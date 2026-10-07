Ambasada SUA le cere cetățenilor americani să părăsească imediat Rusia în urma confirmării unui caz suspect de ciumă pneumonică în regiunea Irkutsk din Siberia.

Recomandare maximă de nivel 4 (Do Not Travel)

Ambasada Statelor Unite ale Americii la Moscova a emis o alertă sanitară prin care le recomandă tuturor cetățenilor americani aflați pe teritoriul Federației Ruse să părăsească de urgență țara.

Decizia vine în contextul confirmării unui caz suspect de ciumă pneumonică în regiunea siberiană Irkutsk, unde o angajată a unui laborator de cercetare a murit recent, relatează The Moscow Times.

Alerta transmisă menține recomandarea maximă de nivel 4 (Do Not Travel) emisă de Departamentul de Stat al SUA, dar adaugă un avertisment sanitar direct legat de focarul raportat în Siberia.

Oficialii americani le-au cerut celor aflați în zona de risc să urmeze instrucțiunile autorităților locale de sănătate, să evite aglomerațiile și să solicite asistență medicală imediată la primele semne de febră sau afecțiuni respiratorii.

Cazul care a stârnit îngrijorarea comunității internaționale vizează decesul unei cercetătoare dintr-un laborator din Irkutsk.

În urma acestui incident, autoritățile sanitare ruse au plasat în carantină preventivă aproximativ 200 de persoane care au intrat în contact direct sau indirect cu persoana infectată și au demarat proceduri de dezinfecție și screening epidemiologic.

Reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și agențiile sanitare internaționale urmăresc îndeaproape evoluția cazului din regiunea siberiană.

În timp ce autoritățile ruse susțin că riscul de răspândire la scară largă rămâne scăzut și că focarul este monitorizat strict, administrația de la Washington a solicitat transparență totală din partea Moscovei cu privire la originea și tipul tulpinii patogene identificate.

Panică de ciumă pulmonară în Rusia după moartea unei cercetătoare

Moartea unei tinere cercetătoare de 28 de ani din Siberia a declanșat un val de speculații privind un posibil accident biologic într-un laborator de top din Rusia.

În timp ce presa independentă vorbește despre suspiciuni de ciumă pulmonară și sute de persoane plasate în carantină, autoritățile de la Moscova dau asigurări că situația sanitară este sub control, iar Casa Albă anunță că monitorizează atent evoluția cazului, relatează AFP.

Daria Șipilova, laborantă în cadrul Institutului de combatere a ciumei din Irkuțk, a decedat la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit publicației regionale „Popoarele din Baikal”, tânăra ar fi contractat forma pulmonară a ciumei după ce o eprubetă s-ar fi spart accidental în laboratorul în care lucra, iar aproximativ 200 de persoane considerate contacți direcți ar fi fost izolate.

Președintele Donald Trump a reacționat public la rândul său pe marginea acestui subiect, confirmând că Washingtonul este la curent cu datele din teren și exprimându-și disponibilitatea de a oferi sprijin autorităților ruse dacă situația o va impune.

Cât de periculoasă este ciuma pulmonară și ce spun specialiștii

Ciuma este o boală infecțioasă provocată de bacteria Yersinia pestis. Varianta pulmonară reprezintă cea mai contagioasă și severă formă a bolii, fiind transmisibilă de la om la om prin picături de salivă și putând avea un deznodământ fatal în lipsa unui tratament administrat rapid.

Potrivit experților în sănătate publică, la nivel global se înregistrează anual aproximativ 2.000 de cazuri de ciumă, majoritatea fiind tratabile cu succes prin antibiotice obișnuite.

Profesorul Brendan Wren, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a explicat că bacteriile din această clasă sunt destul de transmisibile, dar nu la fel de contagioase ca virusul SARS-CoV-2.