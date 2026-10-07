CCR a amânat decizia în cazul sesizării lui Sorin Grindeanu privind ordonanța pe Programul SAFE

Judecătorii CCR au amânat pentru 22 octombrie pronunțarea asupra sesizării depuse de Sorin Grindeanu ce viza Ordonanța privind Programul SAFE. Liderul PSD acuză existența unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament, legat de adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 38/2026 privind programul SAFE.

CCR a amânat decizia în cazul sesizării lui Sorin Grindeanu pe Programul SAFE

Curtea Constituțională a României a decis miercuri, 7 octombrie, să amâne pentru 22 octombrie pronunțarea deciziei în cazul cererii depuse de președintele Camerei Deputaților.

Cererea depusă de Sorin Grindeanu la CCR se referă la un conflict juridic de natură constituțională dintre Guvern și Parlament. Mai exact, este vorba despre Ordonanța privind programul SAFE, adoptată de Cabinetul Bolojan. Acest act normativ a fost emis de Cabinetul Bolojan în perioada în care guvernul era demis, după adoptarea moțiunii de cenzură din 5 mai 2026. CCR a amânat decizia și la termenul din data de 30 septembrie 2026.

Ce reclamă Sorin Grindeanu

În sesizarea depusă la CCR, Sorin Grindeanu susține că ordonanța a fost adoptată și transmisă spre publicare pe 8 mai 2026, în ciuda faptului că Guvernului Bolojan îi fusese retrasă încrederea prin moțiune de cenzură.

Potrivit liderului PSD, acest lucru contravine articolului 110 alineatul (4) din Constituție, care limitează atribuțiile unui guvern demis la administrarea curentă a treburilor publice și interzice adoptarea de acte normative cu forță de lege primară.

„Problema de drept ce trebuie dezlegată de Curtea Constituțională vizează posibilitatea Guvernului demis prin moțiune de cenzură de a adopta și publica o ordonanță de urgență cu conținut legislativ substanțial - care nu constituie un act de administrare curentă - și, mai ales, posibilitatea de a reglementa prin ordonanță de urgență materii care se aflau deja în procedura legislativă a Parlamentului”, se arată în documentul transmis de Grindeanu către Curtea Constituțională, citat de News.ro.

Grindeanu spune că acest conflict juridic se bazează pe două aspecte

Conform președintelui Camerei Deputaților, conflictul juridic se bazează pe două aspecte. În primul rând, acesta acuză adoptarea și publicarea OUG nr. 38/2026 de către un guvern interimar fără mandat de legiferare. În al doilea rând, Grindeanu reclamă că ordonanța reglementează domenii deja în dezbatere parlamentară, încălcând astfel principiul constituțional al separației puterilor în stat.

„Adoptarea și transmiterea spre publicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 38/2026 după retragerea încrederii Parlamentului prin moțiune de cenzură (...) a constituit un abuz de drept public, prin care Guvernul, deși lipsit de mandatul democratic și de legitimitate constituțională, a continuat să exercite prerogative de legiferare primară, substituindu-se Parlamentului”, a explicat Grindeanu în sesizarea sa.

Sorin Grindeanu invocă și consecințele asupra activității Parlamentului

Grindeanu susține că emiterea și publicarea ordonanței au generat o serie de efecte juridice imediate care au afectat grav funcționarea Parlamentului ca unică autoritate legiuitoare.

„Publicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 38/2026 în Monitorul Oficial la data de 8 mai 2026 produce efecte juridice imediate, devenind obligatorie pe întreg teritoriul României. Acest lucru echivalează cu deturnarea mecanismelor de dezbatere parlamentară în curs și golirea de conținut a efortului legislativ depus anterior de Parlament”, a subliniat liderul PSD.

Mai mult, acesta atrage atenția că procedurile parlamentare în desfășurare pe marginea inițiativelor legislative vizate devin lipsite de relevanță, generând incertitudine normativă și încălcând principiul economiei de mijloace legislative.

Ce urmează după ce CCR a amânat decizia

Curtea Constituțională urmează să decidă dacă adoptarea OUG nr. 38/2026 de către Guvernul Bolojan, în perioada în care acesta era demis, reprezintă o încălcare a prevederilor constituționale.