Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roșii, a declarat că a trimis echipe de salvare la fața locului după ce a primit apeluri privind un atac care a făcut răniți în Ramot, un cartier din Ierusalimul de Est, zona ocupată și anexată de Israel a Orașului Sfânt, potrivit AFP și Times of Israel.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat pe canalul 12 al televiziunii israeliene că „doi teroriști” au fost „neutralizați” după ce au deschis focul și au rănit „mai multe persoane”, fără a preciza dacă atacatorii au fost uciși. Potrivit mass-media israeliene, atacul a vizat în special un autobuz.

Terror attack in Jerusalem continued.



More from the crazy scene in Jerusalem after 2 terrorists opened fire on loads of people murdering 4 so far and injuring 20 pic.twitter.com/v5FxmQ4PlN — Love Majewski🇺🇸 (@lovemajewski1) September 8, 2025

12:25 - Acum 14 minute Șase persoane în stare gravă Serviciul de ambulanță Magen David Adom informează că 11 persoane sunt tratate pentru răni în urma atacului armat de astăzi de la intersecția Ramot, la intrarea în Ierusalim. Dintre acestea, șase se află în stare gravă, două sunt rănite moderat și trei sunt rănite ușor. Cinci persoane au fost ucise în atac.

11:47 - Acum 52 minute O femeie povestește momentul în care teroriștii au deschis focul asupra autobuzului O femeie care se afla în autobuzul din Ierusalim când teroriștii au deschis focul asupra pasagerilor povestește momentele îngrozitoare ale atacului. „Eram în autobuz. Autobuzul era plin”, povestește femeia, care nu-și dezvăluie numele, pentru Channel 12. „În momentul în care [șoferul] a deschis ușa… au intrat teroriștii. A fost îngrozitor. Eram lângă ușa din spate, am căzut peste toți și am fugit, m-am salvat.” Ea spune că s-a ascuns sub un alt vehicul din apropiere până când focurile de armă au încetat și teroriștii au fost neutralizați. „Au fost focuri de armă dincolo de orice imaginație. Nu-mi vine să cred că sunt aici. Focuri de armă de nedescris”, a repetat ea.

11:36 - Acum o ora Cel puțin cinci persoane ucise în urma atacului armat – ultimul bilanț Cei doi teroriști care au comis un atac mortal la intersecția Ramot din Ierusalim au fost împușcați și uciși de un soldat și de un tânăr haredi înarmat, relatează postul tv israelian Channel 12. Poliția afirmă că „un ofițer de securitate și un civil care se aflau la fața locului au tras asupra teroriștilor, care au fost neutralizați". Într-o declarație, poliția adaugă că adjunctul șefului poliției, Avshalom Peled, a sosit la fața locului împreună cu forțe polițienești numeroase. Geniștii poliției acționează, de asemenea, la fața locului, verificând dacă există explozibili.

11:07 - Acum 2 ore Atacatorii au folosit o armă improvizată Teroriștii care au comis atacul armat la intersecția Ramot din Ierusalim au folosit o armă improvizată de tip „Carlo”, cunoscută și sub numele de Carl Gustav, potrivit imaginilor de la fața locului. The terrorists who carried out the shooting attack at the Ramot Junction in Jerusalem used a makeshift “Carlo,” otherwise known as the Carl Gustav, submachine gun, according to images from the scene. pic.twitter.com/k0tbEX6cGX — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 8, 2025

11:01 - Acum 2 ore 4 persoane au fost ucise Patru persoane au fost ucise în atacul terorist armat de la intersecția Ramot din Ierusalim, potrivit primilor respondenți. Magen David Adom (n.r serviciul de ambulanță) afirmă că cinci victime aflate în stare gravă au fost transportate la spitalele din capitală. ‼️Terror attack in Jerusalem: two gunmen opened fire on pedestrians.



Fifteen people were wounded, five of them in serious condition. The attackers were killed. pic.twitter.com/5mvvesKKCc — NEXTA (@nexta_tv) September 8, 2025

10:51 - Acum 2 ore 5 persoane în stare critică Canalul 12 din Israel raportează că teroriștii din Ierusalim au urcat într-un autobuz și au deschis focul asupra pasagerilor. Cinci persoane sunt în stare critică, iar alte câteva sunt grav rănite. știrea se actualizează

