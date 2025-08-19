Cine este prima reprezentantă a Palestinei la Miss Universe. „Port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere”

Aceasta va reprezenta Palestina la ediţia din 2025 a concursului de frumuseţe, care este programat pentru 21 noiembrie în Thailanda.

„Organizaţia Miss Universe este mândră să primească delegaţi din întreaga lume, sărbătorind diversitatea, schimburile culturale şi emanciparea femeilor”, au precizat organizatorii concursului într-un comunicat transmis postului american CNN.

„Nadeen Ayoub, activistă şi model desăvârşită din Palestina, întruchipează rezilienţa şi determinarea care definesc platforma noastră”, au adăugat aceştia.

Nadeen Ayoub, în vârstă de 27 de ani, a fost încoronată Miss Palestina în 2022.

Tânăra, care are o diplomă în literatură şi psihologie, a înfiinţat, de asemenea, Olive Green Academy, un program de formare cu sediul în Dubai pentru a ajuta la crearea de conţinut privind problemele climatice şi inteligenţa artificială.

Într-o postare făcută pe Instagram, Nadeen Ayoub şi-a exprimat bucuria pentru selecţia sa la Miss Univers. Ayoub a spus că dorește să fie o voce pentru poporul palestinian.

„În timp ce Palestina îndură suferințe cumplite, în special în Gaza, eu port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere. Reprezint fiecare femeie și copil palestinian a căror forță trebuie să fie văzută de întreaga lume”, a spus ea pe Instagram.

„Suntem mai mult decât suferinţa noastră: suntem rezilienţa, speranţa şi bătăile inimii unei patrii care trăieşte prin noi”, a adăugat ea.

Nadeen Ayoub se alătură celor peste 130 de candidate care vor concura la cea de-a 74-a ediţie Miss Universe, în 21 noiembrie, în Bangkok, Thailanda. În 2024, Miss Danemarca, Victoria Kjær Theilvig, a fost cea care a primit coroana.

