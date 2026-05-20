„Guvernul României, în calitatea sa de legiuitor delegat și secundar, în exercițiul prerogativei delegării legislative exclusiv în limitele și condițiile strict reglementate de art. 115 din Constituția României, republicată, conflict declanșat ca urmare a emiterii Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2026, cu încălcarea gravă și cumulativă a limitelor constituționale ale mecanismului delegării legislative, consacrat la art. 115 din Legea fundamentală”, scrie în documentul adresat președintei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.

Grindeanu susține că OUG nr. 38/2026 a fost adoptată de guvernul interimar, condus de președintele PNL, Ilie Bolojan, „cu depășirea competențelor constituționale ale Guvernului demis prin moțiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituției”.

De asemenea, președintele PSD a mai cerut CCR să oblige Guvernul să se abțină „de la emiterea oricăror acte normative cu forță de lege primară atât timp cât exercită atribuțiile în regim de administrare curentă a treburilor publice, în conformitate cu art. 110 alin. (4) din Constituție”.

Reamintim că OUG privind programul SAFE de înzestrare a Armatei a fost atacată la Curtea Constituţională și de Avocatul Poporului, pentru lipsa cererii avizului Consiliului Legislativ şi nerespectarea interdicţiei constituţionale privind emiterea ordonanţelor de către un Guvern demis.

„Diferența față de demersul Avocatului Poporului este că în acest caz CCR trebuie să decidă în 30 de zile, pe când lui Renate Weber îi poate da un termen mai îndelungat”, au explicat surse din PSD pentru Libertatea.