Israel, un „vecin de vis” pentru UE

Potrivit Politico, diplomatul israelian a descris țara sa drept un „vecin de vis” pentru UE, subliniind că este o democrație fără probleme legate de migrație sau drepturi LGBT. El a îndemnat criticii Israelului din Irlanda, Olanda, Spania și Slovenia să renunțe la „obsesia autodistructivă” legată de drepturile omului în Gaza.

Regev a exprimat dezamăgirea față de poziția critică adoptată recent de Olanda și a condamnat decizia Germaniei de a interzice exporturile de arme care ar putea fi folosite în Gaza. „Nu acceptăm asta. Nu credem că este un pas pe care Germania ar trebui să-l facă”, a declarat el pentru Politico.

Diplomatul a mai spus că liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii, prin criticile lor recente, fac jocul teroriștilor Hamas și al antisemiților. El a subliniat îngrijorarea față de creșterea antisemitismului în Europa, afirmând că „nu este sigur” să fii evreu pe continent.

Avertisment pentru țările europene

Regev a făcut apel la UE să nu suspende participarea Israelului la programul de cercetare Horizon Europe și să nu reducă legăturile comerciale. Astfel de măsuri ar putea costa Europa orice rol potențial în modelarea viitorului Orientului Mijlociu, atrage atenția ambasadorul.

„Încercarea de a folosi presiunea pentru a influența Israelul nu a funcționat niciodată și nu va funcționa niciodată”, a declarat Regev pentru Politico. Conform acestuia, suspendarea unor părți din acordul de asociere UE-Israel ar distruge bunăvoința construită în ultimii ani.

Ambasadorul a recunoscut totuși că sprijinul UE pentru Israel a atins „apogeul” după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 și s-a erodat pe măsură ce războiul a continuat. Cu toate acestea, discuțiile recente între diplomați de rang înalt au ajutat la consolidarea relației. „Israelul este singurul jucător din regiune care servește direct interesele UE”, a mai spus Regev.

Angajații Comisiei Europene amenință cu greva

Argumentele ambasadorului vin într-o perioadă în care multe voci din Bruxelles nu împărtășesc această viziune. Potrivit Politico, unii angajați ai Comisiei Europene amenință cu greva în semn de protest față de situația din Gaza.

De asemenea, în cadrul Comisiei Europene există diviziuni cu privire la răspunsul adecvat, unii comisari exprimându-și opoziția față de planurile Israelului pentru Gaza, inclusiv propunerea premierului Netanyahu de ocupație militară completă a teritoriului.

