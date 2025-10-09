Imagini rare din Dristorul anilor 80

În vara anului 1981, Andrei locuia în Blocul 55 din cartierul Dristor din București. Era în vacanță când o ploaie torențială a inundat întreaga zonă. Se lucra la stația de metrou și, cel mai probabil, canalizarea nu era funcțională.

Elevul de clasa a 9-a a luat atunci aparatul de fotografiat, un Smena Symbol pe film Fortepan, și a surprins valurile pe care le făceau mașinile vremii sau copiii curioși care se jucau cu picioarele în apă. Nici vorbă de panică sau isterie.

Vara lui 1981, București: „De atunci, n-am mai văzut așa ceva”

„De atunci, nu am mai văzut asa ceva”, își amintește acum, după mai bine de 44 de ani, Andrei Bîrsan.

A postat imaginile pe rețelele de socializare și spune că, într-una dintre fotografii, s-a recunoscut un băiat. „Era îmbrăcat cu o bluză cu anchior. M-a oprit la metrou și mi-a spus că el e acolo. A fost o surpriză incredibilă”.

Andrei Bîrsan este de meserie inginer, dar pasiunea lui a rămas fotografia.

