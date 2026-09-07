Un avion al companiei Swiss, care efectua zborul LX14 de la Zürich la New York, a fost nevoit să aterizeze de urgență joi seara, 4 septembrie, în St. Johns, Newfoundland, pe coasta de est a Canadei, din cauza unei urgențe medicale la bord.

Pilotul aeronavei, care transporta 234 de pasageri, a transmis codul de urgență 7700 în timp ce zbura deasupra Atlanticului de Nord. Codul 7700 indică o situație generală de urgență, fără a implica neapărat un pericol iminent.

„În timpul zborului LX14 de la Zürich la New York (JFK), unul dintre pasageri a suferit o urgență medicală. Din acest motiv, echipajul din cabină a decis să aterizeze neplanificat la St. Johns. În colaborare cu controlul local al traficului aerian, a fost transmis suplimentar semnalul de alarmă 7700”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei, Michael Pelzer.

Pasagerul afectat a fost predat echipei medicale locale, iar aeronava a fost pregătită să-și continue cât mai rapid zborul către destinația sa finală, New York.

Codul 7700 este utilizat pentru a semnala o situație de urgență generală, care poate varia de la probleme medicale, lipsă de combustibil, defecțiuni tehnice sau alte incidente care necesită intervenție imediată.

„Transmiterea semnalului de urgență nu înseamnă automat că pasagerii sau aeronava se află într-un pericol iminent. În astfel de cazuri, asigură însă că traficul aerian acordă prioritatea necesară zborului, permițând echipajului să aterizeze cât mai repede posibil”, a explicat Michael Pelzer.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE