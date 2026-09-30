CCR decide astăzi asupra conflictului Guvern-Parlament după sesizarea lui Sorin Grindeanu privind Programul SAFE, adoptat după moțiunea de cenzură

Curtea Constituțională a României (CCR) este așteptată să se pronunțe miercuri asupra cererii formulate de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament.

Miza acestei dezbateri este Ordonanța de urgență nr. 38/2026, prin care a fost reglementat Programul SAFE, act normativ adoptat și transmis spre publicare într-un moment de criză politică la vârful statului.

Conflictul a izbucnit după ce Executivul a adoptat și a trimis spre publicare ordonanța de urgență după data de 5 mai 2026, zi în care Parlamentul votase deja moțiunea de cenzură prin care a demis Cabinetul. Actul normativ a fost publicat ulterior în Monitorul Oficial pe 8 mai 2026.

În sesizarea transmisă judecătorilor constituționali, Sorin Grindeanu arată că un Guvern rămas fără sprijin parlamentar își pierde legitimitatea democratică de a emite ordonanțe de urgență.

Potrivit prevederilor din Legea Fundamentală, un Executiv demis prin moțiune de cenzură trece într-un regim de interimat și nu mai are dreptul să emită acte normative cu forță de lege, având atribuții limitate strict la administrarea curentă a treburilor publice. Astfel, prin emiterea OUG 38/2026, Guvernul este acuzat că și-a depășit competențele constituționale și a acționat fără a avea mandat din partea aleșilor populației.

A doua problemă majoră semnalată la CCR vizează suprapunerea de atribuții dintre Guvern și Parlament. Proiectul Ordonanței SAFE include soluții legislative care se aflau deja pe ordinea de zi și în dezbaterea celor două Camere ale Parlamentului. Prin această decizie, Executivul este acuzat că s-a substituit autorității legislative, ignorând obligația de loialitate instituțională față de Parlament, singura instituție abilitată de Constituție să adopte legi.

Cronologia evenimentelor arată că, în dimineața zilei de 5 mai 2026, înainte de votul pe moțiunea de cenzură, proiectul inițial al ordonanței a fost extins substanțial prin adăugarea a 12 articole noi. În expunerea de motive se menționa chiar faptul că aceste completări au fost urgente tocmai pentru că, în cazul căderii Guvernului, acesta nu ar mai fi putut emite ordonanțe pe durata interimatului.