Pesta, cunoscută popular sub numele de ciumă, este în prezent o boală infecțioasă pe deplin tratabilă cu antibiotice, însă stabilirea rapidă a diagnosticului și începerea imediată a schemei terapeutice sunt factori vitali pentru salvarea pacientului. Comisia de Boli Infecțioase din cadrul Colegiului Medicilor din România (CMR) a transmis o serie de precizări medicale fundamentate pentru informarea corectă a populației, pe fondul atenției internaționale sporite din jurul acestei afecțiuni.

Clarificările experților români vin într-un moment în care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) solicită transparență totală după raportarea decesului unei tehniciene de laborator din Irkuțk (Rusia) și apariția unor informații privind un al doilea caz suspect de pneumonie cu origine nedeterminată.

Cum se transmite ciuma și care sunt cele trei forme clinice ale bolii

Pesta este provocată de bacteria Yersinia pestis și reprezintă o zoonoză - o boală care se transmite de la animale la om. În mod obișnuit, rezervorul natural îl constituie rozătoarele, precum șobolanii, iar transmiterea la om are loc cel mai frecvent prin înțepătura puricilor infectați. Există însă și posibilitatea transmiterii prin contact direct cu țesuturi infectate sau pe cale aeriană, prin picături respiratorii, în cazul formelor pulmonare.

Medicii infecționiști explică faptul că boala se poate manifesta sub trei forme clinice principale:

Forma bubonică este cea mai frecventă și se caracterizează prin inflamarea extrem de dureroasă a ganglionilor limfatici (numiți bube) în zona apropiată locului unde s-a produs înțepătura de purice.

Forma septicemică reprezintă varianta sistemică a bolii, în care bacteria ajunge direct în fluxul sangvin și se răspândește rapid în întregul organism.

Forma pneumonică este cea mai periculoasă variantă, deoarece afectează direct plămânii și permite transmiterea de la om la om pe cale respiratorie. Forma bubonică netratată poate evolua secundar către formele severe, septicemică sau pulmonară.

Tratamentul cu antibiotice și riscul de mortalitate fără intervenție

Reprezentanții Colegiului Medicilor subliniază că, spre deosebire de Evul Mediu, când ciuma a devastat populații întregi în trei mari pandemii istorice, medicina modernă dispune de armele necesare pentru neutralizarea bacteriei.

Președintele Comisiei de Boli Infecțioase a CMR, prof. univ. dr. Simin Aysel Florescu, a precizat că îmbunătățirea condițiilor de igienă și descoperirea antibioticelor au redus masiv impactul acestei patologii.

Deși boala continuă să existe în anumite regiuni ale lumii, tratamentul cu antibiotice obișnuite este extrem de eficient, cu condiția să fie administrat fără întârziere.

„Pesta este o boală infecțioasă cunoscută mai ales prin marile epidemii și pandemii pe care le-a provocat de-a lungul istoriei, inclusiv în Evul Mediu, când a determinat un număr foarte mare de îmbolnăviri și decese. Pesta nu a dispărut însă și continuă să fie prezentă în anumite regiuni ale lumii, dar în prezent poate fi tratată eficient cu antibiotice, dacă este diagnosticată și tratată la timp”, a declarat prof. univ. dr. Simin Aysel Florescu.

Statisticile furnizate de Organizația Mondială a Sănătății arată cât de importantă este viteza de reacție medicală. În lipsa tratamentului adecvat, rata de mortalitate pentru forma bubonică variază între 30% și 60%.

În schimb, formele pneumonică și septicemică au o evoluție aproape întotdeauna fatală dacă terapia cu antibiotice nu este inițiată la timp.

Președintele Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a menționat că rolul comisiilor de specialitate ale CMR este tocmai acela de a oferi populației informații clare, validate științific și prezentate responsabil atunci când subiecte de sănătate publică ajung în dezbaterea media.

Unde mai există focare de ciumă și ce cere OMS în cazul din Rusia

Deși în Europa, cazurile de peste sunt extrem de rare, boala nu a fost eradicată la nivel global.

Conform datelor OMS, majoritatea îmbolnăvirilor raportate au provenit din Republica Democratică Congo și Madagascar, unde bacteria continuă să provoace atât cazuri izolate, cât și mici focare sau epidemii locale.

Situația a revenit recent în atenția opiniei publice internaționale în urma unui incident din Siberia.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut de urgență informații complete și transparente din partea autorităților, după ce presa a relatat despre moartea unei tinere cercetătoare de la un institut specializat în studierea ciumei din orașul Irkuțk, urmată de suspiciuni privind un al doilea angajat spitalizat cu pneumonie de origine necunoscută.