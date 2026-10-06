Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că problemele tehnice apărute la platforma TollRo în data de 1 octombrie au fost remediate. Începând de marți, 6 octombrie, sistemul de plată și verificare funcționează în parametri normali.

Scutiți de amenzi dacă platforma cedează

Cu toate acestea, reprezentanții companiei nu exclud posibilitatea ca în perioada următoare să mai apară unele erori sporadice care pot îngreuna utilizarea aplicației. În acest context, autoritățile aduc clarificări esențiale pentru conducătorii auto cu privire la eventualele sancțiuni contravenționale.

Principalul semn de întrebare al conducătorilor auto vizează posibilitatea de a fi sancționați în perioadele în care aplicația nu funcționează. Conducerea CNAIR dă asigurări că niciun utilizator nu va fi amendat dacă imposibilitatea de a achita taxele rutiere este cauzată direct de defecțiunile sistemului informatic.

„Niciun utilizator nu va fi amendat, în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicația, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existență a sistemului TollRo”, au precizat reprezentanții CNAIR.

Prin urmare, dacă o eroare de sistem împiedică finalizarea tranzacției sau accesarea platformei, utilizatorii beneficiază de protecție legală împotriva proceselor-verbale de contravenție.

Totuși, șoferii sunt sfătuiți să păstreze orice dovadă a încercării de plată sau a erorilor afișate de ecran în cazul unor neînțelegeri ulterioare.

„CNAIR vă informează că incidentele tehnice ale platformei TollRo, constatate la data de 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcţionează în parametri normali. Cu toate acestea, nu excludem apariţia unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei. Pentru a evita aplicarea amenzii, înainte de efectuarea deplasării, conducătorii auto au obligaţia să acceseze platforma TollRo, să se înroleze, să achiziţioneze rovinietă şi/sau TollRo. În măsura în care aceste acţiuni nu pot fi efectuate din cauza defecţiunilor tehnice ale platformei, conducătorii pot începe/ continua deplasarea, fără riscul de a primi amendă", au transmis reprezentanții CNAIR, marţi, într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.

Cum verifică CNAIR cine nu a putut plăti taxa de drum

Reprezentanții instituției precizează că aplicația informatică înregistrează automat toate operațiunile efectuate pe portal. Astfel, orice încercare eșuată de plată din cauza unor defecțiuni ale sistemului este salvată în bazele de date.

În paralel, sistemul este conceput să identifice și eventualele greșeli făcute de utilizator în timpul completării datelor, cum ar fi introducerea eronată a numărului de înmatriculare sau întreruperea voluntară a tranzacției.

Mai mult, echipele tehnice ale CNAIR pot verifica prin interogări directe dacă un conducător auto care invocă o pană de sistem a încercat într-adevăr să acceseze platforma. Aplicația stochează jurnalele de accesare, astfel că persoanele care susțin în mod fals că au întâmpinat erori, deși nu au intrat deloc pe site, vor fi ușor de identificat și vor rămâne bune de plată.

Măsura se aplică ori de câte ori apar defecțiuni

Cadrul legal este clar în privința celor care se confruntă cu probleme tehnice reale. Potrivit articolului 9, alineatul (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 226/2023, utilizatorii care se află în imposibilitatea de a achita tariful TollRo din cauza disfuncționalităților tehnice ale platformei scapă de amenzi.

„Măsura prevăzută de art. 9 alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 226/2023 nu se limitează la perioada de lansare a sistemului, respectiv perioada comunicată anterior: 01.10.2026 - 03.10.2026. Măsura se aplică ori de câte ori Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră sau mijloacele automate de control prezintă disfuncţionalităţi, indiferent de cauză, pe întreaga durată a acestora, până la remediere. Pe această cale, precizăm, din nou, că niciun utilizator nu va fi amendat, în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicaţia, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existenţă a sistemului TollRo", a precizat conducerea CNAIR.