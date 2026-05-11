Exercițiu militar la Galați

Exercițiul va avea loc în Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Smârdan, din judeţul Galaţi. Timp de aproape trei săptămâni, tehnică și echipamente militare vor fi deplasate pe traseele rutiere Focșani – Hanu Conachi – Smârdan, Brăila – Smârdan, respectiv Galați –Smârdan, Șendreni – Smârdan, informează Ministerul Apărării Naționale.

„Vă informăm că pe timpul derulării exercițiului «Justice Sword 26» vor fi executate, conform unor scenarii fictive, trageri atât cu muniție de manevră, cât și cu muniție reală”, potrivit sursei citate.

Persoanele din zonele vizate sunt sfătuite să nu se îngrijoreze din cauza prezenței tehnicii militare sau a sunetelor specifice exercițiilor de tragere planificate.

Ce echipamente sunt în Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”

Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor” are în dotare o gamă diversificată de echipamente grele și sisteme de sprijin repartizate în garnizoanele sale. Piesa centrală este tancul TR-85M1 „Bizonul”, o variantă modernizată a tancului principal de luptă românesc, dotat cu sisteme de conducere a focului digitalizate și protecție îmbunătățită.

Acesta este susținut de mașinile de luptă ale infanteriei MLI-84M „Jderul”, vehicule pe șenile care dispun de rachete antitanc dirijate Spike și tunuri automate de calibru 25 mm.

Pentru mobilitatea trupelor și protecția în teatrele de operații, brigada utilizează transportoare amfibii blindate din seria TAB-77 și vehicule blindate ușoare de tipul VAMTAC sau faimoasele HMMWV (Humvee), folosite adesea în misiuni de recunoaștere.

Brigada folosește sisteme de artilerie de calibru 152 mm pentru sprijinul trupelor de manevră, în timp ce apărarea antiaeriană la nivel de brigadă este susținută de sistemele Ghepard (Gepard), blindate dotate cu două tunuri de 35 mm capabile să angajeze ținte aeriene la joasă altitudine.

Pe lângă aceste unități de luptă, brigada dispune de diverse vehicule de evacuare medicală, autospeciale de geniu pentru treceri de cursuri de apă și camioane de transport logistic din gama Iveco sau DAC, care asigură sustenabilitatea unităților în teren.

