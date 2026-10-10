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Ce spune șefa ANM, Elena Mateescu, despre parfumurile de aproape 120.000 de lei și lenjeria de lux: „Nu mă absolv, Doamne ferește”

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
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Elena Mateescu
Ce spune șefa ANM, Elena Mateescu, despre parfumurile de aproape 120.000 de lei și lenjeria de lux: „Nu mă absolv, Doamne ferește”. Sursă foto: Facebook / Elena Mateescu
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Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a reacționat, într-o discuție cu Libertatea, după ce ministra Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit că din bugetul instituției au fost cumpărate parfumuri, lenjerie intimă și haine de lux, dar și alte produse de peste 300 de mii de lei. Întrebată cum au fost posibile asemenea cheltuieli fără ca acestea să fie observate de conducere, șefa ANM a răspuns că și-a făcut datoria și că a sesizat Poliția încă din luna august.

Cuprins:

Diana Buzoianu denunță cumpărături de peste 300.000 de lei pe parfumuri, haine și accesorii la ANM

Diana Buzoianu a publicat sâmbătă, 10 octombrie 2026, o parte din concluziile Corpului de control al Ministerului Mediului, după verificările efectuate la ANM. Potrivit ministrei, cinci carduri oficiale ale instituției au fost folosite pentru cumpărături care nu au legătură cu activitatea de meteorologie, printre care parfumuri, poșete, lenjerie intimă, haine de firmă și obiecte decorative.

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Ministra a cerut demisia conducerii ANM și a anunțat că raportul va fi transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Contactată de Libertatea pentru un punct de vedere, Elena Mateescu a spus că aflase despre publicarea concluziilor de pe pagina de Facebook a ministrei și că nu discutase cu aceasta înainte ca informațiile să devină publice.

Elena Mateescu: „Nu am avut o discuție prealabilă cu doamna ministru”

Directoarea ANM a explicat pentru Libertatea că instituția a fost verificată de Corpul de control în luna iulie și că, după primele documente solicitate, a dispus un audit intern.

„Eu am scris, am luat act de raportul corpului de control pe care doamna ministru l-a făcut public în această dimineață pe pagina proprie de Facebook. Nu am avut o discuție prealabilă vis-a-vis de acest raport cu domnia sa. Într-adevăr, în luna iulie am primit o vizită a corpului de control în care, în urma unor sesizări, așa cum menționează și dumneaei, au fost puse la dispoziție documente”, a declarat Elena Mateescu pentru Libertatea.

Șefa ANM susține că a început propriile verificări după ce au fost identificate primele situații care necesitau clarificări.

„După primele documente deja semnalate, pe care noi le-am pus la dispoziția corpului de control, am inițiat o misiune de audit intern, în baza căreia în 12 august am dispus și am depus o sesizare la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, secția a 2-a, secția de investigații pentru criminalitate economică, în vederea verificării și dispunerii măsurilor în funcție de verificarea făcută.”

Elena Mateescu afirmă că demersul a fost adus și la cunoștința ministrei Mediului încă din luna august.

„Nu pot să dau mai multe informații în acest sens, având în vedere că este o anchetă în desfășurare. Rezultatul acestei anchete, cu siguranță, va putea fi făcut public la momentul când se va finaliza, în funcție de ceea ce ancheta va stabili. Deci noi am făcut deja demersurile interne la momentul respectiv, încă din luna august, demers care a fost adus și la cunoștința doamnei ministru la momentul respectiv”, a mai spus directoarea ANM.

Ce spune despre parfumurile, pijamalele, cosmeticele și hainele cumpărate din banii instituției

Libertatea a întrebat-o pe Elena Mateescu despre produsele enumerate de Diana Buzoianu în postarea sa, printre care parfumuri, rochii, pijamale, șosete, cosmetice, colanți și odorizante de cameră. Directoarea ANM a explicat că a văzut sumele prezentate de ministră, dar a evitat să ofere detalii despre achizițiile respective, invocând sesizarea depusă la Poliție.

„Eu am văzut lucrul acesta în postarea domniei sale cu sumele respective [...] Nu pot să vorbesc despre aceste lucruri. Nu am cum. Ce pot să spun? Că am respectat procedura în calitate de director general și am sesizat organele competente la momentul respectiv imediat după ce am văzut și noi primele situații care au fost puse la dispoziția corpului de control.”

Întrebată dacă știa ceva despre aceste cumpărături înainte de verificările Corpului de control și cum răspunde faptului că responsabilitatea este pusă pe seama conducerii instituției, Elena Mateescu a susținut că a făcut demersurile care îi reveneau.

„Pot să... ce pot să spun? Eu mi-am făcut datoria ca director general, făcând demersul în calitatea pe care o am.”

Șefa ANM a pus și problema posibilității ca un director să anticipeze ce ar putea face un angajat, fără să precizeze în discuție cine a realizat achizițiile prezentate de ministră. A recunoscut însă că, în calitate de conducător al instituției, i se poate reproșa că ar fi trebuit să cunoască situația.

„Nu mă absolv, Doamne ferește, dincolo de orice situație. Sunt un director general, da, o să se spună că ar fi trebuit să cunosc aceste lucruri. Las ancheta să îmi spună finalul asupra ceea ce aspectelor pe care noi le-am sesizat prin materialul depus”, a declarat Elena Mateescu.

Întrebată despre cheltuielile uriașe: „Da. Colosale”

În timpul discuției, Libertatea i-a atras atenția directoarei ANM asupra valorii unora dintre cumpărăturile dezvăluite de Diana Buzoianu. Numai pentru anul 2025, ministra a prezentat cheltuieli de 38.687 de lei pentru odorizante de cameră, 30.052 de lei pentru decorațiuni și accesorii pentru cameră, baie și bucătărie, 11.545 de lei pentru trei ceasuri inteligente și accesorii și 9.350 de lei pentru două aranjamente florale. La acestea se adaugă articole vestimentare și accesorii de lux în valoare de 85.290 de lei.

Întrebată cum de asemenea sume nu au atras atenția conducerii ANM, Elena Mateescu a fost de acord că valorile sunt foarte mari.

„Da. Colosale.”

Directoarea a precizat însă că nu avea acces la raportul complet, pentru a verifica sumele publicate de ministră.

„Eu nu am acces la raport ca să cunosc sumele respective. Eu, încă de la început, așa cum v-am spus, am depus sesizare. În momentul în care organele competente deja au răspuns la această sesizare, cu siguranță vor lua măsurile care se impun”, a răspuns Elena Mateescu.

În ciuda întrebărilor repetate, șefa ANM nu a oferit o explicație concretă pentru destinația produselor cumpărate, persoanele care le-ar fi achiziționat sau motivele pentru care au fost folosite cardurile instituției. Ea a insistat că aceste aspecte trebuie clarificate de anchetatori.

„Am considerat frumos, din respect, să fac o menționare pe pagina personală de Facebook”

La finalul discuției, Elena Mateescu a revenit asupra faptului că nu ar fi avut o discuție cu Diana Buzoianu înainte de publicarea raportului.

„Atât pot să vă spun că nu am avut o discuție prealabilă cu doamna ministru înainte ca dânsa să iasă public și să facă această postare. De aceea și eu am considerat frumos, din respect, să fac o menționare pe pagina personală de Facebook, așa cum a făcut și dânsa, în care am anunțat că am luat act de raportul corpului de control și să fac anunțul prin care, așa cum am informat-o și pe domnia sa, încă din august am sesizat organele competente.”

Elena Mateescu postare Facebook
Elena Mateescu postare Facebook

Pe parcursul interviului, directoarea ANM nu a anunțat dacă intenționează să demisioneze, așa cum i-a cerut ministra Mediului.

„Dacă domnia sa mă va invita la o discuție, voi participa la această discuție. Nu mă consider vinovată, nu pot să fac nicio afirmație în acest sens. Las organele competente să-și facă datoria.”

Ce a descoperit Corpul de control al Ministerului Mediului la ANM

Potrivit informațiilor publicate de Diana Buzoianu pe Facebook, verificările au scos la iveală folosirea a cinci carduri ale instituției pentru achiziții de produse de lux și bunuri de uz personal. Pentru anul 2025, ministra a prezentat cheltuieli de 119.750 de lei pentru parfumuri, 85.290 de lei pentru articole vestimentare și accesorii de lux, 11.666 de lei pentru cosmetice și 38.687 de lei pentru odorizante de cameră.

Alți 30.052 de lei ar fi fost cheltuiți pe decorațiuni și accesorii pentru cameră, baie și bucătărie, 11.545 de lei pe trei ceasuri inteligente și accesorii, 9.350 de lei pe două aranjamente florale și 6.381 de lei pe două ghivece ornamentale. Printre exemplele oferite de ministră se numără inclusiv un sutien de lux de peste 1.000 de lei, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, poșete și lumânări parfumate.

Verificările au vizat și achizițiile din 2026. Diana Buzoianu a menționat articole vestimentare și accesorii de lux de 103.143 de lei, alte articole vestimentare de 8.742 de lei, parfumuri de 12.619 lei, cosmetice de 14.216 lei și odorizante de cameră de 4.311 lei. Ministra a subliniat că acestea sunt doar câteva dintre constatările Corpului de control.

Diana Buzoianu cere demisia conducerii ANM și anunță sesizarea Parchetului

În postarea publicată sâmbătă pe Facebook, Diana Buzoianu a criticat dur folosirea banilor publici pentru achizițiile enumerate și a cerut demisia conducerii ANM.

„În orice stat normal conducerea ANM ar trebui să își dea astăzi demisia”, a transmis ministra Mediului.

Diana Buzoianu a anunțat că raportul va fi trimis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În cazul în care conducerea ANM nu demisionează, ministra a precizat că luni va convoca o ședință de urgență cu echipa juridică a Ministerului Mediului, pentru a analiza căile legale disponibile.

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Tags: ANM - Administraţia Naţională de Meteorologie Ministerul Mediului Elena Mateescu Diana Buzoianu
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