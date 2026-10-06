Susține Susține

TollRo funcționează din nou: CNAIR anunță în ce condiții NU se dau amenzi

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
Comentează
Veste importantă pentru toți șoferii:platforma TollRo este funcțională. Sursă foto: Getty Images.
Veste importantă pentru toți șoferii:platforma TollRo este funcțională. Sursă foto: Getty Images.
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că problemele tehnice apărute la platforma TollRo în data de 1 octombrie au fost remediate. Începând de marți, 6 octombrie, sistemul de plată și verificare funcționează în parametri normali.

Cuprins:

Scutiți de amenzi dacă platforma cedează

Cu toate acestea, reprezentanții companiei nu exclud posibilitatea ca în perioada următoare să mai apară unele erori sporadice care pot îngreuna utilizarea aplicației. În acest context, autoritățile aduc clarificări esențiale pentru conducătorii auto cu privire la eventualele sancțiuni contravenționale.

Principalul semn de întrebare al conducătorilor auto vizează posibilitatea de a fi sancționați în perioadele în care aplicația nu funcționează. Conducerea CNAIR dă asigurări că niciun utilizator nu va fi amendat dacă imposibilitatea de a achita taxele rutiere este cauzată direct de defecțiunile sistemului informatic.

„Niciun utilizator nu va fi amendat, în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicația, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existență a sistemului TollRo”, au precizat reprezentanții CNAIR.

Prin urmare, dacă o eroare de sistem împiedică finalizarea tranzacției sau accesarea platformei, utilizatorii beneficiază de protecție legală împotriva proceselor-verbale de contravenție.

Totuși, șoferii sunt sfătuiți să păstreze orice dovadă a încercării de plată sau a erorilor afișate de ecran în cazul unor neînțelegeri ulterioare.

„CNAIR vă informează că incidentele tehnice ale platformei TollRo, constatate la data de 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcţionează în parametri normali. Cu toate acestea, nu excludem apariţia unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei. Pentru a evita aplicarea amenzii, înainte de efectuarea deplasării, conducătorii auto au obligaţia să acceseze platforma TollRo, să se înroleze, să achiziţioneze rovinietă şi/sau TollRo. În măsura în care aceste acţiuni nu pot fi efectuate din cauza defecţiunilor tehnice ale platformei, conducătorii pot începe/ continua deplasarea, fără riscul de a primi amendă", au transmis reprezentanții CNAIR, marţi, într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.

Cum verifică CNAIR cine nu a putut plăti taxa de drum

Reprezentanții instituției precizează că aplicația informatică înregistrează automat toate operațiunile efectuate pe portal. Astfel, orice încercare eșuată de plată din cauza unor defecțiuni ale sistemului este salvată în bazele de date.

În paralel, sistemul este conceput să identifice și eventualele greșeli făcute de utilizator în timpul completării datelor, cum ar fi introducerea eronată a numărului de înmatriculare sau întreruperea voluntară a tranzacției.

Mai mult, echipele tehnice ale CNAIR pot verifica prin interogări directe dacă un conducător auto care invocă o pană de sistem a încercat într-adevăr să acceseze platforma. Aplicația stochează jurnalele de accesare, astfel că persoanele care susțin în mod fals că au întâmpinat erori, deși nu au intrat deloc pe site, vor fi ușor de identificat și vor rămâne bune de plată.

Măsura se aplică ori de câte ori apar defecțiuni

Cadrul legal este clar în privința celor care se confruntă cu probleme tehnice reale. Potrivit articolului 9, alineatul (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 226/2023, utilizatorii care se află în imposibilitatea de a achita tariful TollRo din cauza disfuncționalităților tehnice ale platformei scapă de amenzi.

„Măsura prevăzută de art. 9 alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 226/2023 nu se limitează la perioada de lansare a sistemului, respectiv perioada comunicată anterior: 01.10.2026 - 03.10.2026. Măsura se aplică ori de câte ori Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră sau mijloacele automate de control prezintă disfuncţionalităţi, indiferent de cauză, pe întreaga durată a acestora, până la remediere. Pe această cale, precizăm, din nou, că niciun utilizator nu va fi amendat, în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicaţia, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existenţă a sistemului TollRo", a precizat conducerea CNAIR.

Platforma TollRo marchează o schimbare majoră în infrastructura din România, reprezentând trecerea oficială pentru vehiculele grele de la modelul tradițional al rovinietei bazate pe timp la un sistem european modern de taxare în funcție de distanța parcursă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: CNAIR amendă taxe
Parteneri
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Viva.ro
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate! Spune drept, îți dai seama cine e? E super celebru în România, toată lumea îi știe numele, dar puțini îl mai recunosc acum
Unica.ro
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate! Spune drept, îți dai seama cine e? E super celebru în România, toată lumea îi știe numele, dar puțini îl mai recunosc acum
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
„«Frate, de ce să mai joc muncesc? Am bani cât pentru 3 generații»” » Cum a luat-o la vale cariera unei mașinării de goluri, la doar 22 de ani
Gsp.ro
„«Frate, de ce să mai joc muncesc? Am bani cât pentru 3 generații»” » Cum a luat-o la vale cariera unei mașinării de goluri, la doar 22 de ani
Imagini șocante la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie, în timp ce micile handbaliste strigau disperate
Gsp.ro
Imagini șocante la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie, în timp ce micile handbaliste strigau disperate
Parteneri
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
Libertateapentrufemei.ro
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
A avut sau nu dreptate Traian Băsescu? Mirabela Grădinaru pare că se pregătește să candideze: unde s-a afișat acum și cum s-a îmbrăcat. Detaliul observat de toată lumea
Avantaje.ro
A avut sau nu dreptate Traian Băsescu? Mirabela Grădinaru pare că se pregătește să candideze: unde s-a afișat acum și cum s-a îmbrăcat. Detaliul observat de toată lumea
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
Tvmania.libertatea.ro
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
ALTE ȘTIRI
Daniel Coman
Știri România
20:08
5 știri Economic: S&P publică noul rating al României, iar de la 1 octombrie se schimbă sistemul taxelor de drum
Cristian Tudor Popescu spune că Luca Niculescu nu va fi altceva decât omul lui Nicușor Dan în Executiv și „va face ce i se va spune”. Foto: Shutterstock
Știri România
19:44
CTP, despre nominalizarea lui Luca Niculescu premier: „Un oportunist. Va fi purtătorul de cuvânt al lui Nicușor Dan în guvern”
Parteneri
Păreau chiriașii ideali: ea studentă la Drept, el absolvent de Medicină. Ce a găsit proprietara din Cluj: „Am crezut că avem cadavre”
Adevarul.ro
Păreau chiriașii ideali: ea studentă la Drept, el absolvent de Medicină. Ce a găsit proprietara din Cluj: „Am crezut că avem cadavre”
Marcel Pușcaș desființează „strategia Hagi”: „Poate doar să spoiască naționala! Pacientul este deja mort”
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș desființează „strategia Hagi”: „Poate doar să spoiască naționala! Pacientul este deja mort”
Părinții pot refuza excursia cu plată la „Școala altfel”. Cum se cere participarea copilului fără cheltuieli
Financiarul.ro
Părinții pot refuza excursia cu plată la „Școala altfel”. Cum se cere participarea copilului fără cheltuieli
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Tom Cruise în filmul „Digger”
Stiri Mondene
20:53
Tom Cruise, cel mai mare eșec din carieră la box office. Ce înseamnă dezastrul financiar al filmului „Digger” pentru viitorul actorului la Hollywood
Tudor Bota, fiul Cristianei Bota
Stiri Mondene
18:04
Cine este angajatul din TVR acuzat de Sorina Matei, șefa interimară a televiziunii, că vine la serviciu cu un Porsche. Bărbatul spune că mașina nu este a lui
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
ANIMAŢIE. Ce sunt urmele lăsate pe cer de avioane, care i-au alarmat la conspiraţionişti
Observatornews.ro
ANIMAŢIE. Ce sunt urmele lăsate pe cer de avioane, care i-au alarmat la conspiraţionişti
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
Gică Hagi a lăsat PATRU fotbaliști în afara lotului pentru România - Suedia!
Gsp.ro
Fiica lui Guardiola, apariție spectaculoasă la Săptămâna Modei de la Paris » Iată imaginile!
Parteneri
Simion despre AVEREA lui Călin Georgescu: „Nu știu din ce trăiește”
Mediafax.ro
Simion despre AVEREA lui Călin Georgescu: „Nu știu din ce trăiește”
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
Wowbiz.ro
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
Redactia.ro
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
Veste tragică în comunitatea medicală. S-a stins din viață doctorul Sorin Manu
Kanald.ro
Veste tragică în comunitatea medicală. S-a stins din viață doctorul Sorin Manu
POLITIC
Nicușor Dan zâmbește la a patra desemnare de premier - Luca Niculescu FOTO Presidency
Analiză
Politică
16:00
Pietrele de moară ale Guvernului Niculescu: garnitura de miniștri, sensibilitățile partizane și liniile roșii
Sorin Grindeanu a fost ales în noiembrie 2025 președinte „plin” al PSD, după 6 luni în care a fost interimar în urma demisiei lui Marcel Ciolacu. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Politică
15:11
Sorin Grindeanu, la o zi după desemnarea lui Luca Niculescu premier: „Nicușor Dan continuă experimentele politice”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Alarmă pentru Șumudică! Fără Cordea, Drazic, Braun, Nalic în CFR – U Cluj?! Exclusiv
Fanatik.ro
Alarmă pentru Șumudică! Fără Cordea, Drazic, Braun, Nalic în CFR – U Cluj?! Exclusiv
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Fotbal
22:33
Lionel Messi, mesaj emoționant înainte de ultimul meci pentru Argentina: „Vă mulțumesc că m-aţi iubit!”
Auto
22:24
Ce e „regula celor 1.000 de metri” pentru radare și cum pot șoferii anula amenda: un singur kilometru poate salva permisul și banii
Știri România
22:01
Kelemen Hunor a vorbit cu Luca Niculescu și are o singură cerință pentru premierul desemnat
Cultură și Vacanțe
21:30
Cum vor călători bogații lumii în 2027: un nou raport dezvăluie tendințele în turismul ultra-luxury și destinațiile preferate
Citește mai multe
TRENDING
Politică
20:56
Marius Lulea, cofondator AUR, ar fi fost exclus din partid după 7 ani pentru că nu și-ar fi plătit cotizația. Cum se apără și documentul bancar
Politică
15:17
STENOGRAME | PSD a discutat în ședința internă și varianta să voteze Guvernul Luca Niculescu pentru jumătate de an. Grindeanu a primit un mandat de negociere deschis
Știri Externe
11:40
Atac cu drone în Marea Neagră, în zona economică a Bulgariei: o navă s-a scufundat, iar a doua a luat foc. 18 marinari au fost salvați de un feribot bulgăresc
Lifestyle
21:50
Horoscop 7 octombrie 2026. Scorpionii sunt prinși în vâltoarea propriilor gânduri, dorințe intense și intenții pe care ar vrea să le țină secrete
Produse alimentare care reprezintă o dietă echilibrată.
Longevitate
19:30
Cele șapte alimente antiinflamatoare pe care merită să le ai mereu în casă
Peisaj cu faimosul Castel Bran, între Transilvania și Valahia
Cultură și Vacanțe
18:55
Un touroperator britanic a plasat România în topul celor mai bune și puțin cunoscute destinații de vacanță: „Un adevărat paradis”
Mâna unui bărbat care reglează butonul caloriferului sistemului de încălzire pentru a economisi energie.
Sănătate
18:20
Ce înseamnă, de fapt, cifrele de pe termostatul caloriferului și de ce nivelul 5 nu încălzește camera mai repede
Un băiețel cu părul scurt și castaniu, îmbrăcat într-o cămașă albastră cu bretele, și o fetiță cu părul lung și castaniu, îmbrăcată într-un pulover alb și o fustă roz cu imprimeu, se joacă cu frun
Cultură și Vacanțe
17:35
Cât costă o vacanță la munte în vacanța de toamnă a elevilor. Prețurile pornesc de la 544 de lei pentru trei nopți de cazare
Femeie în vârstă face un exercițiu de echilibru pe un picior, la domiciliu
Longevitate
17:00
Testul de 10 secunde care îți spune ce vârstă biologică ai cu adevărat. Îl poți face singur acasă
Cum se spală corect afinele, zmeura și murele
Lifestyle
16 sept.
Cum se spală corect afinele, murele și zmeura. Metoda prin care elimini mucegaiul și pesticidele
Ce este moringa - beneficii și contraindicații
Lifestyle
18 sept.
Ce este moringa, ”copacul lui Dumnezeu": beneficii, contraindicații și cum se consumă
Cât pește este bine să consumi pe săptămână
Lifestyle
18 sept.
Cât pește pe săptămână e sănătos să mănânci, în funcție de vârstă
De ce să freci oglinda cu spumă de ras
Lifestyle
23 sept.
De ce să freci oglinda cu spumă de ras
O mașină încarcă la o pompă într-o benzinărie din București, 27 iulie 2026
Știri România
19:17
Plafonare pentru benzină și motorină până în martie 2027. Ce pregătesc autoritățile pentru a frâna prețurile la pompă
Premierul desemnat Siegfried Mureșan la o conferință de presă în Parlament. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Știri România
18:43
Reacția lui Siegfried Mureșan despre o declarație a lui Sorin Grindeanu în contextul în care Luca Niculescu a fost desemnat premier
Un bărbat într-o jachetă gri, încătușat, este escortat de doi polițiști
Știri România
18:03
Mărturii din procesul lui George, românul care și-a ucis soția cu 66 de lovituri de cuțit, în Spania: „Jur că o s-o omor pe ea și pe oricine este cu ea”
Șefii Poliției de Frontieră și Vămii Halmeu au fost reținuți de DNA. Foto: Obiectiv SM
Știri România
17:05
Șefii Poliției de Frontieră și Biroului Vamal Halmeu, reținuți împreună cu alți 7 funcționari publici
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
12:04
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Arhiva foto
Opinii
07:06
Acea zi din octombrie
fermier-roman-tractor
Opinii
5 oct.
Programul de clemență din care fermierul lipsește
Sorin Grindeanu și Ciprian Șerban în Parlament FOTO Eli Driu
Analiză
Opinii
3 oct.
5 luni de batjocură la adresa imaginii României și împotriva intereselor poporului român
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu