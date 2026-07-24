Ce înseamnă „Pan-pan” și de unde provine termenul

Expresia „pan-pan” provine din cuvântul francez panne, care se traduce prin „defecțiune” sau „avarie”. Piloții folosesc acest cod pentru a anunța turnul de control că au întâmpinat o problemă serioasă, dar care nu pune în pericol imediat viața celor de la bord sau integritatea aeronavei.

Rachel Maxwell, o fostă însoțitoare de zbor devenită pilot la o mare companie aeriană, a explicat pentru publicația Travel + Leisure diferența nuanțată dintre cele două semnale.

„«Pan-pan» înseamnă mai degrabă: Am o problemă și am nevoie de ajutor, dar nu mă aflu într-un pericol iminent. Pe de altă parte, «Mayday» înseamnă: Avem o urgență majoră, avem nevoie de asistență imediată”, a explicat Rachel Maxwell.

Situațiile care pot impune lansarea unui apel „pan-pan” includ defecțiuni mecanice minore, urgențe medicale apărute în rândul pasagerilor sau semnalarea unor probleme legate de gestionarea combustibilului. La fel ca în cazul semnalului de distress suprem, apelul „pan-pan” este repetat obligatoriu de trei ori la rând — „Pan-pan, pan-pan, pan-pan” — pentru a acoperi zgomotul de fond din radio și pentru a atrage atenția imediată a controlorilor de trafic și a altor aeronave din apropiere.

Deși însoțitorii de bord nu folosesc direct aceste coduri radio, ei sunt instruiți să le recunoască. De cele mai multe ori, membrii echipajului de cabină sunt cei care observă primii o problemă medicală sau un comportament neobișnuit și le transmit piloților informațiile necesare pentru ca aceștia să evalueze dacă se impune lansarea unui semnal de urgență.

„Mayday”, apelul care impune liniște radio absolută

Conform Autorității Federale pentru Aviație din Statele Unite (FAA), singurul termen care are prioritate absolută față de apelul „pan-pan” este „mayday”.

Originea cuvântului „mayday” este adaptarea fonetică în limba engleză a expresiei franceze venez maider („veniți să mă ajutați”). Expresia a fost adoptată la nivel internațional datorită ușurinței cu care poate fi pronunțată și înțeleasă de vorbitorii de limba engleză.

În aviație, un apel „mayday” semnalează că aeronava se confruntă cu o amenințare gravă și iminentă, cum ar fi defectarea majoră a motoarelor, un incendiu la bord sau o altă avarie critică ce pune viața pasagerilor în pericol direct. În momentul în care un pilot rostește acest cod, manualele aeronautice prevăd că pe frecvența radio respectivă se instalează liniștea absolută, toate celelalte aeronave cedând prioritatea zborului aflat în pericol.

Ce măsuri se iau la sol când se declanșează o urgență

Odată ce piloții transmit un semnal de urgență către sol, controlorii de trafic aerian declanșează un protocol bine stabilit. Aceștia identifică rapid poziția exactă a avionului, redirecționează celelalte aeronave din zonă pentru a elibera spațiul aerian și eliberează pistele de aterizare.

Totodată, echipele de intervenție de pe aeroport – inclusiv echipajele de pompieri și ambulanțele medicale – sunt puse în stare de alertă maximă și trimise să aștepte la sol.

Reprezentanții din aviație le recomandă pasagerilor ca, în cazul în care observă orice neregulă sau situație suspectă în cabină în timpul zborului, să anunțe imediat însoțitorii de bord. Aceștia sunt singurii în măsură să transmită informația către cockpit, permițându-le piloților să ia cea mai bună decizie în coordonare cu turnul de control.

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