Bilanț PNRR Sănătate: unde s-au dus 1,174 miliarde de euro

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După ajustări succesive ale fondurilor europene, Componenta 12 Sănătate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a ajuns la un buget rămas de 1,174 miliarde de euro. Cu un grad de absorbție a granturilor de 97% și de 100% pe componenta de împrumuturi (LOAN), Ministerul Sănătății a făcut bilanțul complet al investițiilor strategice derulate în cadrul Pilonului V. Singura țintă neîndeplinită complet rămâne centrul de formare de la București.
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Traseul bugetar a suferit modificări importante de la pornirea din 2022 (când bugetul inițial era de 2,85 miliarde de euro):
Potrivit documentelor oficiale ale ministerului, banii europeni s-au concretizat în 3.121 de contracte finalizate.
În zona medicinei primare și ambulatorii (proiecte cu un buget alocat de peste 211,6 milioane de euro), rezultatele au depășit țintele asumate inițial, a declarat Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, într-o conferință de presă.
,,Deși ținta era de 2.000 de unități, s-au realizat 2.536 de cabinete medicale/asocieri de cabinete renovate și dotate. Din 30 de unități prevăzute ca țintă, au fost construite, renovate sau dotate 66 de unități de asistență medicală ambulatorie. Au fost construite/renovate și dotate 78 de centre (atât ținta, cât și realizarea fiind de 78)”, a precizat oficialul.
Proiectele de digitalizare din Sănătate au înregistrat un grad de realizare de 100% pe toate liniile majore de finanțare:
Investiția 2 din Componenta 12 (cu un buget total PNRR de peste 670,5 milioane de euro) a vizat infrastructura spitalicească critică:
În septembrie, aproape 400 de milioane de lei au fost alocate pentru două investiții majore în sănătate, finanțate prin PNRR.
Pe lângă investițiile materiale, PNRR a finanțat reforme majore precum instituirea ANDIS (Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate), introducerea noului model de Contract-cadru, reglementarea indicatorilor de calitate pentru Fondul de calitatea serviciilor medicale și digitalizarea portalului Ministerului Sănătății.
Cât privește dezvoltarea resurselor umane (buget alocat de 5,66 milioane de euro), s-a înregistrat singura restanță din PNRR Sănătate: proiectul privind construirea și echiparea a două centre de dezvoltare a competențelor pentru personalul din sistemul public (la București și Târgu Mureș) a fost îndeplinit doar parțial.
Centrul de la UMF Târgu Mureș a fost recepționat la timp, însă cel aparținând UMF București nu a putut fi recepționat până la termenul de 31 august.
„Singura țintă nerealizată este cea privind cele două centre de formare profesională ale UMF-urilor. Centrul din Târgu Mureș a fost recepționat, dar cel din București nu. Deși UMF București și-a asumat în scris în mai că va finaliza investiția, acest lucru nu s-a întâmplat. Am transmis toate argumentele Comisiei Europene și vom vedea care vor fi consecințele”, a precizat ministrul Sănătății.
Acesta a avertizat că fără rectificare bugetară în Sănătate, sistemul medical intră în blocaj în 2-3 săptămâni.