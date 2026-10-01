Aplicația TollRo, prin care șoferii trebuie să plătească taxele de drum începând de astăzi, 1 octombrie, a picat la câteva ore după ce a fost lansată. Purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Șerbănescu, a declarat pentru Libertatea că, atât timp căt aplicația nu funcționează, transportatorii nu vor fi amendați.

„Au apărut niște probleme tehnice. Conform legii, începând de la ora 00.00 și până când se remediază problema, transportatorii nu vor fi amendați. Echipele tehnice lucrează la remediere și odată ce se va rezolva situația, revenim cu un nou anunț. S-a întâmplat exact ce am estimat. Asta se întâmplă cu aplicațiile pe care nu le rulezi suficient și nu le testezi suficient. Dacă aveam o perioadă de testare mai lungă nu se ajungea la o situație de acest gen. Până la ora 9.00 am avut 4 milioane de accesări”, a declarat pentru Libertatea, în urmă cu puțin timp Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Probleme tehnice la platforma TollRo: Nu se vor aplica amenzi

De altfel, într-un mesaj postat pe Facebook, reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au anunțat că platforma TollRo se confruntă cu probleme tehnice, precizând că nu vor fi aplicate sancțiuni utilizatorilor care nu au putut achiziționa tariful începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, până la remedierea deficiențelor.

Potrivit CNAIR, au fost semnalate disfuncționalități în special în fluxul de plăți, pe fondul numărului mare de utilizatori care au accesat sistemul după lansare.

„Echipele tehnice lucrează pentru remedierea cât mai rapidă a situației, iar după remedierea problemelor tehnice vom reveni cu un nou anunț”, a transmis CNAIR.

CNAIR nu va aplica sancțiuni până la remedierea problemelor

Compania precizează că, potrivit legislației, utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll din cauza disfuncționalităților platformei nu vor fi sancționați pentru perioada în care sistemul nu funcționează corespunzător. CNAIR invocă prevederile articolului 9, alineatul (4), din Normele aferente Legii nr. 226/2023. „Potrivit legii, CNAIR nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll începând din data de 1 octombrie 2026, ora 00:00, până la remedierea problemelor tehnice ale platformei”, arată compania.

Conform prevederilor citate de CNAIR, în cazul unei disfuncționalități a Sistemului de Tarifare Rutieră Electronică (STRR) sau a mijloacelor automate de control, vehiculele pentru care există, la momentul apariției problemei, un OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu sunt înregistrate ca aflându-se în situație de neplată a TollRo pentru intervalul respectiv. Tariful aferent este stabilit ulterior, pe baza datelor disponibile, fără cheltuieli suplimentare pentru utilizator.

Probleme și cu transmiterea e-mailurilor

Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră a fost pus în funcțiune la 1 octombrie 2026, ora 00:00. CNAIR explică faptul că, imediat după lansare, numărul mare de utilizatori înregistrați și de tranzacții efectuate a determinat platforma să trimită într-un interval scurt un volum foarte mare de e-mailuri tranzacționale.

Este vorba despre confirmări, documente justificative și notificări privind conturile utilizatorilor. „Furnizorii internaționali de e-mail Google (Gmail) și Yahoo folosesc mecanisme automate anti-spam bazate pe reputația expeditorului. Un domeniu sau o adresă IP care trimite instant un volum mare de mesaje, fără un istoric de trimitere, este tratat automat ca sursă de risc”, explică CNAIR.

Din acest motiv, mesajele transmise de domeniul etoll.ro au fost limitate temporar, iar unele notificări au fost întârziate sau nu au ajuns la destinatari.

CNAIR precizează însă că această problemă nu afectează achiziția sau valabilitatea rovinietei și TollRo, ci doar transmiterea prin e-mail a confirmărilor către utilizatorii care folosesc adrese Gmail și Yahoo și întâmpină probleme la crearea conturilor.

Pentru creșterea capacității de livrare a mesajelor, CNAIR anunță că pune în funcțiune, împreună cu STS, servicii de e-mail suplimentare.

Disfuncționalități în fluxul de plăți

CNAIR anunță și probleme la interconectarea platformei cu procesatorul de plăți. Deficiențele vizează fluxul de autorizare și confirmare a tranzacțiilor dintre platformă și procesator.

„Funcționalitatea credite TollRo permite utilizatorilor să-și alimenteze contul cu credite mobile. Problema apărută este una exclusiv tehnică și ține de interfața de comunicare cu analiza tehnică comună cu procesatorul de plăți pentru identificarea și remedierea cauzei”, arată compania. În această perioadă sunt analizate împreună cu procesatorul de plăți cauzele problemei. De asemenea, CNAIR verifică și reconciliază tranzacțiile inițiate în intervalul afectat, astfel încât sumele achitate să fie atribuite corect conturilor utilizatorilor.

Compania anunță și monitorizarea permanentă a fluxului de plăți până la stabilizarea completă a sistemului. „Echipele tehnice lucrează pentru remedierea cât mai rapidă a situației, iar după remedierea problemelor tehnice vom reveni cu un nou anunț”, precizează CNAIR.

Rovinieta și TollRo se achită prin noul sistem

Începând cu 1 octombrie, rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo se achită prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică. Anterior, CNAIR solicitase Ministerului Transporturilor prorogarea termenului, în condițiile în care nu exista o aplicație tehnică despre care compania să considere că poate fi operațională începând din această perioadă.

Mai multe organizații ale transportatorilor rutieri, printre care Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) și Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), au solicitat autorităților amânarea sancțiunilor pentru neplata TollRo și eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei, până la funcționarea sistemului electronic.

Organizațiile au cerut Parlamentului adoptarea unui proiect de lege pentru prorogarea până la 31 martie 2027 a aplicării sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România. Potrivit acestora, în lipsa unei astfel de măsuri exista riscul ca mii de vehicule cu masa de peste 3,5 tone să fie scoase din flux, întrucât detaliile tehnice ale curselor nu puteau fi înregistrate în sistemul TollRo.

Cum poate fi achitat tariful TollRo

În prezent, tariful TollRo poate fi achitat în două moduri. Primul este tichetul de rută, care presupune plata în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei. A doua variantă este tarifarea în funcție de distanța parcursă. În acest caz, traseul este înregistrat prin aplicația mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic. În niciuna dintre cele două situații plata nu se efectuează prin virament bancar în conturile CNAIR.

Începând cu 1 octombrie 2026, utilizatorii pot folosi următoarele canale oficiale:

• Portalul web oficial: https://etoll.ro – creare cont, înrolarea vehiculelor, achiziția rovinietei și a tichetului de rută, gestionarea portofelului electronic și a facturilor;

• Aplicația mobilă TollRo, gratuită pentru iOS și Android – achiziția rovinietei și a tichetului de rută, înregistrarea traseului pentru TollRo:

• Punctele de vânzare CNAIR și punctele de trecere a frontierei (SDN și ACI) – rovinietă și tichet de rută;

• Distribuitorii autorizați – rovinietă, inclusiv prin SMS.

Ce trebuie să facă persoanele care au virat deja bani în conturile CNAIR

Persoanele care au transferat deja bani în conturile CNAIR pot solicita restituirea sumelor.

Cererea trebuie transmisă la adresa de e-mail registraturacnair@andnet.ro și trebuie să fie însoțită de dovada plății, respectiv ordinul de plată, precum și de datele contului în care se solicită restituirea banilor: IBAN și titular.

„Aceste sume nu țin loc de tarif: pentru a circula legal începând cu 1 octombrie 2026, utilizatorii trebuie să achite rovinieta, tichetul de rută sau tariful TollRo prin unul dintre canalele de mai sus”, a transmis CNAIR.

Compania recomandă utilizatorilor să achite tarifele numai prin canalele oficiale.

Rovinietele cumpărate înainte de 1 octombrie rămân valabile

CNAIR precizează că rovinietele pentru vehiculele de transport persoane, respectiv autoturisme, microbuze și autocare, care au fost deja cumpărate, rămân valabile. De asemenea, își păstrează valabilitatea rovinietele pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone.

„Aceste roviniete, emise până pe 30 septembrie 2026 prin sistemul actual (SIEGMCR), își păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe ele. Nu este necesară achiziția unei roviniete noi, iar verificarea lor, în trafic, se face automat”, se mai arată în comunicatul CNAIR.

Cât vor plăti transportatorii: Grila oficială de tarife

Pentru vehiculele grele, tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa EURO și tipul de drum, potrivit ordinului Ministrului Transporturilor publicat în Monitorul Oficial nr. 940 din 10 octombrie 2025. Pe drumurile naționale, tariful este redus la jumătate (50%) față de cel aplicat pe autostrăzi și drumuri expres.

Pentru categoria vehiculelor de peste 12 tone (Categoria III), parcurgerea unui kilometru pe autostradă sau drum expres costă 0,48 de lei pentru un motor Euro VI, 0,55 de lei pentru Euro V-IV și 0,62 de lei pentru clasele Euro III-0. Dacă același vehicul circulă pe un drum național, valorile scad la 0,24 de lei/km (Euro VI), 0,28 de lei/km (Euro V-IV), respectiv 0,31 de lei/km (Euro III-0).

În cazul vehiculelor medii, cu masa între 7,5 tone și 12 tone (Categoria II), tariful pe autostradă este de 0,29 de lei/km pentru Euro VI, 0,33 de lei/km pentru Euro V-IV și 0,37 de lei/km pentru Euro III-0. Pe drumurile naționale, tarifele devin 0,14 lei/km (Euro VI), 0,16 lei/km (Euro V-IV) și 0,19 lei/km (Euro III-0).

Pentru vehiculele comerciale mici din categoria TollRo, între 3,5 tone și 7,5 tone (Categoria I), un kilometru de autostradă costă 0,17 lei (Euro VI), 0,19 lei (Euro V-IV) sau 0,22 de lei (Euro III-0). Pe drumurile naționale, costul scade la 0,08 lei/km (Euro VI), 0,10 lei/km (Euro V-IV) și 0,11 lei/km (Euro III-0).