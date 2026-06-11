Semnale tot mai puternice pentru un El Niño „foarte intens”

Serviciul european pentru schimbări climatice Copernicus Climate Change Service a anunțat că tot mai multe modele meteorologice indică formarea unui posibil fenomen El Niño puternic sau chiar de intensitate record în lunile următoare.

Potrivit experților Copernicus, șansele de dezvoltare a condițiilor El Niño în emisfera nordică în perioada verii au crescut semnificativ. Directorul instituției, Carlo Buontempo, a declarat pentru AFP că „probabilitatea este puternic în favoarea unui eveniment moderat spre puternic sau chiar record”.

Analizele combină prognoze din nouă dintre cele mai importante centre meteorologice din lume, inclusiv din Europa, Statele Unite, Australia și Japonia.

Încălzire accelerată în Pacificul ecuatorial

Modelele indică faptul că temperaturile apei din zonele-cheie ale Pacificului ar putea crește cu peste 2,5°C până în noiembrie, un nivel considerat extrem de ridicat. În prezent, aproximativ 75% dintre modele sugerează această evoluție, în creștere față de doar 50% luna trecută.

„Toate modelele și-au ajustat în sus estimările”, a explicat Buontempo, menționând că valoarea mediană a prognozei depășește 3°C în noiembrie.

An El Niño will likely arrive later in the year, according to sea level data from Sentinel-6 Michael Freilich. The satellite—which measures the height of the entire ocean every 10 days—captured a swell of warm water hundreds of miles wide in the Pacific Ocean off the coast of… pic.twitter.com/8olthcBjEJ — NASA Earth (@NASAEarth) May 27, 2026

Specialiștii avertizează că scenariul actual ar putea depăși pragul asociat fenomenelor „super El Niño”, dintre cele mai puternice înregistrate vreodată.

Din 1877 încoace, doar trei evenimente majore au depășit pragul de 2°C: 1982-1983, 1997-1998 și 2015-2016.

Cum se formează fenomenul El Niño

El Niño apare atunci când apele din Pacificul ecuatorial central și estic se încălzesc semnificativ, modificând circulația atmosferică globală.

2026 and 1997 are El Niño twins. But they didn't always look alike.



Subsurface ocean warmth developed faster in 1997, but 2026 caught up following a record-breaking Kelvin wave that formed in April.



A new westerly wind burst into June will keep these two years neck and neck. pic.twitter.com/LxlsU77sUv — Ben Noll (@BenNollWeather) May 28, 2026

Acest fenomen influențează vânturile, precipitațiile și tiparele meteorologice la nivel mondial.

În lunile de vară, interacțiunea dintre ocean și atmosferă se intensifică, ceea ce poate amplifica fenomenul printr-un efect de feedback.

Posibile efecte globale

Experții avertizează că El Niño poate genera:

secetă în Amazon, Indonezia și Australia

perturbarea musonilor din India

modificări ale regimului de precipitații în zonele tropicale

creșterea temperaturilor globale în anul următor

Deși fenomenele puternice pot amplifica riscurile, specialiștii subliniază că impactul exact variază de la un episod la altul. Meteorologii atrag atenția că prognozele pe termen lung rămân supuse unor marje de incertitudine, deși acuratețea acestora crește pe măsură ce evenimentul se apropie.

Oamenii de știință citați de AFP estimează, de asemenea, că anul 2027 ar putea depăși 2024 și ar putea deveni cel mai cald an înregistrat vreodată, în funcție de evoluția fenomenului.

La începutul săptămânii, Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a avertizat că fenomenul El Niño va influența și România în perioada următoare, inclusiv până anul viitor. Potrivit șefei ANM, creșterea temperaturilor la nivel global afectează și continentul european, iar debutul verii 2026 va aduce în țara noastră episoade accentuate de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, vijelii și grindină.

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