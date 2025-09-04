Cu cât se vinde un apartament în Brașov

Prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori pentru apartamentele scoase la vânzare în Brașov a ajuns la 2.187 de euro/mp util în luna august, în creștere cu 56 de euro/mp faţă de luna iulie a acestui an, informează Imobiliare.ro.

Indicele imobiliare.ro îţi prezintă evoluţia preţurilor la apartamente în oraşul tău. Poţi afla care este valoarea cerută de proprietari pentru principalele tipuri de apartamente, dar şi variaţiile înregistrate faţă de săptămâna precedentă sau aceeaşi perioadă a anului trecut.

În privința apartamentelor noi din Brașov, acestea sunt scoase la vânzare cu 2.538 de euro/mp util, cu 86 de euro/mp mai mult faţă de luna iulie. Astfel, un apartament nou cu două camere și o dimensiune standard de 52 mp costă aproximativ 131.980 euro.

Cât costă un apartament în Cluj-Napoca și în București

Apartamentele sunt mai scumpe decât în București, dar sub prețurile înregistrate în Cluj-Napoca. De asemenea, prețurile practicate pe piața locală au depășit cu mult media înregistrată la nivel național, potrivit ziarului Biz Brașov.

Apartamentele noi din Cluj-Napoca sunt scoase la vânzare cu un preț mediu de 3.139 euro/mp util. Pentru a cumpăra o locuință nouă, cu două camere, ai nevoie de un buget mediu de 163.230 euro.

Recomandări Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș

De asemenea, potrivit Indicelui Imobiliare.ro, bucureștenii trebuie să scoată din buzunar 2.102 euro/mp pentru un apartament din Capitală. Cei care se orientează spre apartamentele noi trebuie să plătească 2.284 euro/mp util. Astfel, pentru o locuință cu două camere, ei ajung să achite 118.800 euro.

Cât de repede se vând apartamentele

Apartamentele din Brașov se vând, în 2025, în aproximativ două luni, potrivit sursei citate. În Cluj-Napoca, imobilele petrecut în piață o durată medie de 78 de zile, iar în București de doar 47 de zile.

Bineînțeles că prețul cerut de proprietar rămâne principala problemă în acest sens. Un preț prea mare poate prelungi perioada petrecută în piață de o proprietate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE