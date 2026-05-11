Exercițiu militar la Galați

Exercițiul va avea loc în Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Smârdan, din judeţul Galaţi. Timp de aproape trei săptămâni, tehnică și echipamente militare vor fi deplasate pe traseele rutiere Focșani – Hanu Conachi – Smârdan, Brăila – Smârdan, respectiv Galați –Smârdan, Șendreni – Smârdan, informează Ministerul Apărării Naționale.

„Vă informăm că pe timpul derulării exercițiului «Justice Sword 26» vor fi executate, conform unor scenarii fictive, trageri atât cu muniție de manevră, cât și cu muniție reală”, potrivit sursei citate.

Persoanele din zonele vizate sunt sfătuite să nu se îngrijoreze din cauza prezenței tehnicii militare sau a sunetelor specifice exercițiilor de tragere planificate.

Ce echipamente sunt în Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”

Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor” are în dotare o gamă diversificată de echipamente grele și sisteme de sprijin repartizate în garnizoanele sale. Piesa centrală este tancul TR-85M1 „Bizonul”, o variantă modernizată a tancului principal de luptă românesc, dotat cu sisteme de conducere a focului digitalizate și protecție îmbunătățită.

Acesta este susținut de mașinile de luptă ale infanteriei MLI-84M „Jderul”, vehicule pe șenile care dispun de rachete antitanc dirijate Spike și tunuri automate de calibru 25 mm.

Pentru mobilitatea trupelor și protecția în teatrele de operații, brigada utilizează transportoare amfibii blindate din seria TAB-77 și vehicule blindate ușoare de tipul VAMTAC sau faimoasele HMMWV (Humvee), folosite adesea în misiuni de recunoaștere.

Brigada folosește sisteme de artilerie de calibru 152 mm pentru sprijinul trupelor de manevră, în timp ce apărarea antiaeriană la nivel de brigadă este susținută de sistemele Ghepard (Gepard), blindate dotate cu două tunuri de 35 mm capabile să angajeze ținte aeriene la joasă altitudine.

Pe lângă aceste unități de luptă, brigada dispune de diverse vehicule de evacuare medicală, autospeciale de geniu pentru treceri de cursuri de apă și camioane de transport logistic din gama Iveco sau DAC, care asigură sustenabilitatea unităților în teren.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Ce-a putut să-i transmită Ilie Bolojan Liei Olguța Vasilescu! Cuvintele lui fac acum înconjurul presei și toți au rămas fără cuvinte când au auzit
Viva.ro
Breaking news! Ce-a putut să-i transmită Ilie Bolojan Liei Olguța Vasilescu! Cuvintele lui fac acum înconjurul presei și toți au rămas fără cuvinte când au auzit
„Au apus vremurile în care bandiți dădeau, prin telefoane, ordine despre ce avize și acorduri să treacă”. Ce s-a aflat acum despre Diana Buzoianu, actuala Ministră a Mediului, pe care AUR a vrut să o demită. Detalii neștiute din trecutul ei
Unica.ro
„Au apus vremurile în care bandiți dădeau, prin telefoane, ordine despre ce avize și acorduri să treacă”. Ce s-a aflat acum despre Diana Buzoianu, actuala Ministră a Mediului, pe care AUR a vrut să o demită. Detalii neștiute din trecutul ei
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
GSP.RO
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
Ce a făcut Kylian Mbappe în timpul El Clasico! „Își bate joc de noi toți...”
GSP.RO
Ce a făcut Kylian Mbappe în timpul El Clasico! „Își bate joc de noi toți...”
Parteneri
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta
Tvmania.ro
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta

Alte știri

Cât câștigă „în mână” un vânzător și un asistent manager care cunoaște germana, la Lidl, în 2026. Se caută angajați în toată țara
Știri România 16:20
Cât câștigă „în mână” un vânzător și un asistent manager care cunoaște germana, la Lidl, în 2026. Se caută angajați în toată țara
Centrala de la Cernavodă s-a oprit. România, care avea deja cea mai scumpă energie din Europa, importă curent ca să nu rămână în beznă
Știri România 16:17
Centrala de la Cernavodă s-a oprit. România, care avea deja cea mai scumpă energie din Europa, importă curent ca să nu rămână în beznă
Parteneri
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei, susține un fost înalt funcționar rus
Adevarul.ro
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei, susține un fost înalt funcționar rus
Gigi Becali a ANALIZAT sigla lui Dinamo: “AU UNIT VÂRCOLACUL CU CAPUL DE LUP! Să pună un animal domestic! Nu oaie, că aia pun eu”
Fanatik.ro
Gigi Becali a ANALIZAT sigla lui Dinamo: “AU UNIT VÂRCOLACUL CU CAPUL DE LUP! Să pună un animal domestic! Nu oaie, că aia pun eu”
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Cum sună melodia „Nopți albe”, lansată de Andreea Bălan imediat după nunta cu Victor Cornea: „În viață cel mai frumos este să iubești”
Stiri Mondene 16:17
Cum sună melodia „Nopți albe”, lansată de Andreea Bălan imediat după nunta cu Victor Cornea: „În viață cel mai frumos este să iubești”
Imagini cu noul platou „MasterChef România” 2026. Decorul a fost ridicat într-un timp record
Stiri Mondene 16:00
Imagini cu noul platou „MasterChef România” 2026. Decorul a fost ridicat într-un timp record
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Mărturia pastorului din Zalău care a fost înjunghiat: ce a spus despre agresorul său
ObservatorNews.ro
Mărturia pastorului din Zalău care a fost înjunghiat: ce a spus despre agresorul său
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
GSP.ro
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
Parteneri
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care schimbă totul
Mediafax.ro
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care schimbă totul
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Mediafax.ro
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
VIDEO A apărut filmarea în care un pieton e lovit în plin de avion, pe aeroportul din Denver, în timp ce decola
KanalD.ro
VIDEO A apărut filmarea în care un pieton e lovit în plin de avion, pe aeroportul din Denver, în timp ce decola

Politic

Un lider PNL cere reformarea partidului odată cu trecerea în opoziție și vorbește despre revenirea lui Ludovic Orban
Politică 16:26
Un lider PNL cere reformarea partidului odată cu trecerea în opoziție și vorbește despre revenirea lui Ludovic Orban
Decizia luată de Sorin Grindeanu dacă Nicușor Dan va ajunge la varianta unui premier PSD după consultările de la Cotroceni
Politică 15:23
Decizia luată de Sorin Grindeanu dacă Nicușor Dan va ajunge la varianta unui premier PSD după consultările de la Cotroceni
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Ce probleme a avut cu Poliția președintele Consiliului de supraveghere de la Hidroelectrica, a cărui suspendare a cerut-o Ilie Bolojan. Cum a vrut să scape de amendă
Fanatik.ro
Ce probleme a avut cu Poliția președintele Consiliului de supraveghere de la Hidroelectrica, a cărui suspendare a cerut-o Ilie Bolojan. Cum a vrut să scape de amendă
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea