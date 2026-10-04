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O imagine impresionantă realizată din spațiu pe 13 martie 2026, de satelitul Copernicus Sentinel-3, dezvăluie cum zăpada acoperă masiv Munții Carpați din România.
Fotografia realizată din satelit scoate în evidență arcul carpatic, unde stratul de zăpadă apare într-o nuanță intensă de roșu, datorită tehnologiei de captare în infraroșu.
Această tehnologie avansată permite diferențierea clară între zăpadă, nori și suprafețe fără zăpadă, un detaliu care nu este mereu vizibil cu ochiul liber. „Zăpada, care reflectă puternic radiația în infraroșu apropiat, apare în roșu intens și conturează clar arcul carpatic”, anunță explicația fotografiei.
Acoperirea de zăpadă este vizibilă de la granița de nord a țării, prin Carpații Orientali și până în Carpații Meridionali, oferind o perspectivă spectaculoasă asupra peisajului de iarnă.
Datele furnizate de Copernicus evidențiază importanța monitorizării climatice și a fenomenelor naturale din regiune.