la naționala Portugaliei! Ronaldo și-a chemat avionul și a plecat: „Le voi spune tuturor adevărul”
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
Gsp.ro
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
Parteneri
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Avantaje.ro
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
Tvmania.libertatea.ro
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
ALTE ȘTIRI
Focar de hepatita A la Brasov
Știri România
09:54
Focare de hepatită A în Brașov, la copii între 1 și 9 ani, dar cifrele raportate sunt mici, „față de câte cazuri au fost în realitate”, spune un medic infecționist
Ioana Timofte si vacantele de lux, Santorini, Mallorca, Antalya Sursa foto Shutterstock copy
Analiză
Știri România
07:00
Dosarul vacanțelor de lux ale Ioanei Timofte, restituit la DNA. Ce nelămuriri a avut judecătorul cu privire la mitele ce ar fi fost primite de nepoata fostului șef al SRI
Parteneri
O țară europeană oferă 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate. Are plaje spectaculoase, sate pitorești și 25°C în septembrie
Adevarul.ro
O țară europeană oferă 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate. Are plaje spectaculoase, sate pitorești și 25°C în septembrie
Revoluția zecilor de milioane de euro în fața căreia FCSB, Dinamo, Rapid și Craiova nici nu se văd: „O echipă cu buget cât tot play-off-ul”
Fanatik.ro
Revoluția zecilor de milioane de euro în fața căreia FCSB, Dinamo, Rapid și Craiova nici nu se văd: „O echipă cu buget cât tot play-off-ul”
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Financiarul.ro
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Viva.ro
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
MONDEN
Fiona, fiica actorului Chad Lowe, a murit la doar 13 ani
Stiri Mondene
10:20
Fiona, fiica actorului Chad Lowe, a murit la doar 13 ani. Mesajul dureros transmis de familie
Valerie Lungu și mama ei, Victoria Lungu Sursa foto: Instagram - Valerie Lungu
Stiri Mondene
10:15
Victoria Lungu, detalii neștiute de la căsătoria secretă a fiicei sale, Valerie Lungu. Ce s-a întâmplat pe scările de la Starea Civilă
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Telefoanele second hand, tot mai căutate. Ce prețuri au modelele după 3 luni de la lansare
Observatornews.ro
Telefoanele second hand, tot mai căutate. Ce prețuri au modelele după 3 luni de la lansare
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Libertateapentrufemei.ro
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Parteneri
Gsp.ro
Starul Barcelonei nu și-a putut lua ochii de la iubita româncă a lui Philipp Plein
Gsp.ro
Pan Zhanle, dezvăluire despre David Popovici: „L-am întrebat dacă îmi poate doborî recordul mondial. Știți ce mi-a răspuns?”
Parteneri
Româncă BĂTUTĂ brutal, pe stradă, în Italia. Motivul este NECUNOSCUT
Mediafax.ro
Româncă BĂTUTĂ brutal, pe stradă, în Italia. Motivul este NECUNOSCUT
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Wowbiz.ro
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Prezentatoarea PROTV este insarcinata!!! Si asta nu e toata surpriza, S-a si casatorit departe de Romania
Redactia.ro
Prezentatoarea PROTV este insarcinata!!! Si asta nu e toata surpriza, S-a si casatorit departe de Romania
Autoritățile elvețiene au oferit noi detalii despre Vlad Bălțățeanu: Suspectul nu s-a predat. Unde a fost prins acesta
Kanald.ro
Autoritățile elvețiene au oferit noi detalii despre Vlad Bălțățeanu: Suspectul nu s-a predat. Unde a fost prins acesta
POLITIC
Siegfried Mureșan în plenul Parlamentului, București, 30 septembrie 2026. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Politică
08:52
Siegfried Mureșan îl atacă pe Sorin Grindeanu și acuză PSD că nu a vrut niciodată să voteze „un guvern serios”
Președintele Nicușor Dan, îmbrăcat la costum, de la tribuna Președinției, vorbește și explică ceva arătând cu mâinile, iar în spate are un fundal albastru al Administrației Prezidențiale, București, 22 octombrie 2025
Politică
08:02
Nicușor Dan dă vina pe criza politică pentru faptul că nu a publicat raportul anulării alegerilor din 2024: „Era unul dintre primele trei lucruri de care mă ocupam”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Cristi Borcea pregătește un nou tun imobiliar! Zona cu potențial imens în care va construi 150 de apartamente
Fanatik.ro
Cristi Borcea pregătește un nou tun imobiliar! Zona cu potențial imens în care va construi 150 de apartamente
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri Externe
11:08
Elon Musk, recrutat de Pentagon în „Proiectul Meridian”, înființat pentru imaginarea armelor și a tehnologiilor necesare războaielor din viitor
Tehnologie
11:04
Cât costa noul Genius de la eMag și ce îți oferă abonamentul premium
Stiri Mondene
10:56
Cine este Tănțica, femeia pe care Maurice Munteanu o strigă mereu la Asia Express 2026: „Vindea pe vremea lui Ceaușescu”
Auto
10:54
Prima mașină electrică din lume care a parcurs 3.000.000 de kilometri: proprietarul a condus-o peste 1000 km/zi în ultimul an
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
30 sept.
Când primesc pensionarii biletele de tren cu 50% reducere pentru anul 2027 și ce se întâmplă cu cele din 2026 rămase nefolosite
Lifestyle
30 sept.
Cum se face saramura pentru murături? Proporția de apă și sare
Lifestyle
30 sept.
Horoscop 1 octombrie 2026. Fecioarele ar fi bine să își măsoare cuvintele, să fie foarte atente la ceea ce fac și să-și tempereze orgoliul
Știri România
07:00
Tragerile loto din 1 octombrie 2026. Report de peste 2,11 milioane de euro la Loto 6 din 49
Peisajul templului Enryakuji de pe Muntele Hiei
Lifestyle
09:25
Un călugăr de 31 de ani a intrat într-o izolare totală de 12 ani. Nu va avea niciun contact cu lumea exterioară până în 2038
Poitiers, Franța Reprezentanții presei și personalitățile importante participă la lansarea oficială a noii atracții „Mission Bermudes” din parcul tematic Futuroscope din Franța
Cultură și Vacanțe
09:12
Alternativa pentru Disneyland Paris despre care puțini români știu. Parcul considerat „Universal Studios al Europei” investește 300.000.000 de euro în modernizări
Bărbatul în vârstă stă singur pe o canapea privind afară cu o expresie tristă
Sănătate și Fitness
08:32
Singurătatea ne taie până la șase ani de viață sănătoasă. Diferențe între femei și bărbați
Ce a mâncat într-o săptămână cu 20 de lei pe zi un blogger ucrainean.
Sănătate și Fitness
08:00
Ce a mâncat cu 20 de lei pe săptămână un blogger, în Ucraina: „Să vedeți la cântar!”
Exemplare înfășurate ale Constituției SUA și ale Declarației de Independență, alături de un steag american de epocă, pe lemn vopsit în alb și cu aspect patinat
Lifestyle
07:57
În urmă cu 20 de ani a cumpărat un document făcut sul de la un magazin second hand, apoi a aflat că era o copie rară a Declarației de Independență din 1823
Magiun de prune fără zahăr la borcan
Lifestyle
29 sept.
Cum faci magiun de prune fără zahăr - reţetă tradiţională
De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
Lifestyle
23 sept.
De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
Verigheta pe mâna stângă
Lifestyle
25 sept.
De ce se poartă verigheta pe mâna stângă
Interiorul Bisericii Ortodoxe Zlătari, situată pe Calea Victoriei, unde se află racla cu moaștele Sfântului Mucenic Ciprian.
Lifestyle
2 oct. 2024
Sfântul Ciprian, sărbătorit pe 2 octombrie:tradiții și obiceiuri. Ce să faci neapărat în această zi
Imaginea surprinde un camion albastru ce transportă un container galben, rulând pe o autostradă alături de alte autoturisme, sub un cer senin.
Știri România
06:45
Cum pot plăti șoferii rovinieta și TollRo începând cu 1 octombrie 2026. Avertismentul transmis de CNAIR
Imaginea prezintă o mână care ajustează robinetul termostatic al unui calorifer alb.
Știri România
06:25
Termoenergetica începe de astăzi probele pentru furnizarea căldurii în Capitală. Ce trebuie să știe bucureștenii
Ministrul Dragoș Pîslaru
Știri România
30 sept.
România a depus ultima cerere de plată PNRR, de 4,35 miliarde euro, anunță Dragoș Pîslaru
O mașină neagră cu numere de înmatriculare blurate
Știri România
30 sept.
Șofer român oprit de polițiști pe o autostradă din Elveția. Descoperirea care a dus la confiscarea mașinii sale
Poluare Bucureşti
Opinii
29 sept.
Gargara și impostura nu rezolvă problema poluării aerului din București!
Benjamin Netanyahu Foto: Imago
Opinii
29 sept.
Doar sângele masacrului din 7 octombrie 2023 l-ar putea mătura pe Netanyahu de la putere
Blocuri în construcție, fotografie cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Opinii
28 sept.
În loc să urlăm APOCALIPSA, nu luăm și noi banii ăia de unde sunt? Din închirieri, de exemplu?
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
25 sept.
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu