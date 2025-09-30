RMF a raportat că bărbatul era căutat în baza unui mandat european de arestare emis de un tribunal german. Descrise atât de Moscova, cât și de Occident ca un act de sabotaj, exploziile din 2022 au redus semnificativ livrările de gaz rusesc către Europa, declanșând o escaladare majoră a conflictului din Ucraina și afectând aprovizionarea cu energie pe continent. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri, iar Ucraina a negat orice implicare.

În august, poliția italiană a arestat un ucrainean suspectat că ar fi coordonat atacurile. Nu au existat reacții din partea procurorilor polonezi sau germani.

Amintim că exploziile la conductele Nord Stream 1 și 2 au avut loc în septembrie 2022, în Marea Baltică, lângă insula Bornholm (Danemarca). Conductele transportau gaz rusesc direct în Germania, ocolind Ucraina și Polonia.