Un zbor American Airlines de la Madrid (Spania) la Dallas, statul american Texas, a fost deviat către New York din cauza defectării a șase din opt toalete ale avionului. Incidentul a fost catalogat „Pan-Pan”, o situație mai puțin gravă decât „Mayday”, dar care a impus aterizarea de urgență, relatează Onet, care a trecut în revistă cele mai ciudate aterizări forțate din istorie folosind ca sursă The Telegraph.

Unele aterizări de urgență sunt cauzate de defecțiuni tehnice sau de comportamentul neadecvat al pasagerilor, însă uneori motivele sunt cu totul neobișnuite.

Toalete defecte la bord

Un zbor al companiei American Airlines, de la Madrid la Dallas, a fost deviat către aeroportul JFK din New York pe 6 octombrie 2026, după ce 6 din cele 8 toalete ale unui Boeing 777 s-au defectat.

Drept urmare, căpitanul a concluzionat că lipsa unor toalete suficiente disponibile ar putea cauza probleme semnificative mai târziu în zbor. Oricine zboară în mod regulat pe distanțe lungi va fi cu siguranță de acord.

Pilotul a anunțat că „mai funcționează doar 2 toalete”. O problemă la sistemul de drenaj a cauzat înfundarea toaletelor.

Căpitanul a emis un cod de urgență „Pan-pan” - o situație mai puțin gravă decât Mayday”, iar decizia de a ateriza a fost considerată justificată, având în vedere lungimea zborului.

Expresia „Pan-Pan” provine din cuvântul francez „panne”, care se traduce prin „defecțiune” sau „avarie”. Piloții folosesc acest cod pentru a anunța turnul de control că au întâmpinat o problemă serioasă, dar care nu pune în pericol imediat viața celor de la bord sau integritatea aeronavei.

Există, de asemenea, și codul 7700, care semnalează o situație de urgență generală, fără pericol iminent.

Supa vărsată și alergii severe

Un incident neobișnuit s-a petrecut în 2008, când un zbor Ryanair de la Budapesta la Dublin a fost întrerupt din cauza unei alergii severe provocate de o supă care s-a vărsat în cabină.

Un pasager a suferit o reacție alergică puternică la ciupercile din supă, determinând echipajul să aterizeze de urgență pentru a-i salva viața.

Deși este neclar cum a fost permisă îmbarcarea unei supe lichide, compania aeriană a sugerat că ar fi putut fi vorba despre hrană pentru bebeluși.

A confundat ieșirea de urgență cu baia

În 2025, un pasager al unei curse Air China a confundat o ieșire de urgență cu baia, încercând să deschidă ușa înainte de decolare.

Din fericire, incidentul nu a avut loc în timpul zborului, dar a dus la anularea cursei.

În 2012, un bărbat aflat la o petrecere a burlacilor a decis să dea foc părului unui prieten în timpul unui zbor Monarch Air din Manchester către Mallorca.

Fumul rezultat a declanșat panică în rândul pasagerilor, iar pilotul a decis să aterizeze de urgență pe aeroportul Gatwick.

Nu s-a oprit din cântat!

În 2013, o femeie a provocat o aterizare de urgență pe ruta Los Angeles - New York, refuzând să înceteze să cânte melodia „I Will Always Love You” a lui Whitney Houston.

Situația a escaladat, fiind necesară intervenția echipajului pentru calmarea ei.

În 2016, un zbor Aeromexico a fost deviat după ce un șarpe viu a fost descoperit în cabină. Un pasager curajos a reușit să-l prindă cu o pătură, evitând astfel o situație mai gravă.

În 2023, un zbor Iraqi Airways a fost anulat pe aeroportul din Dubai, când un urs a scăpat din cușca sa din compartimentul pentru bagaje.

Compania aeriană a respectat toate procedurile internaționale, dar incidentul a generat o întârziere semnificativă.

Bondarul a intrat în motor

În 2015, un pilot Flybe a efectuat o aterizare de urgență după ce un bondar a intrat în motorul avionului.

În același an, un zbor British Airways de la Londra la Dubai a fost întrerupt din cauza mirosului insuportabil provenit de la o toaletă defectă.