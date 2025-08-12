„Ne aflăm la începutul unei noi etape în luptele din Gaza”, a spus generalul-locotenent Zamir într-o evaluare a Statului Major, adăugând că armata israeliană va menține „profesionalismul și principiile care guvernează acțiunile sale”.

„Vom face acest lucru cu pregătirea trupelor și a echipamentelor, având întotdeauna în vedere ostaticii: vom face tot posibilul pentru a le proteja viețile și a-i aduce înapoi acasă”, a dat asigurări șeful Statului Major al Israelului.

Generalul Eyal Zamir s-a referit la cei 50 ostatici aflați încă în captivitatea Hamas (dintre care 20 sunt în viață) după ce propunerea Guvernului israelian de a cuceri orașul Gaza a stârnit îngrijorări cu privire la riscul de a le pune în pericol viața.

„Armata va putea prelua controlul operațional asupra orașului Gaza, așa cum a făcut în Khan Younis și Rafah. Trupele noastre au desfășurat deja operațiuni terestre acolo și vom putea face asta din nou”, a continuat Eyal Zamir.

Se estimează că în jur de un milion de palestinieni trăiesc în orașul Gaza, mulți fiind refugiați veniți din alte zone ale enclavei, în special din nord.

Cabinetul de Securitate al Israelului a aprobat joia trecută extinderea ofensivei în Gaza către „ultimele două bastioane ale Hamas”, conform declarațiilor făcute de prim-ministrul Benjamin Netanyahu.

În afara orașului Gaza, premierul Netanyahu a indicat ca al doilea bastion taberele de refugiați care se întind de-a lungul coastei, în centrul și sudul Fâșiei Gaza, în zona Mawasi, unde, conform ONU, sunt înghesuite peste 425.000 de persoane. Șeful Statului Major nu s-a pronunțat cu privire la aceste tabere.

Mai multe publicații israeliene au relatat despre îngrijorarea armatei cu privire la trecerea la operațiuni militare în aceste zone. În mod obișnuit, forțele armate evită să intre în acele zone în care consideră că ar putea exista ostatici, pentru a nu le pune în pericol viața.

