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„Sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei” la ANM: Diana Buzoianu denunță cumpărături de peste 300.000 de lei din bani publici. Ce spune Elena Mateescu

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
 2 comentarii
Diana Buzoianu si Elena Mateescu
Diana Buzoianu a solicitat demisia conducerii ANM: „În orice stat normal, conducerea ANM ar trebui să își dea astăzi demisia”. Sursa foto: colaj Facebook / Administrația Națională de Meteorologie / Diana Buzoianu
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Peste 300.000 de lei din bugetul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) ar fi fost cheltuiți pe articole vestimentare de lux, parfumuri, produse cosmetice și alte obiecte personale, după cum anunță ministrul interimar Diana Buzoianu, într-o postare pe Facebook. Controlul efectuat de Ministerul Mediului ar fi scos la iveală achiziții controversate realizate cu cinci carduri oficiale ale instituției.

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Peste 300.000 de lei din bugetul ANM ar fi fost cheltuiți pe haine, accesorii și parfumuri

Ministrul interimar al Mediului anunță că peste 300.000 de lei din bugetul ANM ar fi fost cheltuiți pe haine, accesorii și parfumuri. Corpul de Control ar fi descoperit că printre achiziții se numără parfumuri, articole vestimentare, decorațiuni și ceasuri inteligente, plătite cu carduri oficiale în 2025 și 2026.

„Ce au în comun un sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghivece ornamentale de mii de lei bucata?

Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie, din bugetul instituției.

Nu, nu e o glumă. E parte din ce a descoperit corpul control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni”, a scris Diana Buzoianu sâmbătă dimineața, 10 octombrie, pe Facebook.

Lista achizițiilor de lux făcute cu cardurile ANM în 2025

Corpul de control al Ministerului Mediului ar fi identificat în 2025 cheltuieli controversate. Spre exemplu, doar pe parfumuri de lux s-ar fi dat până la 119.750 lei, iar peste 85.000 de lei ar fi fost cheltuiți pe articole vestimentare, după cum precizează ministrul interimar în postare:

Diana Buzoianu mai spune că toate achizițiile ar fi fost făcute cu cinci carduri ale Administrației Naționale de Meteorologie.

„5 carduri existente care au fost folosite pentru a cumpăra din bani publici lenjerie intimă de lux, produse de machiaj, haine și poșete. La această postare sunt atașate fix imagini cu modele de bunuri care au fost achiziționate de pe aceste carduri”, a transmis ministrul interimar.

„În cifre, în 2025, ca exemple, corpul control a descoperit că:

  • Au fost achiziționate articole vestimentare (bluze corp, pantaloni, șosete, colanți, lenjerie de corp, pijamale, etc. și accesorii de lux în valoare totală de 85.290 lei;
  • Au fost achiziționate parfumuri în valoare totală de 119.750 lei;
  • Au fost achiziționate produse cosmetice în valoare totală de 11.666 lei;
  • Au fost achiziționate odorizante cameră în valoare de 38.687 lei;
  • Decorațiuni și accesorii pentru cameră/baie/bucătărie în valoare totală de 30.052 lei;
  • Au fost achiziționate 3 ceasuri inteligente (smart watch) și accesorii în valoare totală de 11.545 lei;
  • Au fost achiziționate 2 aranjamente florale în valoare totală de 9.350 lei (6.000 lei + 3.350 lei);

Au fost achiziționate 2 ghivece ornamentale în valoare totală de 6.381 lei;”, arată lista publicată de Diana Buzoianu.

Peste 103.000 de lei ar fi fost cheltuiți pentru articole vestimentare de lux în 2026

Corpul de Cnotrol trimis la ANM ar fi descoperit că astfel de achiziții ar fi fost făcute și în 2026. Peste 103.000 de lei ar fi fost cheltuiți doar pentru articole vestimentare de lux. Ministrul Diana Buzoianu a dat chiar și un exemplu, precizând că pentru un sutien s-a plătit suma de 1.000 de lei.

Potrivit informațiilor oferite de Diana Buzoianu, în 2026:

  • „Articole vestimentare și accesorii de lux, în valoare de 103.143 de lei;
  • Alte articole vestimentare de 8.742 de lei;
  • Parfumuri de 12.619 de lei;
  • Produse cosmetice în valoare de 14.216 de lei;
  • Odorizante de cameră costând 4.311 de lei”, a scris ministrul interimar al Mediului.
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Elena Mateescu susține că a depus o sesizare la Poliția București

Contactată de Libertatea.ro sâmbătă, Elena Mateescu a afirmat că nu a fost informată din timp despre publicarea concluziilor raportului Corpului de control al Ministerului Mediului.

„Eu am scris, am luat act de raportul corpului de control pe care doamna ministru l-a făcut public în această dimineață pe pagina proprie de Facebook. Nu am avut o discuție prealabilă vis-a-vis de acest raport cu doamna sa”, a precizat Mateescu.

Șefa ANM a explicat că instituția a fost supusă unui control în luna iulie, în urma unor sesizări, și că a demarat un audit intern imediat ce au fost depistate primele nereguli. „În 12 august am depus o sesizare la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, secția a 2-a, secția de investigații pentru criminalitate economică, în vederea verificării și dispunerii măsurilor în funcție de verificarea făcută”, a adăugat ea.

Ce spune șefa ANM despre parfumurile de 120.000 de lei și lenjeria de lux

Elena Mateescu a vorbit despre sumele cheltuite pe lenjerie de lux, parfumuri și alte obiecte vestimentare. Contactată de Libertatea.ro, Elena Mateescu a explicat că a văzut sumele invocate de Diana Buzoianu, dar spune că nu poate vorbi despre acestea.

„Eu am văzut lucrul acesta și eu am văzut lucrul acesta în postarea domniei sale cu sumele respective [...] Nu pot să vorbesc despre aceste lucruri. Nu am cum. Ce pot să spun? Că am respectat procedura în calitate de director general și am sesizat organele competente la momentul respectiv imediat după ce am văzut și noi primele situații care au fost puse la dispoziția corpului de control”, a spus Elena Mateescu, pentru Libertatea.

Elena Mateescu susține că nu aveam acces la raportul complet pentru a verifica sumele

Directoarea ANM a recunoscut că valoarea achizițiilor semnalate este „colosală”, dar a menționat că nu are acces la raportul complet pentru a verifica exactitatea sumelor publicate de ministra Mediului.

Doar în 2025, cheltuielile ar fi inclus 38.687 de lei pentru odorizante de cameră, 30.052 de lei pe decorațiuni și accesorii pentru locuință, 11.545 de lei pentru trei ceasuri inteligente și 9.350 de lei pentru aranjamente florale. De asemenea, s-ar fi cheltuit 85.290 de lei pe articole vestimentare și accesorii de lux.

Ministerul Mediului va sesiza Parchetul după controlul de la ANM

În urma acestor descoperiri, Ministerul Mediului a anunțat că va sesiza Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a investiga aceste cheltuieli. Totodată, Diana Buzoianu a solicitat demisia conducerii ANM: „În orice stat normal, conducerea ANM ar trebui să își dea astăzi demisia”.

Diana Buzoianu a cerut demisia șefei ANM

Dacă demisia nu va avea loc, luni va fi organizată o ședință cu echipa juridică a Ministerului Mediului pentru a analiza alte căi legale.

„Dacă acest lucru nu se va întâmpla, luni vom convoca de urgență o ședință cu echipa juridică din Ministerul Mediului pentru a analiza toate căile legale pe care le putem urma”, a mai transmis Diana Buzoianu, în mesajul de pe Facebook.

În fața cererii de demisie venite din partea Dianei Buzoianu, Elena Mateescu nu a oferit un răspuns clar. „Domnia sa mă va invita la o discuție, voi participa la această discuție. Nu mă consider vinovată, nu pot să fac nicio afirmație în acest sens. Las organele competente să-și facă datoria”, a încheiat șefa ANM.

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 2 comentarii
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Tags: ANM - Administraţia Naţională de Meteorologie Ministerul Mediului Diana Buzoianu
Comentarii (2)
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    BOEMIAN 10.10.2026, 12:40

    Tot respectul pentru ministra!

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    IOSlF 10.10.2026, 12:45

    Doamna Mateescu de la ANM care stă toată ziua pe la televiziuni și ne anunță că vara va fi caniculară și iarna geroasă, dar nu e în stare să vadă că plouă mâine în București. Previziuni meteo mai bune fac și eu când deschid fereastra dimineață și mă uit la cer.

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