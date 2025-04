„În urma unor informații care au apărut acum câteva ore în presă, aduc la cunoștință că nu am fost niciodată, sub nicio formă, colaborator al Securității și cu atât mai puțin nu am făcut poliție politică. Nu am avut nicio relație cu Securitatea decât în calitatea de urmărit”, a declarat Crin Antonescu într-o conferință de presă convocată special pentru acest subiect.

El a adăugat că în 1987, „un prieten foarte bun”, inginer, dar nu profesor, a plecat într-o excursie în Bulgaria și de acolo a încercat să plece în Austria, dar a fost prins de miliția bulgărească.

„La plecare a lăsat obiecte personale pentru 3-4 prieteni foarte apropiați. Toți am fost chemați în calitate de urmăriți la Securitate să dăm declarații în legătură cu acest lucru. Am dat o declarație în care nu am oferit nicio informație specială, decât că sunt prieten cu persoana respectivă, că știam că pleacă în excursie în Bulgaria, că nu știam ce intenții are, ceea ce era adevărat și atât”, a spus Crin Antonescu.

Anul următor, adică în 1988, persoana respectivă a vrut din nou să fugă din România comunistă, dar atunci a reușit, însă nu și-a anunțat părinții înainte să facă acest lucru.

Recomandări Schimbări în cifrele noului sondaj după scandalul din USR: Nicușor Dan pierde aproape 5%, Crin Antonescu crește

„Eu am fost singura persoană care a știut despre intenția lui. El a avut încredere în mine și mi-a lăsat misiunea să îi anunț părinții, ceea ce am și făcut. A traversat Iugoslavia și după aceea a plecat în Canada, unde trăiește și astăzi”, a adăugat candidatul la prezidențiale.

Drept urmare, Antonescu a cerut CNSAS să publice acea declarație, dată în ianuarie 1988.

Eu, în legătură cu această declarație, chemat la Securitate, în calitate de urmărit și nu am dat nicio informație împotriva acestui om, cer ca această declarație să fie făcută publică, nu am absolut nimic de ascuns. Am fost o victimă a Securității, nicidecum colaborator, nicidecum nu am făcut poliție politică. Crin Antonescu, candidat la prezidențiale:

În opinia sa, acesta este „un atac clasic de campanie și încă unul furibund” și a menționat că va pune chiar el la dispoziția presei documentul în următoarele zile.

Conferința de presă integrală poate fi văzută mai jos, în video:

Precizările au venit la scurt timp după ce CNSAS a anunțat că Crin Antonescu, „nu a fost agent sau colaborator al Securității ca poliţie politică”, dar a dat o declarație la Securitatea comunistă a lui Nicolae Ceaușescu în 1988 despre un profesor de istorie la Şcoala generală din Niculițel (Tulcea).

Recomandări Rusia amenință ca niciodată până acum toate țările NATO: „Ele vor avea cel mai mult de suferit”

Crin Antonescu a devenit candidatul coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR pentru alegerile prezidențiale 2025 la propunerea făcută oficial de președintele UDMR, Kelemen Hunor, într-o ședință de coaliție. Totuși, există numeroase informații care susțin că această candidatură a fost dorită și pregătită în prealabil de o parte din tabăra PNL, anume aripa Hubert Thuma – Eduard Hellvig.

Istorii electorale Ce dinastie dictatorială sud-americană a fost condusă de un tată și de cei doi fii ai săi – dintre care doi asasinați? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care a fost importanța "Protestelor de Luni" din Germania de Est și cum a fost implicată biserica? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care a fost rolul muzicii rock în rezistența anticomunistă din Ungaria? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară din Africa are în parlament un număr record de femei? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Cât de extins era dreptul de vot în democrația antică ateniană? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Cum a reacționat Crin Antonescu după ce CNSAS a anunțat că a dat o declarație la Securitatea lui Ceaușescu despre un prieten

Urmărește-ne pe Google News