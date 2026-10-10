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Cine este Elena Mateescu, șefa ANM de aproape 10 ani. Câștigă peste 22.000 de lei pe lună și are două apartamente

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
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Cine este Elena Mateescu, șefa ANM de aproape 10 ani. Sursă foto: Facebook / Elena Mateescu
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De aproape zece ani, Elena Mateescu conduce Administrația Națională de Meteorologie și este una dintre cele mai cunoscute figuri ale instituției. Sâmbătă, 10 octombrie 2026, numele său a ajuns din nou în atenția publicului, dar nu din cauza prognozelor meteo, ci după ce Ministerul Mediului a dezvăluit cheltuieli de sute de mii de lei pentru parfumuri, haine și accesorii de lux. Ministra Diana Buzoianu i-a cerut demisia, iar șefa ANM a oferit explicații într-o discuție cu Libertatea.

Cuprins:

Cine este Elena Mateescu, șefa ANM de aproape zece ani

Elena Mateescu are 62 de ani și conduce Administrația Națională de Meteorologie din decembrie 2016, potrivit CV-ului oficial publicat pe site-ul instituției. Născută pe 19 decembrie 1963, aceasta și-a construit întreaga carieră profesională în domeniul meteorologiei și al cercetărilor privind influența climei asupra agriculturii.

Elena Mateescu a absolvit în 1990 Facultatea de Agronomie din cadrul Institutului Agronomic „Nicolae Bălcescu” din București, unde a obținut diploma de inginer agronom. În același an, și-a început activitatea în cadrul instituției meteorologice, unde a lucrat inițial ca inginer agronom și cercetător.

În 2001, și-a obținut doctoratul la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Teza sa a analizat influența variațiilor climatice asupra culturilor de grâu de toamnă și porumb din sudul Câmpiei Române. De-a lungul carierei, a studiat efectele secetei și ale schimbărilor climatice asupra agriculturii, precum și metodele prin care fermierii își pot adapta culturile la condițiile meteorologice.

Cum a ajuns Elena Mateescu director general al ANM

Elena Mateescu a urcat treptat în ierarhia instituției. Între 1990 și 2004, a ocupat funcții de inginer agronom, cercetător și cercetător principal. Din 2004 până în 2011 a condus Laboratorul de Agrometeorologie, departamentul care se ocupă de studierea condițiilor meteorologice și a efectelor acestora asupra culturilor agricole.

În august 2011, a devenit director executiv al Administrației Naționale de Meteorologie, funcție pe care a ocupat-o până în decembrie 2016. Ulterior, a fost numită director general, funcție în care se află și în prezent, la aproape zece ani de la preluarea conducerii. Activitatea sa a inclus coordonarea proiectelor naționale și europene de cercetare, dezvoltarea sistemelor de avertizare meteorologică și reprezentarea României în organizațiile internaționale de specialitate.

Elena Mateescu a condus organizația europeană a meteorologilor

Pe lângă funcția de director general al ANM, Elena Mateescu a avut și responsabilități internaționale. În mai 2023, a fost aleasă președinte al Asociației Regionale VI – Europa din cadrul Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), structură care reunește serviciile meteorologice din regiunea europeană. Alegerea a fost anunțată oficial de Organizația Meteorologică Mondială, iar funcția i-a oferit și un loc în Consiliul Executiv al organizației.

Mandatul său la conducerea structurii europene s-a încheiat recent. Pe 8 octombrie 2026, Organizația Meteorologică Mondială a anunțat alegerea austriacului Andreas Schaffhauser în funcția de președinte și i-a mulțumit Elenei Mateescu pentru activitatea desfășurată. Ea rămâne reprezentantul permanent al României la Organizația Meteorologică Mondială.

Ce salariu are Elena Mateescu la ANM: peste 269.000 de lei pe an

Veniturile directoarei ANM apar în declarația de avere completată pe 10 iunie 2026 și publicată pe site-ul instituției. Potrivit documentului, Elena Mateescu a declarat un venit anual de 269.402 lei din funcția de director general al Administrației Naționale de Meteorologie.

Declarația de avere a Elenei Mateescu, directoarea ANM, depusă în iunie 2026. Sursa foto: meteoromania.ro
Declarația de avere a Elenei Mateescu, directoarea ANM, depusă în iunie 2026. Sursa foto: meteoromania.ro

Suma înseamnă peste 50.000 de euro anual, sau 22.450 de lei net pe lună, adică aproximativ 4.490 de euro.

Declarația de avere a Elenei Mateescu, directoarea ANM, depusă în iunie 2026. Sursa foto: meteoromania.ro
Declarația de avere a Elenei Mateescu, directoarea ANM, depusă în iunie 2026. Sursa foto: meteoromania.ro

e lângă acest venit, șefa ANM a declarat și 24.804 lei pentru activitatea de membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”. Alți 1.350 de lei provin din activitatea de lector universitar la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Astfel, veniturile anuale declarate din cele trei activități însumează 295.556 de lei.

Ce avere a declarat Elena Mateescu: două apartamente și peste 343.000 de lei în conturi

Declarația de avere arată că Elena Mateescu deține două apartamente în București. Primul are o suprafață de 59,25 metri pătrați, a fost cumpărat în 1992 și este deținut în coproprietate, cu o cotă de 50%. Al doilea apartament are 57,80 metri pătrați, a fost achiziționat în 2022 și este deținut integral de directoarea ANM. În document apare și un autoturism Fiat Tipo, fabricat în anul 2016.

Declarația de avere a Elenei Mateescu, directoarea ANM, depusă în iunie 2026. Sursa foto: meteoromania.ro
Declarația de avere a Elenei Mateescu, directoarea ANM, depusă în iunie 2026. Sursa foto: meteoromania.ro

În ceea ce privește economiile, Elena Mateescu a declarat două depozite la Banca Transilvania, în valoare de 242.675,52 lei și 100.642,11 lei. În total, acestea însumează peste 343.000 de lei. La Raiffeisen Bank, directoarea ANM avea declarat și un cont curent de 3.111,03 euro.

Declarația de avere a Elenei Mateescu, directoarea ANM, depusă în iunie 2026. Sursa foto: meteoromania.ro
Declarația de avere a Elenei Mateescu, directoarea ANM, depusă în iunie 2026. Sursa foto: meteoromania.ro

Aceste informații provin din declarația de avere depusă în iunie 2026 și reflectă situația consemnată la data completării documentului.

Scandalul achizițiilor de lux de la ANM. Parfumuri de aproape 120.000 de lei și lenjerie intimă

Elena Mateescu se află acum în centrul atenției după ce ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat rezultatele unui control privind cheltuielile făcute cu cardurile Administrației Naționale de Meteorologie. Potrivit informațiilor publicate de ministră pe 10 octombrie 2026, cinci carduri oficiale ale instituției ar fi fost folosite în 2025 și 2026 pentru cumpărături de peste 300.000 de lei, care nu aveau legătură cu activitatea meteorologică.

Printre produsele enumerate se află lenjerie intimă de lux, parfumuri, rochii, pijamale, poșete, cosmetice, încălțăminte și obiecte decorative. În 2025, potrivit datelor prezentate de ministră, achizițiile ar fi inclus parfumuri în valoare de 119.750 de lei și articole vestimentare și accesorii de lux de 85.290 de lei. Alți 38.687 de lei ar fi fost cheltuiți pe odorizante de cameră, iar 30.052 de lei pe decorațiuni și accesorii pentru încăperi.

În lista prezentată apar și trei ceasuri inteligente, împreună cu accesoriile aferente, în valoare totală de 11.545 de lei, două aranjamente florale care au costat 9.350 de lei și două ghivece ornamentale în valoare de 6.381 de lei.

Potrivit Ministerului Mediului, cumpărăturile ar fi continuat și în 2026. Numai articolele vestimentare și accesoriile de lux ar fi costat 103.143 de lei, la care s-ar adăuga alte haine, parfumuri, cosmetice și odorizante. Printre produsele semnalate de Diana Buzoianu se numără și un sutien de lux al cărui preț ar fi depășit 1.000 de lei. Ministra a anunțat că raportul Corpului de control va fi transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a cerut demisia conducerii ANM.

Cum a reacționat Elena Mateescu: „Nu mă absolv, Doamne ferește”

Contactată de Libertatea pe 10 octombrie, Elena Mateescu a declarat că a luat cunoștință de prezentarea publică a concluziilor Corpului de control de pe pagina de Facebook a ministrei Mediului. Directoarea a precizat că verificările Ministerului Mediului au avut loc în luna iulie și că, ulterior, a dispus efectuarea unui audit intern. Ea susține că a sesizat Poliția încă din 12 august 2026, înainte ca ministra să facă public scandalul.

„Eu mi-am făcut datoria”, a declarat Elena Mateescu pentru Libertatea.

Întrebată cum au fost posibile asemenea achiziții fără să fie observate de conducerea instituției, șefa ANM a admis că responsabilitatea funcției sale nu poate fi ignorată.

„Nu mă absolv, Doamne ferește, dincolo de orice situație. Sunt un director general”, a răspuns aceasta.

Elena Mateescu a explicat că nu are acces la raportul complet și că nu poate oferi mai multe informații despre cumpărături, deoarece există o anchetă în desfășurare, dar recunoaște că sumele sunt uriașe.

„Da. Colosale”, a recunoscut directoarea ANM.

Ea nu a precizat cine ar fi făcut achizițiile și nici cine a beneficiat de produsele respective. De asemenea, nu a anunțat dacă intenționează să demisioneze, așa cum i-a cerut Diana Buzoianu. Ministra a transmis că, dacă nu va exista o demisie, luni vor fi analizate căile legale prin care Ministerul Mediului poate interveni.

Un proiect european de peste 50 de milioane de euro al ANM este verificat de DLAF

Separat de scandalul achizițiilor de lux, Administrația Națională de Meteorologie este vizată de verificări preliminare ale Departamentului pentru Luptă Antifraudă (DLAF), în legătură cu un proiect european de peste 50 de milioane de euro. Informația a fost publicată pe 7 octombrie de Context.ro, care a obținut un răspuns oficial de la DLAF.

Este vorba despre proiectul INFRAMETEO, destinat modernizării infrastructurii de monitorizare și avertizare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase. Printre investițiile realizate se află și clădirea destinată Centrului Agrometeorologic Regional pentru Europa, amplasată la sediul ANM din București.

Potrivit documentării Context.ro, contractul pentru această clădire a fost atribuit în decembrie 2022 firmelor Real Deco SRL și Elektra Power. Valoarea inițială a contractului era de aproximativ 4,6 milioane de euro, dar a crescut ulterior la 5,5 milioane de euro, după două modificări făcute în februarie 2025. Și termenul de finalizare a fost prelungit, de la 17 la 24 de luni.

În februarie 2026, ANM a comunicat că centrul funcționa ca unitate-pilot, folosind personalul existent, în timp ce aprobarea finală a statutului său în cadrul sistemului Organizației Meteorologice Mondiale urma să fie analizată în 2027. DLAF a confirmat că face verificări preliminare asupra proiectului și a obiectivului privind centrul agrometeorologic.

Elena Mateescu, criticată și în trecut pentru prognozele ANM

De-a lungul anilor, Administrația Națională de Meteorologie a fost criticată și pentru unele prognoze sau avertizări meteorologice. În 2019, reprezentanți ai industriei turistice și politicieni din Constanța au acuzat instituția că avertizările privind vremea nefavorabilă ar fi afectat numărul turiștilor de pe litoral.

În iulie 2019, fostul ministru al Turismului Mircea Titus Dobre i-a cerut public demisia Elenei Mateescu, acuzând-o că avertizările privind posibile furtuni pe litoral i-ar fi speriat pe turiști, potrivit Ziarul Financiar. El a susținut că declarațiile directoarei ANM au contribuit la golirea stațiunilor, însă Elena Mateescu a rămas în funcție.

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Tags: ANM - Administraţia Naţională de Meteorologie Elena Mateescu
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